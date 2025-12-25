Xiaomi 17 Ultra: Επίσημο με πανίσχυρο hardware, 200MP περισκοπικό φακό Leica και μπαταρία 7000mAh!

Η Xiaomi προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του πολυαναμενόμενου Xiaomi 17 Ultra στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον κινεζικό κολοσσό να ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των premium smartphones. Η νέα συσκευή, η οποία έκανε το ντεμπούτο της πριν από λίγο, έρχεται οπλισμένη με ένα εντυπωσιακό σύστημα τετραπλής κάμερας σε συνεργασία με τη Leica, πανίσχυρο επεξεργαστή τελευταίας γενιάς και μια μπαταρία τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα που υπόσχεται να εξαλείψει το άγχος της αυτονομίας.

Ωστόσο, η τεχνολογική υπεροχή συνοδεύεται και από μια αναπροσαρμογή στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, καθώς το κόστος απόκτησης εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με τους προκατόχους του.

Φωτογραφική εμπειρία με υπογραφή Leica και ζουμ 120x

Στο επίκεντρο του Xiaomi 17 Ultra βρίσκεται αναμφίβολα το σύστημα κάμερας, το οποίο αποτελεί και το βασικότερο επιχείρημα πώλησης της συσκευής. Η Xiaomi συνεχίζει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Leica, ενσωματώνοντας ένα σύστημα τεσσάρων φακών στο πίσω μέρος, το οποίο στεγάζεται σε ένα ανασχεδιασμένο module που προσδίδει ξεχωριστή ταυτότητα στη συσκευή.

Η κύρια κάμερα βασίζεται σε αισθητήρα 50 megapixel με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), υποσχόμενη κορυφαία απόδοση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Την εμπειρία συμπληρώνουν ένας υπερ-ευρυγώνιος φακός 50 megapixel και ένας τηλεφακός, επίσης στα 50 megapixel. Ωστόσο, την παράσταση κλέβει η τέταρτη κάμερα: ένας περισκοπικός φακός με αισθητήρα 200 megapixel. Αυτή η προσθήκη επιτρέπει οπτικό ζουμ 4.3x, ενώ το ψηφιακό ζουμ αγγίζει το εντυπωσιακό 120x, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να φέρει κοντά θέματα από εξαιρετικά μακρινή απόσταση χωρίς σημαντικές απώλειες στη λεπτομέρεια.

Πέρα από το hardware, η Xiaomi έχει επενδύσει και στο λογισμικό της εικόνας. Η υποστήριξη εγγραφής βίντεο σε ανάλυση 8K, τα χρωματικά προφίλ της Leica και η δυνατότητα λήψης σε UltraRAW απευθύνονται ξεκάθαρα σε επαγγελματίες και ενθουσιώδεις ερασιτέχνες της φωτογραφίας. Επιπλέον, η μπροστινή κάμερα (που κυμαίνεται μεταξύ 32MP και 50MP ανάλογα με την έκδοση) υποστηρίζει πλέον εγγραφή βίντεο 4K, καλύπτοντας τις ανάγκες των content creators.

Επιδόσεις και οθόνη κορυφής

Το Xiaomi 17 Ultra τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm. Κατασκευασμένο με τη μέθοδο των 3 νανομέτρων, το νέο chipset υπόσχεται όχι μόνο ταχύτατες επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές και gaming, αλλά και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Η συσκευή έρχεται με επιλογές μνήμης RAM τύπου LPDDR5X που φτάνουν τα 16GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος UFS 4.1 αγγίζει το 1TB, εξασφαλίζοντας ακαριαίους χρόνους φόρτωσης και άπλετο χώρο για αρχεία υψηλής ανάλυσης.

Στην πρόσοψη κυριαρχεί μια οθόνη LTPO AMOLED 6,82 ιντσών, με ανάλυση 1440 x 3200 pixels. Ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 120Hz για ομαλή κίνηση, ενώ η φωτεινότητα κορυφώνεται στα 5.000 nits, καθιστώντας την οθόνη ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από το έντονο φως του ήλιου. Την προστασία του πάνελ αναλαμβάνει το νέο Xiaomi Shield Glass 2.0.

Σε επίπεδο λογισμικού, το τηλέφωνο τρέχει το Android 16, προσαρμοσμένο μέσω του περιβάλλοντος χρήσης HyperOS 3 της Xiaomi, το οποίο φέρνει νέες λειτουργίες διασύνδεσης και βελτιστοποιήσεις συστήματος.

Αυτονομία που αλλάζει τα δεδομένα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι η μπαταρία του. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα, η Xiaomi κατάφερε να χωρέσει χωρητικότητα μεταξύ 6.800mAh και 7.000mAh (ανάλογα με την έκδοση) χωρίς να αυξήσει υπερβολικά τον όγκο της συσκευής.

Η φόρτιση παραμένει αστραπιαία, με ενσύρματη υποστήριξη στα 100W και ασύρματη στα 80W. Παράλληλα, διατίθεται και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 10W για την τροφοδοσία αξεσουάρ όπως ακουστικά ή smartwatches.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η τιμή εκκίνησης του Xiaomi 17 Ultra στην Κίνα ορίστηκε στα 6.599 γιουάν (περίπου 850 ευρώ), σημειώνοντας μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, Xiaomi 15 Ultra. Η εταιρεία αποδίδει την αύξηση αυτή στο αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των μνημών και των καμερών.

Η συσκευή είναι ήδη διαθέσιμη στην κινεζική αγορά σε χρώματα Silver Chrome, Μαύρο, Λευκό και Starry Green. Όσον αφορά την παγκόσμια αγορά, οι πληροφορίες θέλουν το Xiaomi 17 Ultra να ταξιδεύει προς τη Δύση στις αρχές του 2026, με πιθανότερο μήνα κυκλοφορίας τον Μάρτιο. Αν και οι τιμές για την Ευρώπη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αναμένεται να είναι υψηλότερες λόγω φόρων και δασμών.