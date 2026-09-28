Η SpaceX γράφει ιστορία: Το Starship τέθηκε για πρώτη φορά σε τροχιά

Σύνοψη

Επιτυχής ολοκλήρωση της 14ης δοκιμαστικής πτήσης με την ιστορική είσοδο του συστήματος Starship σε πλήρη τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι 33 κινητήρες Raptor του προωθητικού σταδίου Super Heavy λειτούργησαν απρόσκοπτα, εξασφαλίζοντας τον άψογο διαχωρισμό (hot-staging).

Το επίτευγμα αποδεικνύει τη δομική και θερμική αντοχή του σκάφους στο διάστημα, εξαλείφοντας τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του σχεδιασμού.

Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις αποστολές του προγράμματος Artemis της NASA και τις πρώτες κρίσιμες δοκιμές ανεφοδιασμού κρυογονικών καυσίμων σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η SpaceX πέτυχε τον σημαντικότερο ίσως στόχο του προγράμματος ανάπτυξης του τεράστιου πυραυλικού της συστήματος, καθώς η 14η δοκιμαστική πτήση ολοκληρώθηκε με την πλήρη και επιτυχημένη εισαγωγή του Starship σε τροχιά. Το εντυπωσιακό επίτευγμα καταγράφεται έπειτα από μια μακρά ακολουθία επαναληπτικών δοκιμών, ελεγχόμενων αστοχιών και ραγδαίων μηχανολογικών αναβαθμίσεων στις εγκαταστάσεις της Starbase στο Τέξας, επιβεβαιώνοντας οριστικά την ικανότητα του οχήματος να αναπτύξει τις απαιτούμενες ταχύτητες που ξεπερνούν τα 27.000 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανόδου αποδεικνύει την ωρίμανση του σχεδιασμού, εστιάζοντας πρωτίστως στην απρόσκοπτη λειτουργία του προωθητικού σταδίου Super Heavy και στην ακρίβεια της διαδικασίας διαχωρισμού εν πτήσει.

Το ύψους 120 μέτρων Starship εκτοξεύτηκε χωρίς να παρουσιαστούν οι ανωμαλίες των παλαιότερων προσπαθειών που αφορούσαν την απώλεια πίεσης στους θαλάμους καύσης ή την αστάθεια κατά το hot-staging. Οι 33 κινητήρες Raptor που τροφοδοτούν το πρώτο στάδιο λειτούργησαν απολύτως αρμονικά μέχρι την προβλεπόμενη στιγμή της διακοπής της κύριας ώθησης, επιτρέποντας στο ανώτερο στάδιο να ενεργοποιήσει τους δικούς του κινητήρες με τέλειο συγχρονισμό και να συνεχίσει την πορεία του εκτός της ατμόσφαιρας. Η πολύπλοκη διαδικασία απαιτεί ακραία υπολογιστική ακρίβεια ως προς τις δυνάμεων που ασκούνται στην κατασκευή, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση στα χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη απώλεια ολόκληρου του διαστημικού οχήματος.

Η τηλεμετρία που έλαβε σε πραγματικό χρόνο το κέντρο ελέγχου επιβεβαίωσε πως το όχημα διατήρησε την προγραμματισμένη γωνία κλίσης και το βέλτιστο υψόμετρο κατά τη φάση της ελεύθερης πτήσης, ένα στάδιο που επιτρέπει στους μηχανικούς να αξιολογήσουν την απόδοση των συστημάτων υποστήριξης και πλοήγησης σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Αντίθετα με τις σύντομες υποτροχιακές πτήσεις του παρελθόντος, η σταθερή παραμονή σε τροχιά προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα για τη θερμική διαχείριση του σκάφους, την αντοχή των δεξαμενών κρυογονικών καυσίμων και τη δοκιμή των συστημάτων επικοινωνίας μέσω του δικτύου Starlink. Οι αισθητήρες καταχώρησαν ελάχιστες θερμικές απώλειες, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των πρόσφατων παρεμβάσεων στη μόνωση των δεξαμενών υγρού μεθανίου και υγρού οξυγόνου.

Η δομική ακεραιότητα του σκάφους κατά τη διάρκεια της ταχύτατης ανόδου μέσα από τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας δοκιμάστηκε ξανά στα όριά της, όμως οι εκτεταμένες ενισχύσεις από ανοξείδωτο χάλυβα και η ανασχεδιασμένη θερμική ασπίδα με τα χιλιάδες εξαγωνικά κεραμικά πλακίδια άντεξαν τις ακραίες αεροδυναμικές πιέσεις. Η επιβεβαίωση της λειτουργικότητας αυτών των παθητικών συστημάτων προστασίας καθίσταται κρίσιμη για το επόμενο στάδιο της επανεισόδου, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 1.400 βαθμούς Κελσίου. Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων θα καθορίσει τις απαραίτητες μικροδιορθώσεις στις επόμενες κατασκευές προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης, ασφαλής και οικονομικά βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση ολόκληρου του πυραυλικού συστήματος.

Οι επιπτώσεις στο πρόγραμμα Artemis και τον σχεδιασμό για τη Σελήνη

Η ασφαλής είσοδος του Starship σε τροχιά αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας με τη NASA στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, το οποίο προβλέπει την πολυαναμενόμενη επιστροφή των αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης. Η NASA έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο όχημα της SpaceX προκειμένου να λειτουργήσει αποκλειστικά ως σεληνιακή άκατος (Human Landing System), συνεπώς η πρακτική απόδειξη της ικανότητάς του να φτάσει στο διάστημα χωρίς τεχνικά προβλήματα αφαιρεί ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους των υπευθύνων του προγράμματος. Οι ιδιαίτερα αυστηρές προθεσμίες που έχουν τεθεί για την εκτόξευση της αποστολής Artemis III εξαρτώνται απολύτως από την πρόοδο της SpaceX, η οποία πρέπει στο άμεσο μέλλον να αποδείξει ότι μπορεί να εκτελεί πολλαπλές εκτοξεύσεις με απόλυτη ασφάλεια.

Ο επόμενος μεγάλος τεχνολογικός σκόπελος αφορά τον ανεφοδιασμό του οχήματος στο διάστημα, μια πρωτόγνωρη διαδικασία που απαιτεί τη μεταφορά εκατοντάδων τόνων υπερψυγμένου μεθανίου και οξυγόνου μεταξύ δύο σκαφών Starship που θα κινούνται παράλληλα με τροχιακή ταχύτητα. Η επιτυχής πτήση δημιουργεί το σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η αρχιτεκτονική αυτών των κρίσιμων αποστολών ανεφοδιασμού, καθώς οι μηχανικοί γνωρίζουν πλέον ότι το βασικό όχημα ανταποκρίνεται πλήρως στις θεωρητικές προσομοιώσεις των υπολογιστών. Χωρίς την εγγυημένη ικανότητα ανεφοδιασμού στην κατώτερη τροχιά της Γης, το Starship απλώς δεν διαθέτει τα επαρκή καύσιμα για να διανύσει την απόσταση μέχρι τη Σελήνη, να προσεδαφιστεί με ασφάλεια και να απογειωθεί ξανά προς την επιστροφή.

Παράλληλα, η αποδεδειγμένη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων που υπερβαίνουν τους 100 τόνους στην κατώτερη τροχιά (Low Earth Orbit) προσφέρει στην ίδια την εταιρεία το απαραίτητο μέσο για την ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου Starlink επόμενης γενιάς. Οι δορυφόροι V2, οι οποίοι είναι σημαντικά βαρύτεροι και μεγαλύτεροι από τους προκατόχους τους, απαιτούν τον αχανή χώρο φόρτωσης του Starship για να εκτοξευθούν σε μαζικές παρτίδες. Η χρήση του τεράστιου πυραύλου μειώνει δραματικά το λειτουργικό κόστος μεταφοράς ανά κιλό και επιταχύνει την πλήρη εμπορική εκμετάλλευση των δορυφορικών επικοινωνιών σε παγκόσμια κλίμακα. Το επιθετικό οικονομικό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ικανότητα του συστήματος να εκτελεί καθημερινές πτήσεις, προσεγγίζοντας σταδιακά τη φιλοσοφία λειτουργίας των εμπορικών αεροπορικών γραμμών.