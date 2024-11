Indie Game Awards: Όλες οι υποψηφιότητες για τα κορυφαία indie games της χρονιάς

Σε ένα livestream που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, τα πρώτα Indie Game Awards - ένα νέο show βραβείων που επικεντρώνεται στη «δημιουργικότητα, την καινοτομία και το πάθος» στον χώρο των ανεξάρτητων παιχνιδιών - ανακοίνωσαν τους υποψήφιους για το 2024 για μια σειρά βραβείων, όπως το Debut Game, το Bite-Sized Game, το Solo Development και φυσικά το Game of the Year.

Η εκπομπή παρουσιάζεται από την κολεκτίβα Six One Indie, η οποία διοργανώνει επίσης το Six One Indie Showcase που αναδεικνύει τα επερχόμενα indie παιχνίδια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι υποψήφιοι των The Indie Game Awards επιλέγονται από μια «επιτροπή επαγγελματιών της βιομηχανίας παιχνιδιών που ασχολούνται με τα indie και τα μέσα ενημέρωσης», αν και αναφέρει ότι θα είναι διαθέσιμες ανοιχτές υποβολές για τη δεύτερη δόση του show το 2025. Οι νικητές επιλέγονται από «μια ποικιλόμορφη κριτική επιτροπή», η οποία περιλαμβάνει παράγοντες επιρροής και εμπειρογνώμονες, καθώς και δημοσιογράφους και επαγγελματίες της βιομηχανίας.

Φυσικά, τα indie παιχνίδια εμφανίζονται στις υποψηφιότητες των The Indie Game Awards, πολλά από τα οποία αφορούν τίτλους που κάποιοι θεώρησαν ότι έλειπαν από τις υποψηφιότητες των The Game Awards που ανακοινώθηκαν χθες.

Ακολουθούν όλες οι υποψηφιότητες του 2024 για τα The Indie Game Awards, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 19 Δεκεμβρίου.

Game of the Year

1000xResist

Animal Well

Arco

Balatro

Crypt Custodian

Lorelei and the Laser Eyes

Mouthwashing

Neva

Nine Sols

UFO 50

Debut Game

Arranger

Lil’ Guardsman

Little Kitty, Big City

Loddlenaut

Mullet Madjack

Worldless

Bite-Sized Game

Buckshot Roulette

Clickholding

Duck Detective: The Secret Salami

Minami Lane

Please Touch the Artwork 2

Thank Goodness You’re Here

Narrative

1000xResist

Arco

Caravan Sandwitch

Fear the Spotlight

Last Time I Saw You

Mouthwashing

Solo Development

Aerial_Knight’s We Never Yield

Animal Well

Children of the Sun

Crypt Custodian

Knuckle Sandwich

Magical Delicacy

Emotional Impact

In Stars and Time

Kind Words 2

Neva

Selfloss

Thirsty Suitors

Until Then

Music

Core Keeper

Flock

Pacific Drive

The Cub

Thrasher

Wild Bastards

Visual Design

Bo: Path of the Teal Lotus

Crow Country

Harold Halibut

Hauntii

The Plucky Squire

Ultros

Innovation

Cryptmaster

Karmazoo

Lorelei and the Laser Eyes

Oddada

Rusty’s Retirement

UFO 50

Gameplay Design

Balatro

Grunn

Minishoot Adventures

Nine Sols

Tiny Glade

Victory Heat Rally

Women-Led Game

Gourdlets

Keylocker

Love, Ghostie

Mexico, 1921. A Deep Slumber

Nightmare Kart

The Crimson Diamond

Notable Achievement in Accessibility

Another Crab’s Treasure

Elsie

Periphery Synthetic

Pine Hearts

Steamworld Heist 2

Surmount: A Mountain Climbing Adventure

Community Management