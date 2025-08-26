Η realme ετοιμάζει smartphone με μπαταρία 10000+ mAh που διαθέτει δικό της ανεμιστήρα!

Η realme ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της αγοράς των smartphones, παρουσιάζοντας μια συσκευή που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια της αυτονομίας. Ο λόγος για ένα νέο μοντέλο που θα εξοπλιστεί με μπαταρία χωρητικότητας άνω των 10000 mAh, μια επίδοση που παραπέμπει περισσότερο σε φορητά powerbanks παρά σε smartphone. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι η συσκευή δεν θα περιοριστεί μόνο σε μια τεράστια μπαταρία: θα ενσωματώνει και έναν μικρό ανεμιστήρα για ενεργή απαγωγή θερμότητας, μια λύση που μέχρι τώρα βλέπαμε σχεδόν αποκλειστικά σε smartphones για gamers.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι ανεμιστήρες έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με smartphones που στοχεύουν σε υψηλές επιδόσεις, αφού επιτρέπουν στο hardware να λειτουργεί πιο αποδοτικά χωρίς να υπερθερμαίνεται. Στην περίπτωση του νέου smartphone της realme, η ύπαρξη ανεμιστήρα φαίνεται να συνδέεται τόσο με τις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις της υπερμεγέθους μπαταρίας όσο και με την πιθανή στόχευση της εταιρείας σε χρήστες που αναζητούν κορυφαία απόδοση, είτε σε gaming είτε σε βαριές εφαρμογές.

Η realme δεν είναι πρωτάρα στην καινοτομία γύρω από τις μπαταρίες και τη φόρτιση. Το 2023 παρουσίασε το σύστημα φόρτισης SuperSonic των 320 W, το οποίο μπορούσε να γεμίσει μια μπαταρία 4.420 mAh σε μόλις 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, χρόνος που ακούγεται σχεδόν εξωπραγματικός. Παράλληλα, το realme GT 7 έφερε στην αγορά μπαταρία 7000 mAh σε συνδυασμό με γρήγορη φόρτιση 120 W, αποδεικνύοντας ότι η εταιρεία επενδύει διαρκώς στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών που απαιτούν διάρκεια και ταχύτητα. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο η realme είχε δείξει ένα concept phone με μπαταρία 10000 mAh, το οποίο φαίνεται πως αποτέλεσε τον προάγγελο του μοντέλου που ετοιμάζεται τώρα να λανσάρει επίσημα.

Παρά τη φρενίτιδα που προκαλεί η αποκάλυψη για την μπαταρία και τον ανεμιστήρα, η realme κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον επεξεργαστή, την οθόνη ή τις δυνατότητες κάμερας. Ωστόσο, η παρουσίαση είναι προ των πυλών: έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Αυγούστου, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για εικασίες και φήμες. Σε λίγες ώρες, όλα τα μυστικά του νέου αυτού smartphone θα βγουν στο φως.