Η Νορβηγία απαγορεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα δημοτικά σχολεία

Σύνοψη

Από τον Αύγουστο του 2026, οι μαθητές 6-13 ετών στη Νορβηγία δεν θα χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις σχολικές αίθουσες.

Για τους μαθητές 14-16 ετών, η χρήση AI επιτρέπεται αυστηρά υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

Η νορβηγική κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο για τη ραγδαία αύξηση της χρηματοδότησης αγοράς φυσικών βιβλίων.

Η απόφαση ακυρώνει την πολιτική του 2016 (παροχή tablets σε παιδιά 5 ετών), η οποία οδήγησε σε δραματική πτώση του αλφαβητισμού.

Η νέα νομοθεσία πατάει πάνω στα θετικά αποτελέσματα της απαγόρευσης των smartphones στα σχολεία (2024), που μείωσε τον σχολικό εκφοβισμό και αύξησε τον μέσο όρο βαθμολογίας.

Από τον Αύγουστο του 2026, το Υπουργείο Παιδείας της Νορβηγίας εφαρμόζει ριζικές αλλαγές στη χρήση παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία, επιβάλλοντας σχεδόν καθολική απαγόρευση για τους μαθητές ηλικίας 6 έως 13 ετών. Το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της θεμελιώδους γνωστικής ανάπτυξης, αναγκάζοντας τους μαθητές να κατακτήσουν την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά χωρίς την ψηφιακή παρεμβολή αλγορίθμων.

Βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Τάξεις 1-7, ηλικίες 6-13): Καμία χρήση εργαλείων AI. Η εκμάθηση βασίζεται αποκλειστικά σε αναλογικές μεθόδους (χαρτί, μολύβι, φυσικά βιβλία).

Καμία χρήση εργαλείων AI. Η εκμάθηση βασίζεται αποκλειστικά σε αναλογικές μεθόδους (χαρτί, μολύβι, φυσικά βιβλία). Κατώτερη Δευτεροβάθμια (Τάξεις 8-10, ηλικίες 14-16): Η χρήση AI επιτρέπεται αποκλειστικά ως εποπτικό εργαλείο, αυστηρά υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική αξιολόγηση των αλγοριθμικών αποτελεσμάτων.

Η χρήση AI επιτρέπεται αποκλειστικά ως εποπτικό εργαλείο, αυστηρά υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική αξιολόγηση των αλγοριθμικών αποτελεσμάτων. Ανώτερη Δευτεροβάθμια (Ηλικίες 17+): Απελευθέρωση της χρήσης, με ισχυρή σύσταση για "κατάλληλη και στοχευμένη" εφαρμογή, αντιμετωπίζοντας το AI ως επαγγελματικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο της σκέψης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αλλάζει άρδην τα δεδομένα γύρω από το αποκαλούμενο "EdTech". Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Stoere, ξεκαθάρισε την κυβερνητική στάση αναφέροντας χαρακτηριστικά πως "το πιο σημαντικό πράγμα στο σχολείο είναι τα παιδιά μας να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να κάνουν μαθηματικά". Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον κίνδυνο της "γνωστικής εκχώρησης", όπου οι μαθητές βασίζονται στην τεχνολογία για να σκεφτεί αντί για αυτούς, χάνοντας την ικανότητα να δομούν οι ίδιοι πολύπλοκους συλλογισμούς.

Η Νορβηγία αναγνωρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), παρά τη χρησιμότητα τους, είναι σχεδιασμένα για την παραγωγή κειμένου με βάση στατιστικές πιθανότητες (token prediction) και όχι για τη δομημένη, παιδαγωγική μεταλαμπάδευση της γνώσης που απαιτεί τον ανθρώπινο κόπο και το δημιουργικό λάθος.

Η κατάρρευση του μοντέλου των tablets και η επιστροφή στο φυσικό βιβλίο

Η μεταστροφή της Νορβηγίας έρχεται ως άμεση απάντηση στα εξαιρετικά αρνητικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 2016, η χώρα αποφάσισε να ηγηθεί της ευρωπαϊκής ψηφιοποίησης χορηγώντας tablets σε κάθε μαθητή από την ηλικία των 5 ετών.

Τα αποτελέσματα του ψηφιακού πειράματος

Κατακόρυφη πτώση των δεικτών αλφαβητισμού και ορθογραφίας στους μαθητές του Δημοτικού.

Σταδιακή μείωση των βαθμολογιών στα εθνικά τεστ αξιολόγησης.

Διάσπαση προσοχής κατά την παράδοση του μαθήματος.

Βλέποντας τα ποσοστά αναγνωστικής ικανότητας να βυθίζονται, η νορβηγική ηγεσία υιοθετεί πλέον μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση. Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την αγορά παραδοσιακών, τυπωμένων βιβλίων. Η κίνηση αυτή αναγνωρίζει ακαδημαϊκές έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν πως η φυσική επαφή με το χαρτί, η αντίληψη του όγκου του βιβλίου και η απουσία ψηφιακών περισπασμών, ενισχύουν την απομνημόνευση και τη χωρική κατανόηση του κειμένου. Το σχολείο αποσυνδέεται από τις οθόνες και επιστρέφει στη γραμμική, αδιάσπαστη μελέτη.

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα από την απαγόρευση των smartphones (2024)

Η νομιμοποίηση της απαγόρευσης της AI βασίζεται άμεσα στην τεράστια επιτυχία ενός προηγούμενου νομοθετικού μέτρου. Το 2024, η Νορβηγία εφάρμοσε την υποχρεωτική απομάκρυνση των smartphones από τις σχολικές αίθουσες, αναγκάζοντας τους μαθητές να κλειδώνουν τις συσκευές τους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά του Νορβηγικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας (Norwegian Institute of Public Health), τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying), ειδικά η ψηφιακή του μορφή κατά τα διαλείμματα, μειώθηκε δραστικά, ενώ ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών παρουσίασε άμεση ανοδική τάση. Ενισχύοντας αυτή την πολιτική, η Νορβηγία προωθεί μέσα στο 2026 την απαγόρευση χρήσης των social media για άτομα κάτω των 16 ετών. Η στρατηγική είναι ότι η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τη γνωστική ανάπτυξη, όχι να την υπονομεύει προς χάριν του επιφανειακού εκσυγχρονισμού.

Η άποψη του Techgear

Η αυστηρή νορβηγική γραμμή αναδεικνύει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αντίφαση σε σχέση με τη στρατηγική ψηφιοποίησης που ακολουθεί η Ελλάδα. Στην εγχώρια πραγματικότητα, το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει επί του παρόντος την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στα σχολεία της χώρας και την ανάπτυξη του "Ψηφιακού Φροντιστηρίου", αντιμετωπίζοντας την τεχνολογία ως άμεση λύση στις εκπαιδευτικές ελλείψεις. Αν και η πρόσφατη οδηγία για το "κινητό στην τσάντα" στα ελληνικά σχολεία δείχνει ότι υπάρχει αναγνώριση του προβλήματος της διάσπασης προσοχής, η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα ελληνικά θρανία παραμένει ανύπαρκτη.

Ενδεχομένως θα έπρεπε και το ελληνικό εκπαιδευτικό οικοσύστημα να μελετήσει τα δεδομένα της Νορβηγίας. Οι συσκευές που ενσωματώνουν LLMs δείχνουν ξεκάθαρα πως οι απαντήσεις τους προσφέρουν μεν την τελική λύση, στερούν όμως από τον χρήστη τη διαδικασία αναζήτησης και επίλυσης, την ουσία, δηλαδή, της μάθησης. Η Ελλάδα καλείται να αποφύγει την παγίδα στην οποία έπεσε η Νορβηγία το 2016, καθώς η αναλογική μάθηση στις μικρές ηλικίες δεν είναι συντηρητισμός, αλλά τεχνολογική ωριμότητα και είναι η κατανόηση πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται τριβή για να αναπτυχθεί.