Ένα νέο trailer για το Indiana Jones and the Great Circle έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase. Δεν δόθηκε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας και το trailer απλώς επαναλαμβάνει το χρονικό παράθυρο του 2024.



Το νέο trailer μας έδωσε μια καλύτερη εικόνα για την υπόθεση του Indiana Jones and the Great Circle όταν κυκλοφορήσει αργότερα φέτος. Στα πλάνα που παρουσιάστηκαν ο Indy βρίσκεται σε ένα παγωμένο πολεμικό πλοίο στα Ιμαλάια και ψάχνει για ένα τεχνούργημα πριν τον πάρουν όμηρο και τον ανακρίνουν οι Ναζί. Η σκηνή είναι γεμάτη από γρήγορους διαλόγους και αυτοσχεδιασμούς, όπως ακριβώς και το αρχικό υλικό.

Το gameplay παρουσιάζεται μόνο σε αποσπάσματα όπου ο Indie γρονθοκοπεί, μαστιγώνει, ακόμα και κοπανά με τηγάνι τους εχθρούς, ενώ προβάλλεται μόνο ένας πυροβολισμός. Παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενοι τίτλοι της MachineGames ήταν πολύ επικεντρωμένοι στο gunplay, το Indiana Jones and the Great Circle, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, φαίνεται να περιλαμβάνει πολύ λίγους πυροβολισμούς.

Η υπόθεση του Indiana Jones and the Great Circle θα διαδραματίζεται μεταξύ των ταινιών «Raiders of the Lost Ark» και «Last Crusade» και θα επικεντρώνεται στον Jones που ερευνά την κλοπή ενός ιδιαίτερου τεχνουργήματος από το Marshall College. Το ταξίδι του θα τον οδηγήσει σε μια σειρά από τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο που σχηματίζουν έναν κύκλο, όπως οι ναοί Sukhothai στην Ταϊλάνδη, οι Πυραμίδες της Αιγύπτου και τα Ιμαλάια. Μαζί του στην αναζήτησή του θα είναι και η δημοσιογράφος-ερευνητής Gina Lombardi.

Το Indiana Jones and the Great Circle θα προστεθεί στο Game Pass την πρώτη μέρα, όταν τελικά κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2024.