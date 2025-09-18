Η Samsung ξεκίνησε να εμφανίζει διαφημίσεις στα... ψυγεία της

Η Samsung άνοιξε έναν νέο γύρο συζήτησης γύρω από τα όρια της τεχνολογίας στο σπίτι, με μια κίνηση που λίγοι θα περίμεναν ή θα επιθυμούσαν. Τα ακριβά «έξυπνα» ψυγεία της εταιρείας αρχίζουν να εμφανίζουν διαφημίσεις στις ενσωματωμένες οθόνες τους, φέρνοντας τη λογική των online ads εκεί όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούσε η ηρεμία: στην κουζίνα.

Η αλλαγή αυτή εντοπίστηκε αρχικά από το Android Authority, το οποίο αποκάλυψε ότι το τελευταίο firmware update φέρνει διαφημίσεις σε συγκεκριμένα Family Hub ψυγεία. Σύμφωνα με τη Samsung, πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου οι διαφημίσεις προβάλλονται στην οθόνη κάλυψης του ψυγείου όταν αυτό παραμένει αδρανές. Ο χρήστης μπορεί να τις απορρίψει, όμως για να τις αποφύγει εντελώς θα πρέπει να αποσυνδέσει το ψυγείο από το διαδίκτυο – κάτι που πρακτικά ακυρώνει πολλές από τις «έξυπνες» λειτουργίες του.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι διαφημίσεις δεν εμφανίζονται όταν ο χρήστης έχει επιλέξει να προβάλλεται στην οθόνη η πρόγνωση καιρού ή φωτογραφικά άλμπουμ. Ωστόσο, η ύπαρξη διαφημιστικού περιεχομένου σε μια οικιακή συσκευή προκαλεί εύλογες αντιδράσεις. Η Samsung έχει ήδη παρουσιάσει κι άλλες οικιακές συσκευές με οθόνες, όπως φούρνους και ηλεκτρικές σκούπες, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να αναβαθμιστούν με παρόμοιο σύστημα προβολής διαφημίσεων.

Το σενάριο δεν είναι θεωρητικό. Αν οι χρήστες κουράζονται ήδη από τον συνεχή καταιγισμό διαφημίσεων στο YouTube, ποιος θα ήθελε να δει παρόμοια εικόνα και στο ψυγείο ή στον φούρνο του; Η κουζίνα, για πολλούς, αποτελεί χώρο χαλάρωσης και δημιουργίας, όχι άλλον έναν καμβά για εμπορικά μηνύματα.

Το ζήτημα ωστόσο δεν περιορίζεται στη Samsung. Ολόκληρη η αγορά του smart home δείχνει να κινείται προς μια κατεύθυνση όπου οι διαφημίσεις θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας. Η Amazon, με το νέο Alexa+, παρουσίασε έναν «έξυπνο» βοηθό που μπορεί να γεμίσει το καλάθι αγορών με υλικά απλώς από την περιγραφή μιας συνταγής. Ποια προϊόντα θα προτείνει πρώτα; Η απάντηση μάλλον κρύβεται σε ποια εταιρεία πληρώνει περισσότερο για χορηγούμενη θέση.

Η Google, από την άλλη, συνεργάζεται με την TCL ώστε να ενσωματώσει το Gemini AI απευθείας στις τηλεοράσεις, προσφέροντας στους χρήστες αλληλεπίδραση πέρα από το τι θα παρακολουθήσουν στη συνέχεια. Η Samsung κινείται σε παρόμοια κατεύθυνση, παρουσιάζοντας στην IFA 2025 το Vision AI Companion, ένα εργαλείο που υπόσχεται «εξατομικευμένες προτάσεις» για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Η επέκταση τέτοιων λειτουργιών σε όλο το σπίτι –μέσω ηχείων, οθονών ή ακόμα και οικιακών συσκευών– φαίνεται αναπόφευκτη, και το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης διαφημίσεων μοιάζει περισσότερο με θέμα χρόνου παρά επιλογής.

Ενδεικτικό της τάσης είναι και το παράδειγμα της LG, η οποία στη φετινό IFA παρουσίασε μια εκτενή –και κατά πολλούς υπερβολική– επίδειξη ενός πλήρως διασυνδεδεμένου σπιτιού. Από ψυγεία μέχρι φούρνους και οθόνες, η παρουσίαση έδειξε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη προτείνει συνταγές, επιλέγει υλικά και κατευθύνει τον χρήστη στις αγορές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ευκαιρίες για την τοποθέτηση διαφημίσεων πολλαπλασιάζονται – ακόμη και με τρόπους που μπορεί να μην είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι ως τέτοιοι.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πού τραβιέται η γραμμή ανάμεσα στην καινοτομία και στην υπερβολή. Τα έξυπνα ψυγεία, οι φούρνοι και οι σκούπες που υπόσχονται διευκόλυνση της καθημερινότητας ίσως σύντομα μετατραπούν σε ακόμη μια πλατφόρμα εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι χρήστες βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα: για να αξιοποιήσουν τις «έξυπνες» δυνατότητες που έχουν ήδη πληρώσει ακριβά, θα πρέπει να αποδεχθούν την παρουσία διαφημίσεων στον πιο προσωπικό τους χώρο.

[via]