Η OpenAI αντεπιτίθεται στη Google με το νέο GPT-Image-1.5

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη μόλις έγινε πιο άγρια. Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε την αγορά, η OpenAI προχώρησε σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2025, στην εσπευσμένη κυκλοφορία του νέου της μοντέλου παραγωγής εικόνας, του GPT-Image-1.5. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στην αυξανόμενη πίεση από την Google και επιβεβαιώνει τις φήμες ότι η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση «συναγερμού» για να ανακτήσει τα πρωτεία.

Η στρατηγική του «Code Red»

Η κυκλοφορία του GPT-Image-1.5 δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση ρουτίνας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Code Red» (Κωδικός Κόκκινο) που κήρυξε ο CEO της OpenAI, Sam Altman, τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με εσωτερικά σημειώματα που διέρρευσαν, η διοίκηση της εταιρείας θορυβήθηκε έντονα από την ραγδαία άνοδο του Gemini 3 της Google, αλλά και την απρόσμενη επιτυχία του Nano Banana Pro, του νέου εργαλείου εικόνας της Google που κατέκτησε την κορυφή στα benchmarks του LMArena.

Η OpenAI σχεδίαζε αρχικά να παρουσιάσει το νέο μοντέλο στις αρχές του 2026. Ωστόσο, η ανάγκη να δοθεί μια ηχηρή απάντηση στον ανταγωνισμό οδήγησε στην επίσπευση της διαδικασίας. Το GPT-Image-1.5 έρχεται να πλαισιώσει το πρόσφατο λανσάρισμα του γλωσσικού μοντέλου GPT-5.2, δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο αντεπίθεσης.

Τι φέρνει το νέο GPT-Image-1.5

Το νέο μοντέλο υπόσχεται να λύσει μερικά από τα πιο εκνευριστικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση, το GPT-Image-1.5 είναι έως και 4 φορές ταχύτερο από τον προκάτοχό του, προσφέροντας σχεδόν άμεση οπτικοποίηση των εντολών.

Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση βρίσκεται στον έλεγχο. Μέχρι τώρα, αν ένας χρήστης ζητούσε μια μικρή αλλαγή σε μια έτοιμη εικόνα (π.χ. «άλλαξε το χρώμα του ουρανού»), τα περισσότερα μοντέλα ξανασχεδίαζαν την εικόνα από την αρχή, αλλοιώνοντας συχνά τη σύνθεση ή τα πρόσωπα. Το GPT-Image-1.5 εισάγει προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας που επιτρέπουν χειρουργικές παρεμβάσεις χωρίς να χάνεται η συνοχή του αποτελέσματος.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να διατηρούν σταθερά χαρακτηριστικά όπως:

Την ομοιότητα των προσώπων.

Τον φωτισμό και τη σύνθεση.

Τον χρωματικό τόνο.

Αυτό το επίπεδο ελέγχου θεωρείται το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την επαγγελματική χρήση της παραγωγικής AI, καθώς επιτρέπει στους δημιουργούς να κάνουν διορθώσεις ακριβείας (post-production) απευθείας μέσα στο ChatGPT.

Η μάχη με το Nano Banana Pro

Η σύγκριση με το ανταγωνιστικό μοντέλο της Google, το Nano Banana Pro, είναι αναπόφευκτη. Το εργαλείο της Google κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στην ευκολία χρήσης και την ικανότητά του να παράγει φωτορεαλιστικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια. Η OpenAI, με το GPT-Image-1.5, επιδιώκει να προσελκύσει ξανά τους power users και τους επαγγελματίες που απαιτούν περισσότερο έλεγχο και πιστότητα στην τήρηση των οδηγιών (instruction following).

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση της OpenAI να ενσωματώσει αυτές τις δυνατότητες απευθείας στο ChatGPT, και μάλιστα διαθέσιμες μέσω API από την πρώτη μέρα, δείχνει την αποφασιστικότητά της να μην αφήσει την Google να χτίσει μονοπώλιο στη νέα γενιά των multimodal εργαλείων.

Διαθεσιμότητα και ασφάλεια

Το GPT-Image-1.5 είναι διαθέσιμο από σήμερα για όλους τους συνδρομητές του ChatGPT (Plus, Team, Enterprise) και για προγραμματιστές μέσω του API της εταιρείας.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η OpenAI διατηρεί τις αυστηρές δικλείδες που γνωρίζουμε. Το μοντέλο ενσωματώνει μεταδεδομένα C2PA για την πιστοποίηση ότι η εικόνα έχει παραχθεί από AI, ενώ διαθέτει φίλτρα που αποτρέπουν τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου ή deepfakes δημοσίων προσώπων. Παρά την πίεση του ανταγωνισμού, η εταιρεία φαίνεται να μην κάνει εκπτώσεις στους κανόνες ασφαλείας, γνωρίζοντας ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται όλο και πιο αυστηρό.