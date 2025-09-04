Η Sony παρουσιάζει τα νέα in-ear ενσύρματα ακουστικά με USB-C

Η Sony ανακοίνωσε τα in-ear ακουστικά IER-EX15C USB-C που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ήχο με την απλή ευκολία του plug-and-play. Με έναν συμπαγή οδηγό 5 mm που διαθέτει διάφραγμα υψηλής συμμόρφωσης, τα ακουστικά IER-EX15C προσφέρουν πλούσια μπάσα και καθαρή φωνή με ένα μικρό, άνετο σχεδιασμό.

Τα IER-EX15C είναι συμβατά με smartphone, tablet, φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές USB-C και προσφέρουν αξιόπιστη, ενσύρματη απόδοση — χωρίς φόρτιση, χωρίς καθυστερήσεις. Απλά συνδέστε τα και απολαύστε.

Τα IER-EX15C είναι σχεδιασμένα για όσους επιθυμούν μια απλή ακουστική εμπειρία —είτε για μουσική, είτε για κλήσεις ή βίντεο. Το ενσωματωμένο χειριστήριο επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα την αναπαραγωγή, να ρυθμίζουν την ένταση, να απενεργοποιούν το μικρόφωνο και να απαντούν σε κλήσεις χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν τη συσκευή τους. Το ειδικά σχεδιασμένο καλώδιο που δεν μπερδεύεται, μαζί με τον προσαρμογέα, διατηρούν τα ακουστικά τακτοποιημένα, ενώ το μικρό μέγεθος και τα τρία μεγέθη υβριδικών tip από σιλικόνη εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των IER-EX15C περιλαμβάνουν:

Ευχρηστία με USB-C: Συμβατά με τις περισσότερες συσκευές USB-C για άμεση και αξιόπιστη σύνδεση χωρίς να απαιτείται φόρτιση

Συμπαγής και ελαφριά σχεδίαση: Άνετα στη χρήση και εύκολα στη μεταφορά, με μικρό μέγεθος και τρία μεγέθη tip για ασφαλή εφαρμογή.

Υψηλής ποιότητας ήχος: Η μονάδα οδηγού 5 mm με διάφραγμα υψηλής συμμόρφωσης προσφέρει πλούσια μπάσα και καθαρές φωνές.

Ενσωματωμένο χειριστήριο: Ρυθμίστε την ένταση, ελέγξτε την αναπαραγωγή και την παύση, απενεργοποιήστε το μικρόφωνο ή απαντήστε σε κλήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Καλώδιο που δεν μπερδεύεται: Με ειδικό σχεδιασμό που βοηθά στην αποφυγή μπερδεμάτων για εύκολη χρήση εν κινήσει.

Χρωματικές επιλογές: Διαθέσιμο σε μαύρο, άσπρο, μπλε και ροζ.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο: Σε συμφωνία με τις συνεχείς προσπάθειες της Sony για βιωσιμότητα, η συσκευασία των IER-EX15C δεν περιέχει πλαστικό, συμβάλλοντας έτσι στους ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους της εταιρείας.

Διαθεσιμότητα

Τα in-ear ακουστικά IER-EX15C USB-C είναι διαθέσιμα από το Σεπτέμβριο