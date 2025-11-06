Η Perplexity συνεργάζεται πλέον και με το Snapchat

Το Snapchat ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη βήμα προς τη βαθύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εμπειρία των χρηστών του. Η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Perplexity, τη δημοφιλή μηχανή απαντήσεων βασισμένη σε AI, για να φέρει την τεχνολογία της απευθείας μέσα στην εφαρμογή. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια εξωτερική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στο Snapchat, προσφέροντας σε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες νέους τρόπους αναζήτησης και εξερεύνησης πληροφοριών χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από το app.

Η νέα συνεργασία, που θα ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του επόμενου έτους, θα φέρει την τεχνολογία της Perplexity κατευθείαν στη διεπαφή του Chat. Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις σε φυσική, συνομιλιακή μορφή — με πηγές που παρατίθενται εντός της ίδιας της απάντησης, όπως συμβαίνει ήδη στην αυτόνομη πλατφόρμα της Perplexity.

Για τον Evan Spiegel, CEO της Snap Inc., η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγικό βήμα προς έναν πιο «προσωπικό και κοινωνικό» τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος μας είναι να κάνουμε την AI πιο οικεία, πιο διαδραστική και πιο διασκεδαστική — να την εντάξουμε στον πυρήνα των φιλικών σχέσεων, των Snaps και των συνομιλιών. Η συνεργασία μας με την Perplexity αντικατοπτρίζει τη κοινή μας πίστη στη δύναμη της AI να ενισχύσει την ανακάλυψη και τη σύνδεση μέσα στο Snapchat. Και αυτό είναι μόνο η αρχή· θέλουμε να συνεργαστούμε με ακόμα περισσότερους καινοτόμους εταίρους στο μέλλον.

Μέσα στο περιβάλλον συνομιλιών, η Perplexity θα λειτουργεί ως μια ξεχωριστή μηχανή απαντήσεων, διαφορετική από το υπάρχον My AI του Snapchat. Ενώ το My AI επικεντρώνεται σε διασκέδαση, προτάσεις και casual αλληλεπίδραση, η Perplexity έρχεται να προσφέρει πιο αξιόπιστες, ενημερωμένες απαντήσεις βασισμένες σε επαληθευμένες πηγές. Η πλατφόρμα της έχει χτιστεί με στόχο τη «διαφανή αναζήτηση», κάθε απάντηση συνοδεύεται από παραπομπές, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει από πού προέρχονται οι πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως και με κάθε AI σύστημα, θα χρειάζεται λίγη προσοχή. Οι λεγόμενες «παραισθήσεις» (hallucinations), δηλαδή ανακριβείς ή εσφαλμένες απαντήσεις που παράγονται από το μοντέλο, παραμένουν πιθανές. Παρόλα αυτά, η Snap δηλώνει ότι θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα της Perplexity ώστε να διασφαλίσει ότι το περιβάλλον θα είναι ασφαλές, σταθερό και προσαρμοσμένο στην εμπειρία του Snapchat.

«Η αποστολή μας είναι να στηρίζουμε την ανθρώπινη περιέργεια», εξήγησε ο Aravind Srinivas, CEO της Perplexity. «Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Snapchat για να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να συνδέονται με άλλους. Με αυτή τη συνεργασία, μπορούμε να απαντούμε στις απορίες τους απευθείας εκεί όπου αυτές γεννιούνται — μέσα στην ίδια την εφαρμογή».

Η συνεργασία αυτή, πέρα από τεχνολογικό επίτευγμα, είναι και ένα επιχειρηματικό στοίχημα μεγάλης κλίμακας. Η Perplexity συμφώνησε να πληρώσει στη Snap περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο για το δικαίωμα ενσωμάτωσης της υπηρεσίας στην εφαρμογή. Η πληρωμή, σύμφωνα με τη Snap, θα γίνει σε μετρητά και μετοχές και εξαρτάται από την επιτυχή παγκόσμια διάθεση της λειτουργίας.

Η Snap εκτιμά ότι τα έσοδα από τη συνεργασία θα αρχίσουν να καταγράφονται το 2026, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τα επιχειρηματικά της μοντέλα, τα οποία πλέον επεκτείνονται πέρα από τη διαφήμιση και τα premium συνδρομητικά προγράμματα.

Παρά τις υποσχέσεις για πιο «έξυπνη» εμπειρία, η είσοδος της Perplexity στο Snapchat εγείρει και ερωτήματα γύρω από την ιδιωτικότητα. Όπως διευκρίνισε η εταιρεία, τα μηνύματα που ανταλλάσσονται με την AI θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της προσωποποίησης του περιεχομένου μέσα στην εφαρμογή, κάτι που μπορεί να αποτρέψει πιο προσεκτικούς ή ιδιωτικούς χρήστες από το να χρησιμοποιούν τη λειτουργία.

Η Snap υποστηρίζει ότι η διαδικασία θα γίνεται με σεβασμό στην ασφάλεια των δεδομένων, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμόζονται οι πολιτικές απορρήτου στο νέο AI περιβάλλον.

