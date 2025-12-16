Η PayPal κατέθεσε αίτηση για να γίνει τράπεζα!

Σε μια στρατηγική κίνηση που επαναπροσδιορίζει τη θέση της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό στερέωμα, η PayPal κατέθεσε επίσημα αίτηση για τη λήψη τραπεζικής άδειας, επιδιώκοντας να μετατραπεί από μεσάζοντα πληρωμών σε αυτόνομο τραπεζικό ίδρυμα.

Η απόφαση αυτή έρχεται να εκμεταλλευτεί το νέο, πιο ευέλικτο ρυθμιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, το οποίο φαίνεται να ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στις εταιρείες τεχνολογίας (Big Tech) και Fintech να εισέλθουν στα "χωράφια" της παραδοσιακής τραπεζικής.

Το τέλος των μεσάζοντων

Μέχρι σήμερα, η PayPal λειτουργούσε ως ένας γίγαντας πληρωμών που, για να προσφέρει δάνεια ή να κρατήσει καταθέσεις με ασφάλεια, χρειαζόταν τη συνεργασία παραδοσιακών τραπεζών. Αυτοί οι τραπεζικοί εταίροι (όπως η WebBank ή η Synchrony) παρείχαν την απαραίτητη ρυθμιστική κάλυψη και τις υποδομές, αλλά φυσικά με το ανάλογο κόστος. Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία επιδιώκει να κόψει τον "ομφάλιο λώρο" με τους ενδιάμεσους.

Η αίτηση που κατατέθηκε στην Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) και στο Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Γιούτα, αφορά τη δημιουργία της "PayPal Bank". Πρόκειται για μια ειδική κατηγορία τραπεζικού ιδρύματος, γνωστή ως "Industrial Loan Company" (ILC). Εάν εγκριθεί, η νέα αυτή οντότητα θα επιτρέψει στην PayPal να χορηγεί δάνεια απευθείας από τον ισολογισμό της και να προσφέρει έντοκους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι θα απολαμβάνουν την κρατική ασφάλιση της FDIC.

Ο ρόλος της πολιτικής συγκυρίας

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η επιστροφή του Donald Trump στον Λευκό Οίκο έχει σηματοδοτήσει μια στροφή προς την απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ρυθμιστικές αρχές που τηρούσαν επιφυλακτική έως εχθρική στάση απέναντι στην είσοδο τεχνολογικών κολοσσών στον τραπεζικό κλάδο, η νέα διοίκηση δείχνει πρόθυμη να χαλαρώσει τους κανόνες.

Ήδη, το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος (OCC) έχει δώσει προκαταρκτικές εγκρίσεις σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων όπως η Circle και η Ripple, στέλνοντας μήνυμα στην αγορά ότι το παιχνίδι αλλάζει. Η PayPal, "διαβάζοντας" τις εξελίξεις, σπεύδει να κατοχυρώσει τη θέση της πριν κλείσει αυτό το πιθανό παράθυρο ευκαιρίας ή πριν ο ανταγωνισμός γίνει ασφυκτικός.

Στόχος: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νέας "PayPal Bank" βρίσκονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Alex Chriss, CEO της εταιρείας, η εξασφάλιση κεφαλαίου παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. Από το 2013, η PayPal έχει χορηγήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια και κεφάλαια κίνησης σε περισσότερους από 420.000 εμπόρους, αλλά πάντα μέσω τρίτων.

Με τη δική της τραπεζική άδεια, η PayPal θα μπορεί να εγκρίνει δάνεια ταχύτερα, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και με όρους που θα καθορίζει η ίδια, βασισμένη στον τεράστιο όγκο δεδομένων που διαθέτει για τις συναλλαγές των πελατών της. Αυτό της δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι παραδοσιακές τράπεζες δυσκολεύονται να αντιγράψουν: την άμεση γνώση της ταμειακής ροής μιας επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η δυνατότητα προσφοράς ασφαλισμένων καταθέσεων αναμένεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα εμπιστοσύνης. Πολλοί χρήστες δίσταζαν να διατηρούν μεγάλα ποσά στα ψηφιακά πορτοφόλια (όπως το PayPal και το Venmo) ακριβώς επειδή τα χρήματα αυτά δεν ήταν εγγυημένα από το κράτος σε περίπτωση πτώχευσης της πλατφόρμας. Η τραπεζική άδεια εξαλείφει αυτόν τον κίνδυνο.

Η διοικητική ομάδα και οι προκλήσεις

Για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, η PayPal επιστράτευσε τη Mara McNeill, στέλεχος με 25ετή εμπειρία και πρώην πρόεδρο της Toyota Financial Savings Bank. Η επιλογή ενός "βετεράνου" της τραπεζικής αγοράς δείχνει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει το εγχείρημα με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι ρυθμιστικές αρχές.

Ωστόσο, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Η κατηγορία των "Industrial Loan Companies" (ILC) έχει δεχθεί κριτική στο παρελθόν, καθώς επιτρέπει σε εμπορικές επιχειρήσεις να λειτουργούν τράπεζες χωρίς να υπόκεινται σε όλους τους αυστηρούς ελέγχους που ισχύουν για τις τραπεζικές εταιρείες συμμετοχών. Οι παραδοσιακές τράπεζες πιθανότατα θα αντιδράσουν, βλέποντας έναν τεχνολογικό γίγαντα να εισβάλλει στον ζωτικό τους χώρο με πλεονεκτήματα που οι ίδιες δεν διαθέτουν.

Το μέλλον του Fintech

Η κίνηση της PayPal ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για ολόκληρο τον κλάδο του Fintech. Εάν η αίτηση εγκριθεί, θα δούμε πιθανότατα κι άλλους παίκτες, όπως την Block (μητρική της Square) ή ακόμη και την Apple, να εξετάζουν σοβαρότερα την πλήρη τραπεζική αυτονόμηση.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια μεταξύ τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, η PayPal προσπαθεί να εξελιχθεί σε ένα "Super App" για τα οικονομικά, προσφέροντας τα πάντα: από απλές πληρωμές και κρυπτονομίσματα μέχρι επιχειρηματικά δάνεια και αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την τεχνολογική της υπεροχή, αλλά και από την ικανότητά της να πλοηγηθεί στα θολά νερά της Ουάσιγκτον, εκμεταλλευόμενη το φιλελεύθερο πνεύμα της νέας διακυβέρνησης.