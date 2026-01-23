Mijia Smart Audio Glasses: Αυτά είναι τα έξυπνα γυαλιά της Xiaomi

Παράλληλα με την κυκλοφορία της σειράς REDMI Note 15, η Xiaomi πρόσθεσε στη σειρά προϊόντων της τα νέα ακουστικά γυαλιά, Mijia Smart Audio Glasses. Συνδυάζοντας το διαχρονικό σχεδιασμό των γυαλιών με την τεχνολογία ανοιχτού αυτιού (open-ear audio technology), τα γυαλιά της Xiaomi διαθέτουν ένα σύστημα ηχείων και 4 ενσωματωμένα μικρόφωνα. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν επαφή με το περιβάλλον, ενώ απολαμβάνουν κρυστάλλινο ήχο με μείωση του θορύβου του ανέμου κατά 4,5 m/s,¹ καθιστώντας τα γυαλιά ιδανικά για περιπάτους στην πόλη ή ταξίδια στην ύπαιθρο. Επιπλέον, για πιο διακριτικές συναντήσεις ή κλήσεις, έχει εισαχθεί μια νέα λειτουργία απορρήτου², η οποία αξιοποιεί έναν προσαρμοσμένο αλγόριθμο για να εξασφαλίζει καθαρό ήχο, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τη διαρροή ήχου.

Διαθέσιμα σε τρεις κλασικές επιλογές -Titanium, Pilot-Style και Browline,³- τα Mijia Smart Audio Glasses συνδυάζουν την άνεση και την αντοχή σε ένα κομψό σκελετό. Αν και, αν χρειαστεί, όλοι οι φακοί μπορούν να αντικατασταθούν με φακούς συνταγής, τόσο τα Browline όσο και τα Titanium³ διαθέτουν φακούς με προστασία έως και 25% από το μπλε φως. ¹ Σε σύγκριση, το Pilot-Style διαθέτει γυαλιά ηλίου με προστασία UV400 και ποσοστό μπλοκαρίσματος έως 99,99% του υπεριώδους φωτός.⁴ Κάθε στυλ είναι λεπτό και ελαφρύ, ιδιαίτερα το μοντέλο Titanium,³ το οποίο είναι εξοπλισμένο με εξαιρετικά ελαφρύ σκελετό 27,6 g⁵. Για όσους επιθυμούν ποικιλία, τα Browline και Pilot-Style περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αλλαγή στυλ. ³ Τα γυαλιά δεν προσφέρουν μόνο απόλυτη άνεση, αλλά και μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Η ενίσχυση με μεντεσέ από σύρμα πιάνου, ικανό να αντέξει έως και 15.000 κάμψεις,¹ και η πιστοποίηση IP54 για αντοχή στη σκόνη και τα πιτσιλίσματα⁶ συμβάλλουν στην προστασία σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, από την υγρασία έως την ελαφριά βροχή.

Μέσα στην κομψή σιλουέτα των γυαλιών βρίσκεται ένα ζευγάρι συμπαγών μπαταριών 114mAh με μη ομοαξονικό περίβλημα από ατσάλι. Τοποθετώντας αυτές τις μπαταρίες στα άκρα των βραχιόνων, επιτυγχάνεται προφίλ 5 mm⁷ κοντά στο πλαίσιο, ανακουφίζοντας την πίεση στα αυτιά και εξασφαλίζοντας απόλυτη άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με τη γρήγορη φόρτιση, μια φόρτιση μόλις 10 λεπτών παρέχει περίπου 4 ώρες αναπαραγωγής,¹ ενώ η πλήρης φόρτιση από 0 έως 100% διαρκεί περίπου μία ώρα,¹ διατηρώντας τα γυαλιά έτοιμα όποτε χρειαστεί. Η πλήρης φόρτιση επιτρέπει έως και 13 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής.⁸

Με αυτή τη γενιά έξυπνων γυαλιών ήχου έρχεται και η εφαρμογή Xiaomi Glasses, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής, περισσότερες λειτουργίες και ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο. Ο ήχος και άλλες λειτουργίες ελέγχονται κυρίως μέσω ενός πάνελ αφής στους βραχίονες των γυαλιών. Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τους ελέγχους χειρισμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Για παράδειγμα, ένα παρατεταμένο πάτημα στο βραχίονα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί τον βοηθό φωνής του smartphone,⁹ επιτρέποντας γρήγορες, hands-free απαντήσεις σε μηνύματα, κλήσεις και άλλα. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό χαμένων γυαλιών. Επιπλέον, διατίθεται ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εγγραφής ήχου, αρχείων πολυμέσων και συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο.¹⁰ Μια ενδεικτική λυχνία LED ανάβει αυτόματα στο σκελετό των γυαλιών κατά τη διάρκεια των εγγραφών για να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν απρόσκοπτα την αναπαραγωγή ήχου σε smartphone και laptop, χάρη στην υποστήριξη σύνδεσης δύο συσκευών στην εφαρμογή.

Συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό, ευκολία και καθαρό ήχο, τα Mijia Smart Audio Glasses προσφέρουν μια νέα προοπτική στην ηχητική ψυχαγωγία, τις τηλεφωνικές κλήσεις και την καθημερινή ζωή.

Τα νέα Mijia Smart Audio Glasses κυκλοφορούν στην ενδεικτική τιμή λιανική πώλησης των 249 ευρώ για τις εκδόσεις Pilot-style και Browline, ενώ για την έκδοση Titanium κυκλοφορούν στην τιμή των 269 ευρώ12.

Σημειώσεις

¹ Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

² Παρακαλούμε κατεβάστε την εφαρμογή Xiaomi Glasses για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

³ Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

⁴ Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από επαγγελματικά εργαστήρια, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁵ Το συνολικό βάρος των 27,6 g αναφέρεται στο βάρος των Mijia Smart Audio Glasses Titanium χωρίς τους φακούς. Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από τον κατασκευαστή. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁶ Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί ως ανθεκτική σε πιτσιλίσματα υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες που δεν αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από υγρά που προκλήθηκαν από συνθήκες διαφορετικές των συνθηκών δοκιμής. Η προστασία από την εισχώρηση υγρών ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω φθοράς, φυσικής ζημιάς και/ή αποσυναρμολόγησης για λόγους επισκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi.

⁷ Τα 5 mm αναφέρονται στο πλάτος του στενότερου σημείου του σκελετού. Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁸ Συνθήκες δοκιμής διάρκειας ζωής μπαταρίας: πλήρης φόρτιση, ένταση 50%, κωδικοποιητής ήχου AAC. Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁹ Τα Mijia Smart Audio Glasses είναι συμβατά με μια ποικιλία βοηθών φωνής. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία μορφή εμπορικής συνεργασίας, χορηγίας ή υποστήριξης μεταξύ αυτού του προϊόντος και των εταιρειών που κατέχουν αυτούς τους βοηθούς φωνής. Όλα τα ονόματα βοηθών φωνής που αναφέρονται στο παρόν είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Για να ενεργοποιήσετε τον βοηθό φωνής μέσω αφής, προσαρμόστε το χειρισμό αλληλεπίδρασης στο «Voice Assistant» στην εφαρμογή Xiaomi Glasses.

¹⁰ Παρακαλούμε κατεβάστε την εφαρμογή Xiaomi Glasses για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Οι ηχογραφήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων απορρήτου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων ή οντοτήτων. Η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν νομικές παραβάσεις που προκύπτουν από τις ενέργειές σας.

¹¹ Οι τιμές για τις διάφορες αγορές ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ΦΠΑ, φόρων και άλλων παραγόντων.

12 Οι τιμές αποτελούν ενδεικτική τιμή λιανικής πώληση και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.