Η Qualcomm εξαγοράζει την Arduino!

Η Qualcomm ανακοίνωσε την εξαγορά της Arduino, της open source πλατφόρμας που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για ερασιτέχνες ηλεκτρονικούς, κατασκευαστές DIY έργων και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αν και το ποσό της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό, η εξαγορά σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική κίνηση για την Qualcomm, καθώς εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των εργαλείων ανάπτυξης και της κοινότητας των makers.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Arduino θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της ως προς το εμπορικό της σήμα, τα εργαλεία και την αποστολή της, συνεχίζοντας να υποστηρίζει την ανάπτυξη μικροελεγκτών και μικροεπεξεργαστών που βασίζονται σε chips από διάφορους κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητα της Arduino ως πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού δεν θα αλλοιωθεί, αλλά θα ενισχυθεί χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες της Qualcomm.

Το νέο κεφάλαιο: Arduino Uno Q

Παράλληλα με την ανακοίνωση της εξαγοράς, η Arduino παρουσίασε το Uno Q – ένα νέο board που φέρνει φρέσκο αέρα στην κοινότητα των developers. Το Uno Q θυμίζει σε φιλοσοφία το Raspberry Pi, αλλά με εντυπωσιακές αναβαθμίσεις. Ενσωματώνει τον επεξεργαστή Dragonwing QRB2210 της Qualcomm σε συνδυασμό με έναν real-time μικροελεγκτή, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ ικανή να τρέξει Linux Debian.

Η νέα πλακέτα επιτρέπει τη σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού και οθόνης μέσω USB-C dongle, καθιστώντας τη ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, υποστηρίζει ελαφριά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν projects που βασίζονται σε «έξυπνη» όραση και αναγνώριση ήχου, τα οποία αντιδρούν άμεσα στο περιβάλλον τους.

Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης

Το Uno Q συνοδεύεται από το νέο App Lab της Arduino, μια πλατφόρμα που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως «όλα σε ένα» περιβάλλον ανάπτυξης. Μέσω του App Lab, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται Arduino Sketches, Python scripts και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μέσα από ένα ενιαίο interface, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία σχεδίασης και προγραμματισμού.

Η τιμή του Uno Q έχει οριστεί στα 44 δολάρια, ενώ οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν ήδη. Το προϊόν στοχεύει όχι μόνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερασιτέχνες δημιουργούς, αλλά και σε επαγγελματίες που θέλουν να πειραματιστούν με μικρές, αλλά ισχυρές εφαρμογές AI.

«Η αρχή μιας νέας εποχής»

Ο CEO της Arduino, Fabio Violante, δήλωσε πως η κυκλοφορία του Uno Q αποτελεί μόνο την αρχή μιας νέας φάσης για την εταιρεία:

Είμαστε ενθουσιασμένοι που δίνουμε στην παγκόσμια κοινότητά μας εργαλεία ικανά να κάνουν την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης πιο διαισθητική, πιο ευέλικτη και ανοιχτή σε όλους.

Η φιλοσοφία της Arduino ήταν πάντα η δημοκρατικοποίηση της τεχνολογίας, επιτρέποντας σε εκατομμύρια χρήστες να πειραματιστούν με την ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Με την υποστήριξη της Qualcomm, η αποστολή αυτή αποκτά πλέον μια νέα διάσταση – συνδυάζοντας την ανοιχτή και προσβάσιμη προσέγγιση της Arduino με τις προηγμένες δυνατότητες hardware της Qualcomm.

Η Qualcomm επενδύει στην κοινότητα των δημιουργών

Από την πλευρά της, η Qualcomm υπογράμμισε ότι η εξαγορά στοχεύει στη σύνδεση της τεράστιας κοινότητας των 33 εκατομμυρίων χρηστών της Arduino με το οικοσύστημά της. Ο Nakul Duggal, γενικός διευθυντής του τμήματος automotive, industrial και embedded IoT της εταιρείας, δήλωσε:

Συνδυάζοντας τη φιλοσοφία ανοιχτού κώδικα της Arduino με το χαρτοφυλάκιο κορυφαίων τεχνολογιών της Qualcomm, δίνουμε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια προγραμματιστές να δημιουργούν έξυπνες λύσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά – ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την παγκόσμια εμπορική τους αξιοποίηση.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον του hardware και του IoT. Η εμπειρία της Qualcomm σε τομείς όπως τα embedded συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την ανοιχτή φύση και την εκπαιδευτική απήχηση της Arduino, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία μπορεί να ανθίσει από τη βάση της κοινότητας των χρηστών.

[via]