Samsung Galaxy Z TriFold: Τι έδειξε το τεστ αντοχής για το τριπλά αναδιπλούμενο smartphone

Η άφιξη του Samsung Galaxy Z TriFold αναμενόταν ως η επόμενη μεγάλη εξέλιξη στον χώρο των έξυπνων συσκευών, υποσχόμενη να μεταμορφώσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα smartphones και τα tablets. Με έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό που ξεδιπλώνει σε μια οθόνη 10 ιντσών, η συσκευή φιλοδοξούσε να θέσει νέα πρότυπα στην αγορά. Ωστόσο, η πραγματικότητα των φυσικών δοκιμασιών ήρθε να προσγειώσει απότομα τις προσδοκίες, αποκαλύπτοντας πως η καινοτομία, όταν πιέζεται στα άκρα, μπορεί να γίνει εξαιρετικά εύθραυστη.

Το πρόσφατο βίντεο από το δημοφιλές κανάλι του YouTube, JerryRigEverything, γνωστό για τα αμείλικτα τεστ αντοχής που υποβάλλει τις ναυαρχίδες της τεχνολογίας, έφερε στο φως σημαντικές αδυναμίες της νέας συσκευής της Samsung. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, όπως το Galaxy Z Fold, που είχαν χτίσει μια φήμη στιβαρότητας παρά τον αναδιπλούμενο χαρακτήρα τους, το νέο τριπλά αναδιπλούμενο μοντέλο φαίνεται να λυγίζει – κυριολεκτικά και μεταφορικά – υπό πίεση.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Το πιο σοκαριστικό σημείο της δοκιμής ήταν αναμφίβολα το bend test. Όταν ο παρουσιαστής πίεσε τη συσκευή προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που διπλώνει φυσιολογικά, το αποτέλεσμα ήταν ακαριαίο και καταστροφικό. Το Galaxy Z TriFold δεν λύγισε απλώς· έσπασε. Ο σκελετός της συσκευής, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά λεπτός (μόλις 3,9 χιλιοστά όταν είναι ανοιχτός), δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δομική του ακεραιότητα.

Η εικόνα της συσκευής να τσακίζει και η οθόνη να αχρηστεύεται δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή πίεσης, αποτελεί ένα ανησυχητικό σινιάλο για όσους σκόπευαν να επενδύσουν το υπέρογκο ποσό που απαιτείται για την απόκτησή της. Αυτή η αστοχία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία της σειράς Z Fold, η οποία παραδοσιακά επιβίωνε από τέτοιου είδους βασανιστήρια, αποδεικνύοντας ότι η προσθήκη ενός δεύτερου μεντεσέ και η μείωση του πάχους έχουν σοβαρό κόστος στην ανθεκτικότητα.

Γρατζουνιές και καθημερινή φθορά

Πέρα από την καταστροφική κάμψη, το τεστ ανέδειξε και άλλες ευπάθειες. Η εσωτερική οθόνη, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα foldables, καλύπτεται από πλαστικό στρώμα και όχι από παραδοσιακό γυαλί. Αυτό την καθιστά εξαιρετικά επιρρεπή σε γρατζουνιές. Στην κλίμακα σκληρότητας Mohs, η οθόνη άρχισε να εμφανίζει σημάδια μόλις στο επίπεδο 2, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και ένα απρόσεκτο άγγιγμα με το νύχι μπορεί να αφήσει μόνιμο σημάδι.

Επιπλέον, η προστασία από τη σκόνη παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Αν και η Samsung έχει βελτιώσει τους μηχανισμούς των μεντεσέδων με τα χρόνια, το πολύπλοκο σύστημα διπλής αναδίπλωσης του TriFold φαίνεται να δυσκολεύεται να διαχειριστεί την εισχώρηση μικροσωματιδίων. Στο βίντεο, η έκθεση σε χώμα και σκόνη προκάλεσε άμεσα τριγμούς και δυσκολία στην κίνηση των μεντεσέδων, υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι συσκευές απαιτούν σχεδόν "χειρουργικό" περιβάλλον για να παραμείνουν άθικτες μακροπρόθεσμα.

Η υπόσχεση των 200.000 αναδιπλώσεων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των ευρημάτων αυτών με άλλες ανεξάρτητες δοκιμές που ελέγχουν τη μακροζωία του μηχανισμού. Ενώ η Samsung υπόσχεται αντοχή για 200.000 αναδιπλώσεις, αναφορές από άλλες πηγές δείχνουν ότι προβλήματα στους μεντεσέδες μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα, γύρω στις 144.000 αναδιπλώσεις, με τους μηχανισμούς να χάνουν την ελαστικότητά τους και τη συσκευή να αδυνατεί να παραμείνει πλήρως ανοιχτή χωρίς βοήθεια.

Samsung vs Huawei: Η μάχη των Tri-Folds

Το Galaxy Z TriFold δεν παίζει μπάλα μόνο του. Ο άμεσος ανταγωνιστής του, το Huawei Mate XT, αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, αλλά η αποτυχία της Samsung στο συγκεκριμένο τεστ αντοχής "πονάει" περισσότερο λόγω της εμπιστοσύνης που έχει χτίσει το κοινό στο brand της Νότιας Κορέας. Ενώ και οι δύο συσκευές είναι τεχνολογικά θαύματα που προσφέρουν μια εμπειρία tablet σε μέγεθος τσέπης, η φυσική τους υπόσταση φαίνεται να προηγείται της τεχνολογίας υλικών που απαιτείται για να τις καταστήσει πραγματικά ανθεκτικές για τον μέσο χρήστη.

Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή;

Η είδηση αυτή λειτουργεί ως μια απαραίτητη υπενθύμιση: η τεχνολογία αιχμής συχνά συνοδεύεται από συμβιβασμούς. Το Samsung Galaxy Z TriFold είναι αναμφίβολα μια εντυπωσιακή συσκευή που δείχνει το μέλλον, αλλά το παρόν της απαιτεί εξαιρετική προσοχή.

Για τον υποψήφιο αγοραστή, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Η επένδυση σε ένα tri-fold smartphone αυτή τη στιγμή δεν αφορά μόνο το υψηλό οικονομικό κόστος, αλλά και το κόστος της διαρκούς φροντίδας. Δεν είναι το τηλέφωνο που θα πετάξεις ανέμελα στον καναπέ ή θα βάλεις στην πίσω τσέπη του τζιν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι ένα κομψοτέχνημα μηχανικής που, όπως έδειξε το τεστ, μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολύ ακριβό "τούβλο" αν βρεθεί σε λάθος χέρια ή υπό λάθος γωνία.