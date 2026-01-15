Η Ryanair λέει όχι στο Starlink για τις πτήσεις της!

Στην παγκόσμια αεροπορική σκακιέρα, όπου η ψηφιακή συνδεσιμότητα τείνει να γίνει ο νέος κανόνας, η Ryanair επιλέγει για άλλη μια φορά να κινηθεί ενάντια στο ρεύμα. Την ώρα που αεροπορικοί κολοσσοί όπως η Lufthansa, η United και η Qatar Airways σπεύδουν να εξοπλίσουν τους στόλους τους με το δορυφορικό ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων του Starlink, ο Michael O'Leary, ο πάντα εκρηκτικός CEO της ιρλανδικής low-cost εταιρείας, βάζει φρένο στις όποιες προσδοκίες για Wi-Fi εν πτήσει.

Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς μια άρνηση υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας, αλλά μια σύγκρουση δύο διαφορετικών επιχειρηματικών φιλοσοφιών: από τη μία η αεροπορική λιτότητα και από την άλλη η τεχνολογική υπεροχή του Elon Musk.

Το «όχι» του O'Leary και το επιχείρημα του κόστους

Η είδηση «έκοψε τα φτερά» σε όσους ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να σερφάρουν στα 35.000 πόδια με εισιτήριο των 20 ευρώ. Ο Michael O'Leary, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ήταν κατηγορηματικός: η Ryanair δεν πρόκειται να εγκαταστήσει τα τερματικά του Starlink στα αεροσκάφη της. Η αιτιολογία του βασίζεται σε δύο πυλώνες που αποτελούν το «ευαγγέλιο» της εταιρείας: το κόστος καυσίμων και τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της Ryanair, η εγκατάσταση της κεραίας του Starlink στην άτρακτο του αεροσκάφους δημιουργεί αεροδυναμική αντίσταση (drag) και προσθέτει βάρος. «Χρειάζεται να βάλεις κεραία στην άτρακτο και αυτό έρχεται με μια "ποινή" καυσίμου της τάξης του 2% λόγω του βάρους και της αντίστασης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Για μια εταιρεία που μετράει και το τελευταίο σεντ στο λειτουργικό της κόστος, μια αύξηση 2% στην κατανάλωση καυσίμου μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ένα ποσό που η Ryanair δεν είναι διατεθειμένη να απορροφήσει, ούτε να μετακυλήσει στους επιβάτες της.

«Ποιος πληρώνει για μια ώρα;»

Το δεύτερο επιχείρημα του O'Leary αφορά την ίδια τη φύση των δρομολογίων της Ryanair. Με τον μέσο όρο διάρκειας πτήσης να κυμαίνεται στη μία ώρα, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ζήτηση για υπηρεσίες Wi-Fi δεν είναι αρκετά ισχυρή για να δικαιολογήσει την επένδυση.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι επιβάτες μας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για Wi-Fi για μια πτήση μέσης διάρκειας μίας ώρας», τόνισε ο O'Leary. Η λογική εδώ είναι απλή: σε ένα σύντομο ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή από το Λονδίνο στο Δουβλίνο, ο επιβάτης προτιμά να κατεβάσει από πριν την ταινία του ή να ακούσει μουσική offline, παρά να πληρώσει ένα έξτρα ποσό για πρόσβαση στο διαδίκτυο, όσο γρήγορο κι αν είναι αυτό.

Η απάντηση της SpaceX: «Είστε παραπληροφορημένοι»

Η δήλωση περί αύξησης κατανάλωσης καυσίμου κατά 2% δεν έμεινε αναπάντητη από την πλευρά της τεχνολογίας. Ο Elon Musk και η ομάδα του Starlink αντέδρασαν άμεσα, αμφισβητώντας τους υπολογισμούς της Ryanair. Ο ίδιος ο Musk σχολίασε στα social media πως ο O'Leary είναι «παραπληροφορημένος», ενώ μηχανικοί της SpaceX υποστήριξαν ότι τα νέα τερματικά του Starlink είναι εξαιρετικά χαμηλού προφίλ και η αεροδυναμική επιβάρυνση είναι αμελητέα.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η πραγματική επιβάρυνση στο καύσιμο για ένα Boeing 737-800 είναι πιο κοντά στο 0,3% και όχι στο 2% που επικαλείται η Ryanair. Μάλιστα, άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η σκανδιναβική SAS, επέλεξαν το Starlink ακριβώς επειδή η κεραία του προσέφερε λιγότερη αντίσταση σε σύγκριση με ανταγωνιστικά συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας.

Το χάσμα με τον ανταγωνισμό

Η στάση της Ryanair δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παράδοξο στην αγορά. Ενώ ο ανταγωνισμός επενδύει μαζικά στην εμπειρία του πελάτη, η ιρλανδική εταιρεία εμμένει στο μοντέλο «μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β». Η Lufthansa ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία για τον εξοπλισμό 850 αεροσκαφών με Starlink, προσφέροντας δωρεάν ίντερνετ στους επιβάτες της, ενώ η Air France και η United ακολουθούν παρόμοια στρατηγική.

Για αυτές τις εταιρείες, το Wi-Fi δεν είναι πλέον πολυτέλεια αλλά βασική παροχή, ειδικά για τους επαγγελματίες ταξιδιώτες. Ωστόσο, η Ryanair απευθύνεται σε ένα διαφορετικό κοινό, το οποίο φαίνεται να προτάσσει την τιμή του εισιτηρίου έναντι των ανέσεων. Το στοίχημα του O'Leary είναι ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να γεμίζουν τα αεροπλάνα του, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουν offline για λίγη ώρα.

Τι σημαίνει αυτό για τους ταξιδιώτες;

Για τον μέσο επιβάτη της Ryanair, η είδηση αυτή σημαίνει ότι η «ψηφιακή αποτοξίνωση» κατά τη διάρκεια της πτήσης θα συνεχιστεί επ' αόριστον. Όσοι πετούν με την ιρλανδική εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται στα δεδομένα που έχουν κατεβάσει στις συσκευές τους πριν την απογείωση.