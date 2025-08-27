Η νέα τάση στην Κίνα: δεν νοικιάζεις ταξί, νοικιάζεις οδηγό για το δικό σου αυτοκίνητο!

Η Κίνα ξαναγράφει τον χάρτη των μετακινήσεων με μια έξυπνη και πρωτοποριακή υπηρεσία που έχει ήδη γίνει viral: αντί να νοικιάζεις ένα ταξί ή ένα όχημα τύπου Uber με οδηγό, νοικιάζεις μόνο τον οδηγό που θα αναλάβει το δικό σου αυτοκίνητο. Η λύση αυτή, που έχει βρει ιδιαίτερη απήχηση σε όσους επιστρέφουν από νυχτερινή έξοδο ή κοινωνικές εκδηλώσεις, συνδυάζει την ευκολία της μετακίνησης με την ασφάλεια των οδηγών.

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω εφαρμογής κινητού. Ο χρήστης υποβάλλει αίτημα, το οποίο εντοπίζεται γεωγραφικά, και μέσα σε λίγα λεπτά εμφανίζεται ο οδηγός. Αυτός θα αναλάβει να οδηγήσει το αυτοκίνητο του πελάτη στον προορισμό που επιθυμεί. Οι εφαρμογές αυτού του τύπου είναι γνωστές στην Κίνα ως dàijià, δηλαδή «designated driver» ή «οδηγός κατ’ εντολή», και λειτουργούν στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της υπηρεσίας είναι ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται ο οδηγός. Συχνά φτάνει με ηλεκτρικό σκούτερ ή compact ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο διευκολύνει τη μετακίνησή του μέσα στην πόλη. Μόλις φτάσει στο όχημα του πελάτη, ο οδηγός τοποθετεί το σκούτερ στο αυτοκινήτου. Με την άφιξη στον προορισμό, βγάζει το σκούτερ και αποχωρεί, έτοιμος για την επόμενη κλήση.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους υπηρεσίες συνδέεται άμεσα με τη νομοθεσία περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην Κίνα. Οι ποινές για οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ είναι εξαιρετικά αυστηρές από το 2011 και περιλαμβάνουν πρόστιμα, προσωρινή αφαίρεση διπλώματος και ακόμα και φυλάκιση.

Ταυτόχρονα, στην κινεζική κοινωνία, το ποτό έχει σημαντική κοινωνική διάσταση, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό χώρο. Το να μοιράζεσαι ένα ποτήρι είναι τρόπος να χτίσεις εμπιστοσύνη και δεσμούς με συνεργάτες και φίλους. Το παραδοσιακό «Ganbei», που σημαίνει «άδειο ποτήρι», προτρέπει τους συμμετέχοντες να αδειάσουν τα ποτήρια τους, ενώ ακόμη και η μερική κατανάλωση θεωρείται αποδεκτή. Οπότε, η σύγκρουση ανάμεσα στην κοινωνική πίεση για ποτό και την ανάγκη να οδηγήσει κανείς ασφαλώς καθιστά τις υπηρεσίες daijia μια ιδανική λύση.

Τα αποτελέσματα αυτής της καινοτομίας είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, παρά την αύξηση κατά 89% των οχημάτων και κατά 123% των οδηγών από το 2011. Ειδικότερα, τα ατυχήματα με τρεις ή περισσότερους θανάτους μειώθηκαν κατά 59,3% από το 2012. Το υπουργείο τόνισε ότι ένα από τα κλειδιά αυτής της μείωσης είναι η αυξημένη χρήση των υπηρεσιών «designated driver», με ετήσιο μέσο όρο 200 εκατομμυρίων αιτημάτων.

Στην αγορά αυτή διαδραματίζονται σήμερα δύο μεγάλοι παίκτες. Η e-Daijia ήταν η πρώτη που εισήγαγε το μοντέλο το 2011, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων χρηστών, ενώ μέχρι το 2015 κατείχε μερίδιο αγοράς 90%. Τον Ιούλιο του 2015, η Didi λάνσαρε τη δική της υπηρεσία, Didi Daijia, ενσωματώνοντάς την στην εφαρμογή της και διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη χρήση της από εκατομμύρια πελάτες. Η κίνηση αυτή πυροδότησε έναν έντονο ανταγωνισμό τιμών, που ωφελεί τους χρήστες και καθιστά αυτές τις υπηρεσίες μια ελκυστική εναλλακτική στα παραδοσιακά ταξί και τις υπηρεσίες τύπου Uber.

Η καινοτομία των υπηρεσιών daijia δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να συνδυάσει την ασφάλεια, την άνεση και την κοινωνική ζωή, προσφέροντας λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Η Κίνα φαίνεται να έχει βρει μια επιτυχημένη φόρμουλα για τη μετακίνηση μέσα στις πόλεις, που ίσως αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες στο μέλλον.

