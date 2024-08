Η Samsung φέρνει το Circle to Search στη σειρά Galaxy A!

Σε συνεργασία με τη Google, η Samsung εγκαινίασε τη λειτουργία Circle to Search στα smartphones της σειράς Galaxy S24 νωρίτερα φέτος. Στην πραγματικότητα, η σειρά S24 ήταν η πρώτη που έλαβε αυτό το νέο εργαλείο, ακόμη και πριν από τα smartphones Pixel της ίδιας της Google. Χρησιμοποιώντας το Circle to Search, οι χρήστες μπορούν απλώς να πατήσουν παρατεταμένα το home button και στη συνέχεια να κυκλώσουν, να επισημάνουν, να μουτζουρώσουν ή να πατήσουν οτιδήποτε στην οθόνη του smartphone τους για να λάβουν υψηλής ποιότητας, σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης.



Σήμερα, η Samsung ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας Circle to Search πέρα από τις ναυαρχίδες των smartphones της, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Galaxy S και της σειράς Galaxy Z. Αρχικά, τα smartphones της σειράς A της Samsung, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy A55, A54, A35 και A34, θα αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα αναζήτησης. Μετά από αυτά, η Samsung θα φέρει αυτή τη λειτουργία και στα tablet της σειράς Galaxy Tab S9 FE.



Από το λανσάρισμά του τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το Circle to Search έχει δεχτεί αρκετές βελτιώσεις, όπως υποστήριξη για μετάφραση πλήρους σελίδας, βοήθεια για το σπίτι και δυνατότητες σάρωσης QR και barcode. Επίσης, η λειτουργία Circle to Search θα αποκτήσει δυνατότητες ήχου μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η οποία θα σας επιτρέπει να βρίσκετε τραγούδια παίζοντας, τραγουδώντας ή μουρμουρίζοντας τα.



Ο TM Roh, πρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος Mobile eXperience Business της Samsung Electronics, δήλωσε:

Αυτές οι ενημερώσεις ξεκλειδώνουν νέες δυνατότητες για τη σειρά Galaxy A και τη σειρά Galaxy Tab S9 FE και ενισχύουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε τεχνολογία αιχμής για περισσότερους χρήστες Galaxy. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να φέρουμε την κορυφαία τεχνολογία AI σε ένα ευρύτερο κοινό, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, να δημιουργούν πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν πλουσιότερες, πιο εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις με τις συσκευές τους.

Με αυτές τις συνεχείς ενημερώσεις και επεκτάσεις, η Samsung αποδεικνύει ξεκάθαρα τη δέσμευσή της να προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες με τεχνητή νοημοσύνη σε ένα ευρύτερο φάσμα συσκευών, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των πιο προσιτών smartphones της σειράς A, καθιστώντας την καινοτόμο τεχνολογία προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.

