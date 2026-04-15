Η συλλογή Warhammer Classics διασώζει τη gaming κληρονομιά 30 ετών στο Steam

Η ψηφιακή διατήρηση των βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης βιομηχανίας. Χιλιάδες τίτλοι κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά λόγω της εξέλιξης του hardware και της ασυμβατότητας των παλαιότερων λειτουργικών συστημάτων. Απαντώντας σε αυτή την τεχνολογική πρόκληση, η εκδότρια εταιρεία SNEG, με την επίσημη υποστήριξη της Games Workshop, προχώρησε στη δημιουργία του Warhammer Classics. Πρόκειται για μια εκτενή πρωτοβουλία επανακυκλοφορίας σχεδόν 30 ιστορικών παιχνιδιών της σειράς (τόσο από το σύμπαν του Fantasy όσο και από το 40,000) στο Steam, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους για το παγκόσμιο κοινό.

Η συγκεκριμένη συλλογή δεν αποτελείται απλώς από μια στείρα μεταφορά αρχείων. Οι ομάδες ανάπτυξης έχουν παρέμβει στον κώδικα κάθε παιχνιδιού, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε οι τίτλοι να εκτελούνται ομαλά στα σημερινά PC, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αναλύσεις οθόνης και εξαλείφοντας τα προβλήματα συμβατότητας με τα Windows 10 και 11.

Τα 7 παιχνίδια που κάνουν ντεμπούτο στο Steam

Ενώ ορισμένα από τα παιχνίδια του καταλόγου είχαν βρει νωρίτερα τον δρόμο τους προς τα ψηφιακά καταστήματα (κυρίως μέσω του GOG.com), η πρωτοβουλία Warhammer Classics φέρνει επτά εμβληματικούς τίτλους στο οικοσύστημα του Steam για πρώτη φορά.

Warhammer: Shadow of the Horned Rat (1996): Ένα πρωτοποριακό για την εποχή του 3D RTS, το οποίο έβαλε τις βάσεις για την απεικόνιση των μαχών του επιτραπέζιου σε ψηφιακή μορφή. Warhammer: Dark Omen (1998): Το άμεσο sequel του Horned Rat, το οποίο βελτίωσε τα γραφικά και το σύστημα μάχης, εδραιώνοντας τη φήμη της σειράς στα παιχνίδια στρατηγικής. Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 (1997): Ένα turn-based strategy με τεράστια κλίμακα μαχών, το οποίο έμεινε στην ιστορία για τα εντυπωσιακά (και εξαιρετικά cult πλέον) Full Motion Video (FMV) cutscenes με πραγματικούς ηθοποιούς. Warhammer 40,000: Chaos Gate (1998): Ένας τίτλος τακτικής (turn-based tactics) που άφησε ισχυρό αποτύπωμα. Οι μηχανισμοί του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς, οδηγώντας τελικά στο σύγχρονο sequel Daemonhunters (2022). Warhammer 40,000: Rites of War (1999): Βασισμένο στην περίφημη μηχανή γραφικών του Panzer General II, το συγκεκριμένο παιχνίδι εστιάζει στη φυλή των Eldar, προσφέροντας βάθος και υψηλό επίπεδο πρόκλησης. Warhammer 40,000: Fire Warrior (2003): Εγκαταλείποντας τη στρατηγική για χάρη της δράσης πρώτου προσώπου (FPS), το παιχνίδι δίνει τον έλεγχο ενός πολεμιστή της αυτοκρατορίας των Tau, ρίχνοντάς τον απέναντι στις δυνάμεις του Imperium και του Chaos. Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition (2006): Ένα RTS τεράστιας κλίμακας που εστιάζει αποκλειστικά στη διαχείριση των στρατευμάτων στο πεδίο της μάχης, αφαιρώντας το κομμάτι της συλλογής πόρων και του base-building.

Οι τίτλοι που επιστρέφουν

Πέραν των νέων προσθηκών, η συλλογή περιλαμβάνει δεκάδες παιχνίδια που επανέρχονται δριμύτερα, δημιουργώντας έναν ενιαίο και εύκολα προσβάσιμο κατάλογο. Ανάμεσά τους συναντάμε τα Space Hulk (2013) και Space Hulk: Ascension, τίτλους της σειράς Talisman (Horus Heresy, Digital Classic Edition, Origins), τα εξαιρετικά δημοφιλή Dawn of War - Anniversary Edition και Dawn of War 2 - Anniversary Edition, καθώς και τα Warhammer 40,000: Armageddon, Sanctus Reach, και το ναυτικών μαχών Man O' War: Corsair. Το πακέτο ολοκληρώνεται με niche επιλογές όπως τα Chainsaw Warrior και Dark Future: Blood Red States.

