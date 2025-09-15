Η Samsung ξεκινά την επίσημη κυκλοφορία του One UI 8 στις Galaxy συσκευές

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση του One UI 8, το οποίο εισάγει δυνατότητες πολυτροπικού AI, με διεπαφή χρήστη (UIX) βελτιστοποιημένη για διαφορετικούς τύπους συσκευών και εξατομικευμένες προτάσεις. Ξεκινώντας αυτήν την εβδομάδα με τη σειρά Galaxy S25, το One UI 8 θα περάσει και στις σειρές Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE και σε επιπρόσθετα συγκεκριμένα μοντέλα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Εξατομικευμένες προτάσεις με προηγμένη ασφάλεια

Το One UI 8 συνδυάζει προηγμένα εργαλεία εξατομίκευσης με κορυφαίες δυνατότητες ασφαλείας, προβλέποντας τις ανάγκες του χρήστη και διατηρώντας τα δεδομένα ασφαλή.

Now Bar : Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα εφαρμογών και την πρόοδο του media player απευθείας στο Flex Window του Galaxy Z Flip, ενώ – πλέον* – ενσωματώνει και περισσότερες εφαρμογές τρίτων μερών.

: Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα εφαρμογών και την πρόοδο του media player απευθείας στο Flex Window του Galaxy Z Flip, ενώ – πλέον* – ενσωματώνει και περισσότερες εφαρμογές τρίτων μερών. Now Brief: Παρέχει ακόμα πιο εξατομικευμένες*, καθημερινές ενημερώσεις, όπως πληροφορίες για την κυκλοφορία, σημαντικές υπενθυμίσεις και Samsung Moments που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καθημερινές τους συνήθειες. Επιπλέον, προσφέρει προτάσεις μουσικής και βίντεο, βάσει των συνδρομών και των ενδιαφερόντων τους, καθώς κι εξατομικευμένες πληροφορίες φυσικής κατάστασης από το Galaxy Watch.

Παρέχει ακόμα πιο εξατομικευμένες*, καθημερινές ενημερώσεις, όπως πληροφορίες για την κυκλοφορία, σημαντικές υπενθυμίσεις και Samsung Moments που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καθημερινές τους συνήθειες. Επιπλέον, προσφέρει προτάσεις μουσικής και βίντεο, βάσει των συνδρομών και των ενδιαφερόντων τους, καθώς κι εξατομικευμένες πληροφορίες φυσικής κατάστασης από το Galaxy Watch. Knox Enhanced Encryption Protection (KEEP) : Αποτελεί μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, καθώς έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επόμενη γενιά εμπειριών AI, αξιοποιώντας το Personal Data Engine (PDE) του Galaxy. Το KEEP δημιουργεί κρυπτογραφημένα περιβάλλοντα αποθήκευσης εντός της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι κάθε εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που την αφορούν.

Αποτελεί μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, καθώς έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επόμενη γενιά εμπειριών AI, αξιοποιώντας το του Galaxy. Το KEEP δημιουργεί κρυπτογραφημένα περιβάλλοντα αποθήκευσης εντός της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι κάθε εφαρμογή έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που την αφορούν. Knox Matrix: Αποσυνδέει αυτόματα συσκευές από το λογαριασμό Samsung, αν εντοπιστούν σοβαροί κίνδυνοι. Στέλνει ειδοποιήσεις σε όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες Galaxy συσκευές και παρέχει πρόσθετες οδηγίες για τον τρόπο προστασίας των δεδομένων.

Αποσυνδέει αυτόματα συσκευές από το λογαριασμό Samsung, αν εντοπιστούν σοβαροί κίνδυνοι. Στέλνει ειδοποιήσεις σε όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες Galaxy συσκευές και παρέχει πρόσθετες οδηγίες για τον τρόπο προστασίας των δεδομένων. Το αναβαθμισμένο ασφαλές Wi-Fi με τη μετα-κβαντική κρυπτογραφία (PQC) περιλαμβάνει ένα νέο κρυπτογραφικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την προστασία του δικτύου, συμβάλλοντας στην προστασία του απορρήτου – ακόμα και σε δημόσια δίκτυα.

Ευφυής πολυτροπικότητα: Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί όπως ο χρήστης

Ενισχυμένο από το πολυτροπικό AI, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εμπειρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών, το One UI 8 μεταμορφώνει τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις συσκευές Galaxy. Συνδυάζοντας οπτικές, ακουστικές και άλλες σχετικές πληροφορίες, κάνει τις καθημερινές εργασίες διαισθητικές και εύκολες.

Το Gemini Live επιτρέπει τη φυσική και απρόσκοπτη επικοινωνία με τη χρήση του AI που κατανοεί τι βλέπει ή παρακολουθεί ο χρήστης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη εναλλαγής μεταξύ εφαρμογών.

επιτρέπει τη φυσική και απρόσκοπτη επικοινωνία με τη χρήση του AI που κατανοεί τι βλέπει ή παρακολουθεί ο χρήστης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη εναλλαγής μεταξύ εφαρμογών. Η λειτουργία Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google παρέχει άμεση βοήθεια στο παιχνίδι, όταν ο χρήστης κυκλώνει οτιδήποτε στην οθόνη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες και τις στρατηγικές. Έτσι ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στο παιχνίδι, μέσω χρήσιμων συνδέσμων και βίντεο.

Βελτιστοποιημένο UX για πολλαπλούς συντελεστές μορφής

Το One UI 8 είναι σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στους παράγοντες μορφής των Galaxy smartphones και των tablets. Παράλληλα, εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργικότητα, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα.

Η προβολή AI αποτελεσμάτων εμφανίζει αποτελέσματα από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε ξεχωριστή προβολή Split View ή Floating View, διατηρώντας το αρχικό τους περιεχόμενο ορατό χωρίς εμπόδια.

εμφανίζει αποτελέσματα από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε ξεχωριστή προβολή Split View ή Floating View, διατηρώντας το αρχικό τους περιεχόμενο ορατό χωρίς εμπόδια. Χάρη στη βελτιστοποίηση του Galaxy AI για μεγάλες οθόνες , το Multi Window επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν και να αποθέσουν (drag and drop) περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από AI – συμπεριλαμβανομένων εικόνων και κειμένου – απευθείας στη ροή εργασίας τους. Ο Βοηθός Σχεδίασης (drawing assist) και ο Βοηθός Συγγραφής (writing assist) ξεκλειδώνει μία ακόμα πιο ομαλή δημιουργική διαδικασία, καθώς οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν ιδέες και visuals πολύ πιο εύκολα* από το ένα σημείο στο άλλο.

, το Multi Window επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν και να αποθέσουν (drag and drop) περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από AI – συμπεριλαμβανομένων εικόνων και κειμένου – απευθείας στη ροή εργασίας τους. Ο και ο ξεκλειδώνει μία ακόμα πιο ομαλή δημιουργική διαδικασία, καθώς οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν ιδέες και visuals πολύ πιο εύκολα* από το ένα σημείο στο άλλο. Το Gemini Live είναι πλέον διαθέσιμο απευθείας στο Flex Window του Flip για φωνητική αναζήτηση, λειτουργώντας ως ένας προσωπικός βοηθός στην εξωτερική οθόνη του Flip.

είναι πλέον διαθέσιμο απευθείας στο Flex Window του Flip για φωνητική αναζήτηση, λειτουργώντας ως ένας προσωπικός βοηθός στην εξωτερική οθόνη του Flip. Το Σβήσιμο ήχου (audio eraser) ανιχνεύει και αφαιρεί προκαταβολικά τον ανεπιθύμητο θόρυβο, όπως ο αέρας ή η κίνηση στο δρόμο, με μία κίνηση στις εφαρμογές βίντεο και ήχου.

ανιχνεύει και αφαιρεί προκαταβολικά τον ανεπιθύμητο θόρυβο, όπως ο αέρας ή η κίνηση στο δρόμο, με μία κίνηση στις εφαρμογές βίντεο και ήχου. Ο νέος σχεδιασμός του ρολογιού προσαρμόζεται για να ταιριάζει στην ταπετσαρία του χρήστη. Η γραμματοσειρά του ρολογιού προσαρμόζεται γύρω από πρόσωπα ή περιγράμματα, εξασφαλίζοντας την ορατότητα της ώρας χωρίς να διαταράσσει την εικόνα, είτε πρόκειται για μία κοντινή selfie είτε για μια φωτογραφία ενός κατοικιδίου. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το πάχος των, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, ώστε να ανταποκρίνεται στο προσωπικό τους γούστο.

Με την προηγμένη προσαρμογή ακόμα και για το FlexWindow, οι χρήστες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μία ταπετσαρία, λαμβάνοντας προτάσεις και αυτόματα επιμελημένες εικόνες από τη Συλλογή. Τα emoji και τα χρώματα φόντου είναι και αυτά προσαρμόσιμα για τη FlexWindow ταπετσαρία με emojis.



