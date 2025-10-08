Η νέα κεραία του ESA που επικοινωνεί με διαστημικά σκάφη δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) εγκαινίασε στην Αυστραλία μια νέα κεραία βαθιού διαστήματος διαμέτρου 35 μέτρων, ικανή να επικοινωνεί με διαστημικά σκάφη που ταξιδεύουν δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Η τεχνολογικά προηγμένη εγκατάσταση, γνωστή ως New Norcia 3, ενισχύει θεαματικά τις δυνατότητες της Ευρώπης στην επικοινωνία με αποστολές που εξερευνούν τα βάθη του Ηλιακού Συστήματος.

Μια νέα εποχή στην επικοινωνία του Διαστήματος

Η νέα κεραία αποτελεί την τέταρτη εγκατάσταση του δικτύου Estrack, του συστήματος βαθιάς παρακολούθησης του ESA, και τη δεύτερη στο σταθμό New Norcia, 115 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ της Δυτικής Αυστραλίας. Με την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία της το 2026, θα εξυπηρετεί μερικές από τις πιο εμβληματικές αποστολές του ESA, όπως τις Juice, BepiColombo, Solar Orbiter, Mars Express, Hera, Euclidκαι ExoMars Trace Gas Orbiter, ενώ θα υποστηρίζει και τις μελλοντικές Plato, Envision, Ariel, Ramses και Vigil.

Ο διευθυντής του ESA, Josef Aschbacher, τόνισε κατά τα εγκαίνια στις 4 Οκτωβρίου ότι αυτή η στρατηγική επένδυση «ενισχύει τις δυνατότητες επικοινωνίας βαθέως Διαστήματος της Ευρώπης και μεγιστοποιεί την αξία του σημαντικότερου αγαθού των αποστολών μας: των δεδομένων». Ο ίδιος επεσήμανε επίσης ότι ανοίγονται νέες προοπτικές συνεργασίας με την Αυστραλία, η οποία ανακοίνωσε πρόθεση διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας συνεργασίας με τον ESA.

Τεχνολογία στα όρια του απόλυτου μηδενός

Η New Norcia 3 δεν είναι απλώς μια ακόμη κεραία, αλλά η πιο εξελιγμένη που έχει κατασκευάσει ποτέ ο ESA. Ενσωματώνει τεχνολογία κρυογονικής ψύξης στους -263°C (μόλις 10 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν) επιτρέποντάς της να ανιχνεύει υπερ-ασθενή σήματα από διαστημικά σκάφη σε τεράστιες αποστάσεις. Ένας ραδιοενισχυτής 20 kW εξασφαλίζει τη μετάδοση εντολών σε αποστολές που βρίσκονται εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, ενώ προηγμένα συστήματα χρονισμού και ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπουν ακριβή και αξιόπιστη επικοινωνία.

Η κεραία θα λειτουργεί ως κρίσιμος κρίκος στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας του ESA με άλλες διαστημικές υπηρεσίες, όπως η NASA, η ιαπωνική JAXA και η ινδική ISRO, επιτρέποντας την ανταλλαγή υπηρεσιών υποστήριξης μεταξύ οργανισμών και ενισχύοντας την αποδοτικότητα των διεθνών αποστολών.

Ευρωπαϊκή τεχνολογία, αυστραλιανή συνεργασία

Το project ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ανάμεσα στον ESA, τη βιομηχανία της Ευρώπης και τους αυστραλιανούς εταίρους. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 62,3 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των αναβαθμίσεων του σταθμού, με την Australian Space Agency (ASA) να συνεισφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ.

Την κατασκευή ανέλαβαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες Thales Alenia Space (Γαλλία) και Schwartz Hautmont Construcciones Metálicas (Ισπανία), με συμμετοχή αρκετών αυστραλιανών εταιρειών, όπως οι TIAM Solutions, Thales Australia, Fredon και Westforce Construction. Ο CEO της Thales Alenia Space, Hervé Derrey, χαρακτήρισε το έργο «θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής και αυστραλιανής βιομηχανίας Διαστήματος», υπογραμμίζοντας ότι αποδεικνύει την ικανότητα της Ευρώπης να κατασκευάζει στρατηγικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης.

Ένα σύμβολο διεθνούς συνεργασίας

Η συνεργασία ESA–Αυστραλίας έχει βαθιές ρίζες. Ο σταθμός New Norcia λειτουργεί από το 2003, αποτελώντας το σημαντικότερο κόμβο του ESA στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού. Η συνεργασία αυτή έχει προσφέρει σημαντικά οικονομικά και επιστημονικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Ο επικεφαλής της Australian Space Agency, Enrico Palermo, δήλωσε ότι «η Αυστραλία είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως αξιόπιστος και έμπειρος φορέας στην επικοινωνία βαθέως Διαστήματος». Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα επένδυση θα αποφέρει εκατομμύρια δολάρια σε τοπική οικονομική αξία και νέες θέσεις εργασίας, με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της υποδομής τα 50 χρόνια.

Ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας

Με τη νέα κεραία, ο σταθμός New Norcia θα γίνει ο πρώτος του ESA που διαθέτει δύο κεραίες βαθέως Διαστήματος, προσφέροντας συνεχή κάλυψη και υποστήριξη για τις αποστολές που εξερευνούν το Ηλιακό Σύστημα. Η στρατηγική γεωγραφική θέση του σταθμού συμπληρώνει ιδανικά τους υπόλοιπους σταθμούς της ESA σε Malargüe (Αργεντινή) και Cebreros (Ισπανία), εξασφαλίζοντας 24ωρη επικοινωνία με τα διαστημικά σκάφη που βρίσκονται εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.

Η λειτουργία του σταθμού στην Αυστραλία έχει ανατεθεί στην CSIRO, τον εθνικό οργανισμό επιστημών της χώρας, ο οποίος διαχειρίζεται και το αμερικανικό NASA Deep Space Communication Complex στην περιοχή Tidbinbilla, κοντά στην Καμπέρα.

Επιπλέον, η περιοχή της Western Australia αποτελεί κρίσιμο σημείο για τις ευρωπαϊκές αποστολές εκτόξευσης: οι δορυφορικές αποστολές Vega-C και Ariane 6, μετά την εκτόξευσή τους από το διαστημοδρόμιο της ESA στη Γαλλική Γουιάνα, παρακολουθούνται από μια μικρότερη κεραία 4,5 μέτρων στο New Norcia, η οποία συλλέγει κρίσιμα δεδομένα τηλεμετρίας.

Μια νέα εποχή για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο Διάστημα

Η New Norcia 3 είναι ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας και ηγεσίας στο Διάστημα, καθώς επιτρέπει στον ESA να βασίζεται στις δικές της υποδομές για επικοινωνία με αποστολές που εξερευνούν τον Ήλιο, τους πλανήτες και πέρα από αυτούς.

Η κεραία αυτή, με τη μοναδική της ευαισθησία και ισχύ, ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο άλμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος, φέρνοντας την Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά στα άστρα.

