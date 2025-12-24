Η Samsung παρουσιάζει τη νέα σειρά Odyssey Gaming Monitor με 3D εμπειρία οθόνης με υψηλή ανάλυση 6K

Η Samsung Electronics αποκάλυψε τις νέες προσθήκες στη σειρά gaming οθονών Odyssey, παρουσιάζοντας πέντε νέα μοντέλα που φέρνουν νέα δεδομένα στην ανάλυση, το ρυθμό ανανέωσης και την απόδοση θέασης. Με την πρωτοποριακή 6K 3D Odyssey G9 να ηγείται, η σειρά του 2026 φέρνει τεχνολογίες οθόνης για gamers και δημιουργούς περιεχομένου, παρουσιάζει, επίσης, την επόμενης γενιάς Odyssey G6 και τρία νέα μοντέλα Odyssey G8.

Odyssey 3D: Η πρώτη 6K 3D gaming οθόνη της Samsung χωρίς χρήση γυαλιών

Η 32-ιντσών Odyssey 3D (G90XH) εισάγει έναν νέο τρόπο εμπειρίας gaming, παρουσιάζοντας την πρώτη οθόνη 6K με τεχνολογία 3D, χωρίς γυαλιά. Με την υποστήριξη της λειτουργίας “real-time eye tracking” (παρακολούθησης ματιών σε πραγματικό χρόνο), προσαρμόζει το βάθος και την οπτική ανάλογα με τη θέση του θεατή, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη αίσθηση διάστασης για ομαλό, απρόσκοπο gameplay χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εξοπλισμό (headset). Με ανάλυση 6K, ρυθμό ανανέωσης 165Hz που ενισχύεται στα 330Hz μέσω της λειτουργίας Dual Mode, και χρόνο απόκρισης 1ms GtG, η γρήγορη δράση παραμένει ευκρινής και ομαλή. Οι PC gamers μπορούν να απολαύσουν μια υψηλής ποιότητας και διαρκώς επεκτεινόμενης γκάμας υποστηριζόμενων τίτλων με βελτιστοποιημένα 3D εφέ που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με στούντιο παιχνιδιών. Συγκεκριμένα παιχνίδια, όπως το The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture και το Stellar Blade προσθέτουν μια διάσταση που ενισχύει το έδαφος, την απόσταση και τον διαχωρισμό των αντικειμένων πέρα από το τυπικό 2D gameplay.

Odyssey G6: Η πρώτη στον κόσμο gaming οθόνη με ρυθμό ανανέωσης στα 1.040Hz

Η 27-ιντσών gaming οθόνη Odyssey G6 (G60H) προάγει το ανταγωνιστικό gaming με ρυθμό ανανέωσης στα 1.040Hz, μέσω Dual Mode και της υποστήριξης QHD έως 600Hz, προσφέροντας ευκρίνεια κίνησης επιπέδου e-sports. Χάρη σε αυτό, οι παίκτες μπορούν να εντοπίζουν στόχους και μικρές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια υψηλών καρέ ταχύτητας. Υποστηρίζει επίσης εγγενή ανάλυση QHD έως 600Hz. Όταν χρειάζεται, η Odyssey G6 μπορεί να ενισχύσει άμεσα την απόδοσή της, παρέχοντας εξαιρετικά ευκρινή ανάλυση και δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να βιώσουν έντονες εμπειρίες και ταχύτητες που κόβουν την ανάσα. Με την υποστήριξη τόσο του AMD FreeSync Premium όσο και του NVIDIA G-Sync Compatible, η Odyssey G6 διασφαλίζει ότι κάθε καρέ θα είναι ομαλό, κάθε χρώμα ζωντανό και κάθε στιγμή υψηλής απόκρισης.



Odyssey G8: Επιλογή Υψηλής Ανάλυσης σε 6K, 5K και OLED

Η σειρά Odyssey G8 επεκτείνεται το 2026 με τρία ξεχωριστά μοντέλα, καθένα από τα οποία προσφέρει διαφορετική ισορροπία ανάλυσης και ταχύτητας. Η πρώτη 6K gaming οθόνη της Samsung είναι η 32-ιντσών Odyssey G8 (G80HS), η οποία παρέχει απόδοση 165Hz με υποστήριξη Dual Mode έως 330Hz σε λειτουργία 3K. Ακολουθεί η 27-ιντσών Odyssey G8 (G80HF), προσφέροντας μια πιο ευκρινή επιλογή 5K στα 180Hz, με το Dual Mode να ενισχύεται στα 360Hz σε QHD για πιο ομαλή κίνηση.

Για τους χρήστες που επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερη αντίθεση, η 32-ιντσών Odyssey OLED G8 (G80SH) συνδυάζει ένα panel 4K QD-OLED με ρυθμό ανανέωσης 240Hz, θέαση χωρίς αντανακλάσεις (Glare Free), φωτεινότητα 300 nits και πιστοποίηση VESA DisplayHDR™ True Black 500. Η θύρα DisplayPort 2.1 (UHBR20) υποστηρίζει εύρος ζώνης έως 80Gbps για απρόσκοπτη αναπαραγωγή HDR και VRR.

Οι τεχνολογίες AMD FreeSync Premium Pro και NVIDIA G-Sync Compatible υποστηρίζονται και στα τρία μοντέλα για σταθερή απόδοση χωρίς tearing (σχισίματα). Και τα τρία μοντέλα G8 προσφέρουν σε gamers και δημιουργούς περιεχομένου ευελιξία που χρειάζονται, είτε δίνουν προτεραιότητα σε έναν ευρύχωρο καμβά για δημιουργία, είτε σε ευκρινέστερες λεπτομέρειες για καθηλωτικούς κόσμους gaming, είτε σε πλούσια αντίθεση για κινηματογραφικές εικόνες

Σύμφωνα με την IDC, η Samsung Electronics ηγείται της παγκόσμιας αγοράς gaming οθονών για οθόνες με ρυθμό ανανέωσης άνω των 144Hz, κατέχοντας μερίδιο εσόδων 18,8% από το τρίτο τρίμηνο του 2025. Με αυτή τη δυναμική, η Samsung βρίσκεται σε πορεία διατήρησης της πρώτης θέσης της για έβδομη συνεχή χρονιά.