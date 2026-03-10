Πώς το νέο Inactivity Restart προστατεύει το Samsung Galaxy κινητό σου

Σύνοψη

Η Samsung ενσωματώνει τη νέα λειτουργία ασφαλείας "Inactivity Restart" (Επανεκκίνηση αδράνειας) στα Galaxy smartphones μέσω του patch Φεβρουαρίου 2026.

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματη επανεκκίνηση στη συσκευή εάν παραμείνει κλειδωμένη και χωρίς χρήση για 72 συνεχόμενες ώρες.

Μετά την επανεκκίνηση, το τηλέφωνο εισέρχεται σε κατάσταση "Before First Unlock" (BFU), όπου τα δεδομένα κρυπτογραφούνται πλήρως και απαιτείται PIN.

Η λειτουργία απενεργοποιεί τα βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου), αποκρύπτει τις ειδοποιήσεις και μπλοκάρει τις εισερχόμενες κλήσεις μέχρι την πρώτη φυσική ξεκλείδωση.

Η ρύθμιση είναι προαιρετική, παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή (off by default) και εντοπίζεται στο μενού "Ασφάλεια και απόρρητο".

Το χαρακτηριστικό είναι ήδη διαθέσιμο στη σειρά Galaxy S26, στο Galaxy Z Fold 7 και σε συσκευές Galaxy S25 που τρέχουν το One UI 8.5.

Τι είναι η λειτουργία Inactivity Restart στα Samsung Galaxy;

Το Inactivity Restart είναι ένα νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας του One UI που κάνει αυτόματη επανεκκίνηση στο Samsung Galaxy smartphone εάν παραμείνει κλειδωμένο για 72 ώρες. Μετά το reboot, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση Before First Unlock (BFU), όπου απαιτείται αυστηρά PIN, μπλοκάροντας δακτυλικά αποτυπώματα, κλήσεις και ειδοποιήσεις από τρίτους.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους κατασκευαστές. Η Samsung προσθέτει πλέον ένα κρίσιμο εργαλείο στη φαρέτρα της, επιτρέποντας στους χρήστες να θωρακίσουν τις συσκευές τους ακόμα και όταν αυτές βρεθούν εκτός του δικού τους ελέγχου. Η λογική των 72 ωρών (τριών ημερών) δεν είναι τυχαία. Αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ της προσωρινής λήθης (π.χ. το κινητό ξεχάστηκε στο γραφείο το Σαββατοκύριακο) και της οριστικής απώλειας. Εάν περάσει αυτό το χρονικό παράθυρο χωρίς καμία απολύτως αλληλεπίδραση και φυσική ταυτοποίηση από τον κάτοχο, το λογισμικό υποθέτει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η τεχνική λειτουργία: Καταστάσεις BFU έναντι AFU

Για να γίνει κατανοητή η πραγματική αξία του Inactivity Restart, απαιτείται η ανάλυση της αρχιτεκτονικής κρυπτογράφησης του λειτουργικού συστήματος Android. Όταν ένα smartphone λειτουργεί κανονικά και απλώς το κλειδώνετε με το πλήκτρο απενεργοποίησης, βρίσκεται στην κατάσταση After First Unlock (AFU). Στην κατάσταση AFU, τα κλειδιά κρυπτογράφησης παραμένουν αποθηκευμένα στη μνήμη RAM της συσκευής, επιτρέποντας την ταχεία λειτουργία των βιομετρικών αισθητήρων, την άμεση λήψη ειδοποιήσεων (όπως SMS με κωδικούς One-Time Password) και τη λήψη κλήσεων.

Αντιθέτως, όταν η συσκευή κάνει επανεκκίνηση (reboot), εισέρχεται στην κατάσταση Before First Unlock (BFU). Στην κατάσταση BFU, τα κλειδιά κρυπτογράφησης διαγράφονται από την προσωρινή μνήμη. Τα δεδομένα του χρήστη είναι αυστηρά κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση στη μνήμη αποθήκευσης είναι αδύνατη χωρίς την εισαγωγή του κύριου κωδικού (PIN, μοτίβου ή κωδικού πρόσβασης).

Η αυτόματη μετάβαση από το AFU στο BFU μετά από 72 ώρες σημαίνει πρακτικά ότι εάν ένας κλέφτης έχει στην κατοχή του τη συσκευή και περιμένει να βρει ένα κενό ασφαλείας ή να ανακτήσει δεδομένα μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, ο χρόνος του είναι περιορισμένος. Μετά το reboot, το Galaxy smartphone μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά ακριβό, αλλά άχρηστο αντικείμενο (brick) για οποιονδήποτε δεν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης.

Πώς να ενεργοποιήσετε την Επανεκκίνηση Αδράνειας

Η Samsung επέλεξε συνειδητά να μην επιβάλει τη λειτουργία στους χρήστες. Το χαρακτηριστικό είναι "opt-in", δηλαδή απαιτεί χειροκίνητη ενεργοποίηση. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά βαθιά κρυμμένη στα μενού του One UI:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Settings) του Samsung Galaxy κινητού σας. Πλοηγηθείτε στην ενότητα Ασφάλεια και απόρρητο (Security and Privacy). Επιλέξτε Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας (More security settings). Εντοπίστε τον διακόπτη Επανεκκίνηση αδράνειας (Inactivity restart) και ενεργοποιήστε τον.

Κάτω από τον διακόπτη, η Samsung παραθέτει μια σαφή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις της επιλογής. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μετά την επανεκκίνηση, ο χρήστης πρέπει να ξεκλειδώσει τη συσκευή για να λάβει ειδοποιήσεις, ξυπνητήρια από συγκεκριμένες εφαρμογές, και για να δει τα ονόματα των καλούντων. Επιπλέον, εάν η κάρτα SIM διαθέτει κλείδωμα PIN, αυτό θα πρέπει να εισαχθεί για να επιτραπεί η λήψη τηλεφωνικών κλήσεων.

Ποιες συσκευές υποστηρίζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η διάθεση του Inactivity Restart γίνεται σταδιακά και δεν απαιτεί υποχρεωτικά τεράστια αναβάθμιση ολόκληρου του λειτουργικού συστήματος, καθώς βασίζεται εν μέρει στις ενημερώσεις των Google Play Services. Ωστόσο, το γραφικό περιβάλλον και ο διακόπτης ελέγχου ανήκουν στο οικοσύστημα του One UI της Samsung.

Αυτή τη στιγμή, η λειτουργία έχει εντοπιστεί στη νέα σειρά ναυαρχίδων Galaxy S26 με το patch ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2026. Επίσης, χρήστες αναφέρουν την ύπαρξή της στο Galaxy Z Fold 7, αλλά και σε συσκευές Galaxy S25 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Beta του One UI 8.5. Αναμένεται ότι μέσα στους επόμενους μήνες, η πλειοψηφία των συσκευών Galaxy που λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας θα αποκτήσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Για την ελληνική αγορά, όπου χιλιάδες χρήστες βασίζονται στα smartphones τους για ανέπαφες πληρωμές, αποθήκευση ευαίσθητων εγγράφων στο gov.gr wallet και πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα, η συγκεκριμένη προσθήκη αυξάνει σημαντικά το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τη νοτιοκορεατική εταιρεία.

Σύγκριση με το οικοσύστημα της Apple

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μηχανική προστασίας δεν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη βιομηχανία. Η Apple ενσωμάτωσε μια παρόμοια λειτουργία "Inactivity Reboot" στο iOS 18.1 στα τέλη του 2024, προκαλώντας μάλιστα αρχικά σύγχυση στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς κατασχεμένα iPhone έκαναν ξαφνικά επανεκκίνηση μέσα στα εργαστήρια των αστυνομικών τμημάτων, κλειδώνοντας οριστικά τα δεδομένα τους στην κατάσταση BFU.

Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στην προσέγγιση της διεπαφής χρήστη. Ενώ η Apple το υλοποίησε ως μια αόρατη, παρασκηνιακή διεργασία που συμβαίνει αυτόματα χωρίς να δίνεται επιλογή ελέγχου στον κάτοχο, η Samsung το παρέχει ως έναν διαυγή διακόπτη στις ρυθμίσεις. Αυτή η διαφάνεια προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες του Android, σεβόμενη την ελευθερία επιλογής που χαρακτηρίζει το λειτουργικό σύστημα.