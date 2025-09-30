Η OpenAI φέρνει γονικούς ελέγχους στο ChatGPT για την προστασία των εφήβων

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το ChatGPT εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διαδεδομένες διαδικτυακές υπηρεσίες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της OpenAI, πάνω από 700 εκατομμύρια χρήστες το αξιοποιούν κάθε εβδομάδα, αριθμός που αποδεικνύει την ταχύτατη εξάπλωσή του. Η πλατφόρμα προσελκύει κοινό όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων και εφήβων, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το πώς θα πρέπει να γίνεται η χρήση της από ανήλικους. Στο πλαίσιο αυτό, η OpenAI ανακοίνωσε την προσθήκη ενός ολοκληρωμένου συστήματος γονικών ελέγχων, δίνοντας στους γονείς περισσότερα εργαλεία εποπτείας.

Η νέα δυνατότητα στηρίζεται σε μια διαδικασία σύνδεσης λογαριασμών. Ο γονέας ή κηδεμόνας στέλνει πρόσκληση στον έφηβο για να ενώσουν τους λογαριασμούς τους στο ChatGPT. Από τη στιγμή που ο έφηβος αποδεχτεί την πρόσκληση, ο γονέας αποκτά πρόσβαση σε ειδική σελίδα ρυθμίσεων μέσα από το δικό του προφίλ, όπου μπορεί να διαχειρίζεται την εμπειρία του παιδιού. Σε περίπτωση που ο έφηβος αποφασίσει να αποσυνδέσει τον λογαριασμό του, ο γονέας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση, ώστε να παραμένει ενήμερος.

Μέσα από τη νέα αυτή διαδικασία ενεργοποιούνται και προστασίες περιεχομένου που είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία. Το σύστημα περιορίζει την έκθεση σε γραφικές περιγραφές, αποκλείει σενάρια με σεξουαλικό ή ρομαντικό περιεχόμενο, αποφεύγει βίαιες μορφές roleplay και περιορίζει την προβολή ακραίων προτύπων ομορφιάς. Εφόσον το επιθυμούν, οι γονείς μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτούς τους περιορισμούς, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία χρήσης.

Η OpenAI δίνει επίσης στους γονείς τη δυνατότητα να ορίσουν “quiet hours”, δηλαδή συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο έφηβος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ChatGPT. Ένα ακόμη εργαλείο αφορά το voice mode: με μία επιλογή, οι γονείς μπορούν να το απενεργοποιήσουν, ώστε να αποκλειστεί η φωνητική επικοινωνία με την πλατφόρμα. Παράλληλα, έχουν την επιλογή να διακόψουν τη λειτουργία μνήμης του ChatGPT, ώστε η υπηρεσία να μην αποθηκεύει προσωπικές αναφορές για μελλοντική χρήση.

Στο ίδιο πνεύμα, η OpenAI δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να απενεργοποιούν την παραγωγή εικόνων, είτε πρόκειται για δημιουργία είτε για επεξεργασία. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η επιλογή εξαίρεσης από τη διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων. Έτσι, οι συνομιλίες του εφήβου δεν θα αξιοποιούνται για τη βελτίωση της τεχνολογίας, ενισχύοντας το αίσθημα ελέγχου και προστασίας της ιδιωτικότητας.

Πέρα από τα εργαλεία διαχείρισης, η OpenAI παρουσίασε και ένα πιο ευαίσθητο σύστημα ειδοποιήσεων. Σε περιπτώσεις όπου ένας έφηβος μοιράζεται ανησυχίες που αφορούν την ψυχική του υγεία, όπως σκέψεις αυτοτραυματισμού, το σύστημα αναγνωρίζει το περιεχόμενο και το διαβιβάζει σε μια ειδική ομάδα. Η ομάδα αυτή, που έχει εκπαιδευτεί να διαχειρίζεται τέτοιες κρίσεις, εξετάζει την κατάσταση και, αν χρειαστεί, ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Η ειδοποίηση αποστέλλεται με email, γραπτό μήνυμα αλλά και push alert στο κινητό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Εάν ωστόσο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον γονέα, η OpenAI εξετάζει την πιθανότητα ενεργοποίησης εναλλακτικών μηχανισμών, όπως η ειδοποίηση των αρχών ή άλλων υπηρεσιών άμεσης ανάγκης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία, που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και την κοινωνική ευθύνη.

Η είσοδος τέτοιων γονικών εργαλείων στο ChatGPT αντανακλά τη γενικότερη κατεύθυνση της βιομηχανίας. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος και γίνεται εργαλείο καθημερινής χρήσης για εκατομμύρια ανθρώπους, οι προκλήσεις γύρω από την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων αποκτούν καθοριστική σημασία. Η OpenAI φαίνεται να αναγνωρίζει αυτήν την ανάγκη, επενδύοντας σε πρακτικές που καθησυχάζουν τους γονείς και περιορίζουν πιθανούς κινδύνους.

Το νέο σύστημα ελέγχου δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι ανησυχίες σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στους νέους. Οι κριτικές εστιάζουν συχνά στο κατά πόσο είναι δυνατόν ένας αλγόριθμος να αναγνωρίσει με ακρίβεια τα ευαίσθητα σήματα μιας ανθρώπινης κρίσης. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού μπορεί να αποτελέσει σωτήριο εργαλείο σε κρίσιμες περιπτώσεις, ειδικά όταν συνδυάζεται με την ενεργή εμπλοκή των γονέων.

Σε κάθε περίπτωση, η προσθήκη γονικών ελέγχων στο ChatGPT δείχνει πως η OpenAI αντιλαμβάνεται τη διττή φύση της τεχνολογίας της: από τη μία, ως ένα εργαλείο που ανοίγει νέους δρόμους στη μάθηση, τη δημιουργία και την επικοινωνία, από την άλλη, ως μια πλατφόρμα που απαιτεί προσεκτική διαχείριση, ιδίως όταν πρόκειται για ανήλικους χρήστες.

