Η Samsung αποκαλύπτει το Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Η Samsung Electronics Co., Ltd., Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, παρουσίασε το Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, σχεδιασμένο αποκλειστικά για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026. Η ειδική αυτή έκδοση, που θα διανεμηθεί σε 3.800 Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες από 90 χώρες, θα συνοδεύει τους αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας τους στους Αγώνες –επιτρέποντάς τους να απαθανατίσουν και να μοιραστούν σημαντικές στιγμές, από τον αγώνα μέχρι τη γιορτή.

Η Olympic Edition θα ενσωματωθεί στις επίσημες στιγμές του βάθρου μέσω της λειτουργίας Victory Selfie, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Milano Cortina 2026. Για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτή θα επεκταθεί και σε ομαδικά αθλήματα, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές να καταγράψουν τη στιγμή της νίκης τους μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. Επιπλέον, αθλητές από επιλεγμένες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις προσωπικές τους «ιστορίες» και το πνεύμα τους μέσω του Victory Profile, μιας νέας σειράς φωτογραφιών που θα απαθανατιστούν με το Galaxy S25 Ultra.

Ειδική Έκδοση Olympic για τον εορτασμό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Το Galaxy Z Flip7 ενσωματώνει λειτουργίες Galaxy AI με τη οθόνη FlexWindow, προσφέροντας μια αβίαστη εμπειρία Mobile AI. Αυτή η διαισθητική εμπειρία καθιστά το Galaxy Z Flip7 έναν έξυπνο, καθημερινό σύντροφο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

Σύστημα διπλής πίσω κάμερας , που περιλαμβάνει φακό 50MP Wide15 και 12MP Ultra-Wide, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια.

, που περιλαμβάνει φακό 50MP Wide15 και 12MP Ultra-Wide, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια. Τη λειτουργία Now Brief , για εξατομικευμένες καθημερινές ενημερώσεις, όπως υπενθυμίσεις, συμβάντα ημερολογίου και περιλήψεις φυσικής κατάστασης μέσω εφαρμογής Samsung Health. Επιπλέον, μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα ευεξίας από διάφορες εφαρμογές

, για εξατομικευμένες καθημερινές ενημερώσεις, όπως υπενθυμίσεις, συμβάντα ημερολογίου και περιλήψεις φυσικής κατάστασης μέσω εφαρμογής Samsung Health. Επιπλέον, μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα ευεξίας από διάφορες εφαρμογές Τη λειτουργία Photo Assist , που βελτιστοποιεί τις εικόνες μετακινώντας, διαγράφοντας ή μεγεθύνοντας αντικείμενα, προσαρμόζοντας γωνίες και συμπληρώνοντας φόντο με ακρίβεια που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη.

, που βελτιστοποιεί τις εικόνες μετακινώντας, διαγράφοντας ή μεγεθύνοντας αντικείμενα, προσαρμόζοντας γωνίες και συμπληρώνοντας φόντο με ακρίβεια που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Ο ενσωματομένος διερμηνέας της συσκευής (on-device Interpreter) μειώνει το γλωσσικό εμπόδιο παρέχοντας μετάφραση σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τη σύνδεση δικτύου, επιτρέποντας απρόσκοπτη επικοινωνία — ακόμη και σε ορεινές περιοχές.

Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικάτο Galaxy Z Flip7 Olympic Edition εισάγει ένα εμβληματικό σχέδιο που τιμά τη συμμετοχή των αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και πρακτικές λειτουργίες που βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας τους στο Ολυμπιακό Χωριό και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το Galaxy Z Flip7 Olympic Edition διαθέτει χαρακτηριστικό μπλε φινίρισμα που καλύπτει το πίσω γυαλί της συσκευής το οποίο αντιπροσωπεύει την ταυτότητα της Samsung και αντιστοιχεί στο αθλητικό πνεύμα των Αγώνων. Ο προσαρμοσμένος χρυσός μεταλλικός σκελετός συμβολίζει την επιδίωξη των αθλητών για αριστεία και τις στιγμές του βάθρου. Η συσκευή Olympic Edition συνοδεύεται επίσης από μια διαφανή μαγνητική θήκη με μπλε κυκλικό μαγνήτη, διακοσμημένο με χρυσά φύλλα δάφνης, ως σύμβολο νίκης.

Κάθε συσκευή περιλαμβάνει, επίσης, ειδικό wallpaper με θέμα τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Milano Cortina 2026. Οι πολύχρωμες καμπύλες συμβολίζουν τα χειμερινά σπορ, εμπνευσμένες από τα σημάδια που αφήνουν οι λεπίδες του πατινάζ στις παγωμένες επιφάνειες.

Οι αθλητές μπορούν να κάνουν τις στιγμές με τους φιλάθλους, την οικογένεια και τους συναθλητές τους αξέχαστες με τη λειτουργία Dual Recording (Διπλής Εγγραφής), καταγράφοντας ταυτόχρονα τόσο αυτό που βλέπουν όσο και τις δικές τους αντιδράσεις σε μία μόνο λήψη, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την πίσω και την μπροστινή κάμερα. Αυτή η λειτουργία, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την Ολυμπιακή Έκδοση, επιτρέπει στους αθλητές να επιλέξουν τη λειτουργία Dual Recording απλώς σύροντας τη λειτουργία λήψης στην εφαρμογή Κάμερα. Επιπλέον, οι αθλητές μπορούν να εξερευνήσουν νέες δημιουργικές γωνίες λήψης μέσω της λειτουργίας Split View, κάνοντας ζουμ στην προβολή της πίσω κάμερας για να φέρουν τη δράση πιο κοντά.

Το Galaxy Z Flip7 Olympic Edition συνοδεύεται από μια προεγκατεστημένη, επιμελημένη σουίτα βασικών εφαρμογών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την καθημερινή ρουτίνα κάθε αθλητή:

Galaxy Athlete Card : Προσφέρει έναν ψηφιακό τρόπο ανταλλαγής προφίλ, συλλογής καρτών και συμμετοχής σε διαδραστικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των αντιπροσωπειών.

: Προσφέρει έναν ψηφιακό τρόπο ανταλλαγής προφίλ, συλλογής καρτών και συμμετοχής σε διαδραστικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των αντιπροσωπειών. Δωρεάν συνδεσιμότητα : Οι αθλητές θα λάβουν δωρεάν 100GB 5G eSIM, καθώς και πρόσβαση σε ψηφιακά πάσο και υπηρεσίες μέσω του Samsung Wallet , που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με παγκόσμιους και τοπικούς συνεργάτες των Αγώνων για την υποστήριξη των καθημερινών τους αναγκών.

: Οι αθλητές θα λάβουν δωρεάν 100GB 5G eSIM, καθώς και πρόσβαση σε ψηφιακά πάσο και υπηρεσίες μέσω του , που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με παγκόσμιους και τοπικούς συνεργάτες των Αγώνων για την υποστήριξη των καθημερινών τους αναγκών. Athlete365 : Παρέχει υποστήριξη απόδοσης και ψυχικής υγείας, καθώς και βασικές πληροφορίες για τον ανταγωνισμό. Θα ενσωματωθεί στη λειτουργία Now Brief του Galaxy AI, ενημερώνοντας τους αθλητές με τα τελευταία νέα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με μια ματιά στην οθόνη FlexWindow .

: Παρέχει υποστήριξη απόδοσης και ψυχικής υγείας, καθώς και βασικές πληροφορίες για τον ανταγωνισμό. Θα ενσωματωθεί στη λειτουργία του Galaxy AI, ενημερώνοντας τους αθλητές με τα τελευταία νέα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με μια ματιά στην οθόνη . Άλλες εφαρμογές, όπως η επίσημη εφαρμογή των Ολυμπιακών Αγώνων , η Γραμμή Επικοινωνίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και το Pinquest , βελτιώνουν την καθημερινή άνεση στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ υποστηρίζουν την απόδοση των αθλητών εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

, η και το , βελτιώνουν την καθημερινή άνεση στο Ολυμπιακό Χωριό, ενώ υποστηρίζουν την απόδοση των αθλητών εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μια προεγκατεστημένη εφαρμογή γυμναστικής θα επιτρέψει στους αθλητές να παρακολουθούν τις προπονήσεις τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες προπόνησης, όταν χρησιμοποιούν εξοπλισμό άσκησης που θα είναι εγκατεστημένος στα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Χωριά.

Σηματοδοτώντας τη στιγμή της νίκης, μαζί

Η Victory Selfie, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι 2024, επέτρεψε στους αθλητές να απαθανατίσουν τις στιγμές της νίκης τους απευθείας από το βάθρο και να τις μοιραστούν από τη δική τους οπτική γωνία – κάνοντας τις στιγμές πιο συνδεδεμένες.

Στο Milano Cortina 2026, η Victory Selfie θα κάνει το ντεμπούτο της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εισάγοντας μια νέα, διευρυμένη μορφή. Για πρώτη φορά, η Victory Selfie θα επεκταθεί πέρα από τις ατομικές στιγμές στο βάθρο, ώστε να περιλαμβάνει ομαδικούς εορτασμούς. Οι αθλητές θα μπορούν να απαθανατίζουν και να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους μαζί με τους συμπαίκτες τους και να τα μοιράζονται άμεσα με τις οικογένειες και τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο, κάνοντας τη στιγμή ακόμη ξεχωριστή.

Victory Profile: Αποτυπώνοντας την πρώτη σπίθα ενθουσιασμού

Τα ταξίδια των αθλητών εκτείνονται πέρα από τον αγωνιστικό χρόνο κατά τη διάρκεια των Αγώνων και περιλαμβάνουν την προετοιμασία, την προσμονή και τα συναισθήματα που περιβάλλουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Για να αντικατοπτρίσει αυτό το ευρύτερο ταξίδι και να τιμήσει κάθε πτυχή της εμπειρίας των αθλητών, η Samsung θα παρουσιάσει το Victory Profile, μια νέα πρωτοβουλία αφήγησης αθλητών, σε συνεργασία με εννέα Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ). Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει το πάθος και την ατομικότητα επιλεγμένων αθλητών μέσω επιμελημένων πορτρέτων που θα τραβηχτούν με το Galaxy S25 Ultra.

Το Victory Profile έχει στόχο να προσφέρει μια νέα οπτική στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, αναδεικνύοντας στιγμές πέρα από το βάθρο και παρέχοντας στους αθλητές ένα προσωπικό αναμνηστικό που αντικατοπτρίζει το ταξίδι τους και τη μοναδική τους προσωπικότητα. Το αρχικό έργο θα ξεκινήσει με περίπου 490 αθλητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κορέα, τη Νορβηγία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της μελλοντικής εμπειρίας των Αγώνων

Η Samsung θα συνεχίσει να αξιοποιεί την καινοτομία της στον τομέα της κινητής τεχνολογίας, για να φέρει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στους φιλάθλους. Μέσα από τις συσκευές και τις εμπειρίες που εστιάζουν στους αθλητές, η Samsung δημιουργεί τρόπους για τους αθλητές να μοιράζονται τα ταξίδια τους – από την προετοιμασία μέχρι το βάθρο – ενώ παράλληλα φέρνει τους φιλάθλους κοντά στις στιγμές και στους ανθρώπους που συμμετέχουν στους Αγώνες.

Το Galaxy Z Flip7 Olympic Edition θα διανεμηθεί στα Samsung Open Stations, που βρίσκονται μέσα στα Ολυμπιακά Χωριά σε έξι πόλεις, ξεκινώντας από τις 30 Ιανουαρίου. Τα Samsung Open Stations θα παρέχουν επίσης επιτόπια επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών, βοηθώντας τους αθλητές να ενεργοποιήσουν τις συσκευές τους, να μεταφέρουν δεδομένα και να λάβουν γενική τεχνική υποστήριξη.