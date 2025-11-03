Η Perplexity παρουσιάζει AI εργαλείο για την αναζήτηση πατεντών

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να βρεις μια πατέντα, ξέρεις πόσο χαώδης μπορεί να γίνει η διαδικασία. Από τη χρήση εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων και κωδικών κατηγοριών μέχρι την ανάγκη για τη βοήθεια ενός δικηγόρου ευρεσιτεχνιών, η αναζήτηση πατεντών μοιάζει περισσότερο με άσκηση υπομονής παρά με δημιουργική έρευνα. Η Perplexity, η εταιρεία που έχει ήδη ταράξει τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης με τα συστήματα αναζήτησης φυσικής γλώσσας, έρχεται τώρα να αλλάξει αυτό το τοπίο με ένα νέο εργαλείο: το Perplexity Patents.

Το νέο σύστημα, που παρουσιάστηκε στις 2 Νοεμβρίου και βρίσκεται σε φάση beta, υπόσχεται να κάνει τη διαδικασία αναζήτησης πατεντών τόσο απλή όσο μια συζήτηση. Και το καλύτερο; Είναι δωρεάν για όλους.

Μέχρι σήμερα, η εύρεση πατεντών απαιτούσε ακρίβεια σχεδόν νομικού επιπέδου. Οι χρήστες έπρεπε να ψάχνουν μέσα σε πολύπλοκες πλατφόρμες, όπως το Google Patents ή τη βάση δεδομένων του United States Patent and Trademark Office, χρησιμοποιώντας αυστηρά keywords και ειδικούς ταξινομητικούς κωδικούς. Ένα λάθος γράμμα ή μια διαφορετική διατύπωση μπορούσε να αποκλείσει κρίσιμες πληροφορίες.

Το Perplexity Patents έρχεται να “εκδημοκρατίσει” αυτή τη διαδικασία. Αντί να χρειάζεται ο χρήστης να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται μια μηχανή αναζήτησης, η Perplexity κάνει τη μηχανή να σκέφτεται σαν άνθρωπος. Μπορείς απλώς να ρωτήσεις, για παράδειγμα, «Υπάρχουν πατέντες που σχετίζονται με AI στη γλωσσική εκμάθηση;» ή «Ποιες είναι οι σημαντικότερες πατέντες στην κβαντική υπολογιστική μετά το 2024;» και να λάβεις ακριβείς, οργανωμένες απαντήσεις.

Όπως ανέφερε η ομάδα της Perplexity στο σχετικό blog post, το νέο σύστημα «σηματοδοτεί μια νέα εποχή όπου οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ευρεσιτεχνιών και να παίρνει σαφείς απαντήσεις γρήγορα, με πλήρες πλαίσιο και συνέχεια στη συζήτηση».

Το εργαλείο βασίζεται στο Perplexity patent knowledge index, έναν ειδικά σχεδιασμένο δείκτη γνώσης που αντλεί δεδομένα από πληθώρα πηγών. Όταν ο χρήστης θέτει ένα ερώτημα, η AI μηχανή αναζητά σχετικές πατέντες, επιστρέφοντας όχι μόνο συνδέσμους προς τα επίσημα έγγραφα αλλά και θεματικά οργανωμένες συλλογές που καλύπτουν ολόκληρα πεδία έρευνας.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα της πλατφόρμας να επεκτείνει τη συζήτηση σε παραπλήσια θέματα. Αν κάποιος αναζητήσει πατέντες για fitness trackers, το Perplexity Patents θα συμπεριλάβει αποτελέσματα που σχετίζονται με wearables υγείας, αισθητήρες δραστηριότητας ή smartwatches, επιτρέποντας έτσι μια πιο “ανθρώπινη” εξερεύνηση του τεχνολογικού τοπίου.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το εργαλείο δεν περιορίζεται στις επίσημες βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιεί τη δύναμη της AI για να εντοπίζει prior art, δηλαδή αποδείξεις προϋπάρχουσας τεχνολογίας ή ιδέας, μέσα από πηγές όπως ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, blogs, βίντεο, open-source κώδικα ή ακόμη και δημόσια repositories λογισμικού. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί πολλές φορές η πραγματική καινοτομία προηγείται της επίσημης κατοχύρωσης μιας πατέντας.

Η Perplexity δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της. Με το νέο αυτό εργαλείο, φιλοδοξεί να μετατρέψει τη διαδικασία αναζήτησης πατεντών σε ένα προσβάσιμο, διαδραστικό περιβάλλον, που δεν απαιτεί τεχνική κατάρτιση. Και σε μια εποχή όπου οι startups και οι ανεξάρτητοι δημιουργοί χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για να αποφύγουν νομικές παγίδες, αυτή η αλλαγή μοιάζει επαναστατική.

Επιπλέον, το Perplexity Patents προσφέρει συνεχή συνομιλία. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ξεκινάς την έρευνα από την αρχή κάθε φορά. Μπορείς να υποβάλεις follow-up ερωτήσεις, να ζητήσεις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών πατεντών ή να εμβαθύνεις σε συγκεκριμένες τεχνολογικές κατηγορίες χωρίς να χάνεται το συμφραζόμενο της συζήτησης.

Για τους επαγγελματίες του χώρου, όπως νομικούς συμβούλους και R&D ειδικούς, αυτή η δυνατότητα εξοικονομεί ώρες εργασίας. Για τους υπόλοιπους, απλώς κάνει τη γνώση πιο προσιτή.

Το Perplexity Patents βρίσκεται προς το παρόν σε beta και είναι ανοιχτό σε όλους. Οι συνδρομητές των προγραμμάτων Pro και Max έχουν πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και επιλογές παραμετροποίησης, αλλά η βασική λειτουργικότητα είναι ήδη διαθέσιμη χωρίς κόστος. Για να το δοκιμάσει κανείς, αρκεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο της Perplexity και να ξεκινήσει μια αναζήτηση με φυσική γλώσσα.

