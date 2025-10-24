Η OpenAI εξαγοράζει το Sky, ένα AI interface ειδικά σχεδιασμένο για Mac

Η OpenAI ανακοίνωσε την εξαγορά της Software Applications, Inc., της εταιρείας πίσω από το Sky, ένα έξυπνο, φυσικής γλώσσας interface σχεδιασμένο ειδικά για Mac. Αν και το Sky δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει δημόσια, η τεχνολογία του έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στον χώρο, καθώς επιχειρεί να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην καθημερινή αλληλεπίδραση χρήστη και υπολογιστή.

Σύμφωνα με την OpenAI, το Sky προορίζεται να λειτουργεί σαν ένας βοηθός που «αιωρείται» πάνω από το desktop, παρακολουθώντας τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο χρήστης και αναλαμβάνοντας δράση μέσα σε αυτές, από συγγραφή κειμένων και οργάνωση προγραμμάτων έως προγραμματισμό και δημιουργία περιεχομένου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα που μπορεί να «δει» τι υπάρχει στην οθόνη σου και να εκτελεί εντολές με βάση αυτό, κάτι που το τοποθετεί κοντά στην ιδέα των AI browsers, αλλά με πολύ πιο βαθιά ενσωμάτωση στο λειτουργικό περιβάλλον.

Ο Ari Weinstein, συνιδρυτής και CEO της Software Applications, περιέγραψε το όραμα πίσω από το Sky:

Πάντα θέλαμε οι υπολογιστές να είναι πιο ενδυναμωτικοί, πιο εξατομικευμένοι και πιο διαισθητικοί. Με τα LLMs μπορούμε επιτέλους να ενώσουμε τα κομμάτια αυτού του παζλ. Το Sky δημιουργήθηκε για να βρίσκεται πάντα δίπλα σου, βοηθώντας σε να σκέφτεσαι και να δημιουργείς. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενωνόμαστε με την OpenAI για να φέρουμε αυτή την εμπειρία σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την OpenAI, η οποία επιδιώκει να φέρει την τεχνολογία της πέρα από το web και το ChatGPT, κατευθείαν στα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε επιχειρήσεις και προσωπικούς υπολογιστές. Εάν η ενσωμάτωση του Sky στα Mac αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί ως ενεργός συνεργάτης στο desktop μέλλοντος.

Οι ιδρυτές του Sky δεν είναι άγνωστοι στον χώρο της Apple. Ο Weinstein και ο Conrad Kramer ήταν οι δημιουργοί του Workflow, της εφαρμογής αυτοματοποίησης που εξαγοράστηκε από την Apple το 2017 και εξελίχθηκε στο Shortcuts — ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία παραγωγικότητας στο iOS και macOS. Και οι δύο παρέμειναν στην Apple για αρκετά χρόνια, προτού ιδρύσουν τη Software Applications το 2023, μαζί με την Kim Beverett, πρώην στέλεχος της Apple με σχεδόν δεκαετή θητεία σε βασικά projects όπως το Safari, το Messages, το Mail, το FaceTime και το SharePlay.

Το παρελθόν της ομάδας δείχνει μια καθαρή συνέχεια στο όραμά τους: από την αυτοματοποίηση με το Workflow μέχρι τη δημιουργία μιας πλήρως «ευφυούς» διεπαφής με το Sky. Με την υποστήριξη της OpenAI, το project αποκτά πλέον τα μέσα και την τεχνογνωσία για να φτάσει σε ένα νέο επίπεδο — εκεί όπου το σύστημα δεν απλώς εκτελεί εντολές, αλλά κατανοεί προθέσεις.

Η εξαγορά του Sky έρχεται σε μια περίοδο όπου η Apple επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει την πλατφόρμα Apple Intelligence, που ενσωματώνει AI εργαλεία όπως δημιουργία εικόνων, live μετάφραση, προτάσεις για γραπτά και αναζήτηση μέσω εικόνας. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι το Siri θα αποκτήσει πιο εξελιγμένες AI δυνατότητες μέσα στο 2026, ενώ συνεργάζεται ήδη με την OpenAI για να παραπέμπει ερωτήσεις στο ChatGPT όταν δεν μπορεί να τις απαντήσει.

Ωστόσο, η Apple εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα. Ένα agentic σύστημα όπως το Sky, που «βλέπει» την οθόνη σου και ενεργεί για λογαριασμό σου, θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα ασφάλειας για χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία δεδομένων. Οι AI browsers που υιοθετούν παρόμοια λογική έχουν ήδη κατηγορηθεί για κινδύνους σε θέματα ιδιωτικότητας και ελέγχου. Έτσι, η Apple ίσως κινηθεί πιο προσεκτικά πριν ενσωματώσει ένα παρόμοιο σύστημα εγγενώς στο macOS.

