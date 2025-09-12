Η Samsung παρουσίασε στην IFA 2025 το νέο Sound Tower

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε το νέο Sound Tower (μοντέλα ST50F και ST40F), την πιο πρόσφατη πρότασή της στις φορητές συσκευές ήχου. Τα δύο (2) νέα μοντέλα συνδυάζουν προηγμένη ακουστική τεχνολογία με δυναμικό, σύγχρονο σχεδιασμό, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία πάρτι τόσο μέσω του ήχου όσο και του φωτισμού.

Ήχος κατάλληλος για πάρτι

Η ανασχεδιασμένη ακουστική δομή του Sound Tower προσφέρει έως και 240W γεμάτου ήχου με εξαιρετική καθαρότητα και βαθιά μπάσα. Με την τεχνολογία Waveguide της Samsung, που εφαρμόζεται στα διπλά tweeters θόλου, ο ήχος διανέμεται και ενισχύεται, ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία και πιο ομοιόμορφη κατανομή στο χώρο. Αυτή η βελτιστοποίηση προσφέρει καθαρά πρίμα, ενώ τα διπλά woofers δίνουν μπάσα που προσαρμόζονται με τις λειτουργίες Deep, Punchy και Gentle, ώστε οι ακροατές να προσαρμόζουν την εμπειρία ήχου στις προτιμήσεις τους. Τέσσερις επιπλέον λειτουργίες ήχου: Standard, Wide, Stadium και Outdoor, επιτρέπουν περαιτέρω ρύθμιση του ήχου, ώστε να ταιριάζει σε κάθε περίσταση: από μπάρμπεκιου στην αυλή έως γεμάτες πίστες χορού.

Είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν έως και 18 ώρες ασύρματης αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση. Η αποσπώμενη μπαταρία εξασφαλίζει ότι το πάρτι συνεχίζεται χωρίς διακοπή, ενώ η αντοχή στο γλυκό νερό, μέσω του προτύπου IPX4, προσφέρει σιγουριά κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Για ακόμη πιο καθηλωτικό ήχο, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν πολλαπλές μονάδες μέσω Auracast Group Play ή να συνδέσουν δύο Sound Towers μέσω Stereo Play με True Wireless Stereo (TWS) για αυθεντικό στερεοφωνικό ήχο.

Party Lights+ για χορευτική διάθεση

Η τεχνολογία Party Lights+ του Sound Tower μετατρέπει κάθε πάρτι σε μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία. Με πέντε προεπιλογές ανάλογα τη διάθεση και έξι δυναμικά μοτίβα φωτισμού, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν την τέλεια ατμόσφαιρα μέσω της εφαρμογής Samsung Sound Tower App (συμβατό με Android & iOS). Το σύστημα ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας τους ρυθμούς και τις συχνότητες της μουσικής ενεργοποιώντας δεκάδες LED και συγχρονίζοντάς τα με το ρυθμό.

Οι επιλογές που προσαρμόζονται στη διάθεση των χρηστών, περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα εφέ, κινήσεων και χρωμάτων, όπως Wave, Trail, Spark, Breeze, Flow και Flare — ιδανικές για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα.

Ο αναβαθμισμένος LED φωτισμός βρίσκεται σε πέντε βασικά σημεία του ηχείου για εφέ 360°:

Track light : εμβληματικός LED φωτισμός τύπου «racetrack» που περιβάλλει τα δύο woofers και προβάλλει ζωντανά μοτίβα.

: εμβληματικός LED φωτισμός τύπου «racetrack» που περιβάλλει τα δύο woofers και προβάλλει ζωντανά μοτίβα. Ring light : LED φώτα που αναδεικνύουν έντονα χρώματα γύρω από τα δύο tweeters.

: LED φώτα που αναδεικνύουν έντονα χρώματα γύρω από τα δύο tweeters. Line lights : τέσσερις περιμετρικές γραμμές φωτισμού που πλαισιώνουν το σώμα του ηχείου για ατμοσφαιρικό εφέ.

: τέσσερις περιμετρικές γραμμές φωτισμού που πλαισιώνουν το σώμα του ηχείου για ατμοσφαιρικό εφέ. Crystal lights : τοποθετημένα στη βάση και στο πόδι του ηχείου για να δημιουργούν μια ενεργητική ατμόσφαιρα.

: τοποθετημένα στη βάση και στο πόδι του ηχείου για να δημιουργούν μια ενεργητική ατμόσφαιρα. Handle light: λειτουργεί διπλά: φωτίζει το πάνελ ελέγχου και παρέχει στήριξη για tablet ή smartphone για εύκολη αλληλεπίδραση και έλεγχο της μουσικής και των ρυθμίσεων.

Για επιπλέον διασκέδαση, οι ενσωματωμένες λειτουργίες DJ Booth και Karaoke, καθώς και η είσοδος για κιθάρα, μετατρέπουν κάθε χώρο σε ζωντανή σκηνή, συνδυάζοντας το δυναμικό ήχο και τον φωτισμό, για μια πραγματική εμπειρία πάρτι.

Φορητό και ανθεκτικό

Σχεδιασμένο για να είναι ευέλικτο, το Sound Tower διαθέτει εμβληματικό design, ενσωματωμένο φωτισμό και κατασκευή που αντέχει στη μεταφορά, καθιστώντας το εξίσου εντυπωσιακό όσο και λειτουργικό.

Επίσης, τα νέα μοντέλα διαθέτουν το σχεδιασμό Grip & Roll της Samsung, με υποδοχή λαβής στη βάση και ενσωματωμένη χειρολαβή στο μοντέλο ST40F, ενώ το μοντέλο ST50F διαθέτει επιπλέον ρόδες και τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μετακίνηση. Καθένα από τα δύο μοντέλα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αναβαθμισμένη* εμπειρία ήχου.