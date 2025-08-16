Instagram Picks: Δοκιμάζεται νέο εργαλείο για κοινά ενδιαφέροντα

Το Instagram φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμη μία καινοτομία με στόχο να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών. Η νέα λειτουργία, με την ονομασία Picks, δοκιμάζεται αυτή την περίοδο εσωτερικά και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύπτουν ποια ενδιαφέροντα μοιράζονται με τους φίλους τους.

Η πληροφορία είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του γνωστού reverse engineer Alessandro Paluzzi, ο οποίος συχνά εντοπίζει πειραματικές δυνατότητες της εφαρμογής προτού αυτές γίνουν επίσημες. Σύμφωνα με τα screenshots που δημοσίευσε, οι χρήστες θα μπορούν να δηλώνουν τις αγαπημένες τους ταινίες, βιβλία, σειρές, μουσική ή παιχνίδια, τα λεγόμενα Picks. Στη συνέχεια, το Instagram θα εντοπίζει τις επικαλύψεις και θα εμφανίζει τα κοινά σημεία με άλλους χρήστες που έκαναν αντίστοιχες επιλογές.

Η Meta δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα λειτουργεί η δυνατότητα, ωστόσο είναι σαφές ότι στόχος της είναι να δώσει ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα στις επαφές. Μέσα από την ανάδειξη κοινών ενδιαφερόντων, οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν περισσότερες αφορμές για συζητήσεις και να νιώθουν πιο κοντά με τον κοινωνικό τους κύκλο.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, είχε ήδη ανακοινώσει από τον Ιανουάριο του 2025 ότι η πλατφόρμα σκοπεύει να εστιάσει περισσότερο στη δημιουργικότητα και στη σύνδεση μεταξύ των χρηστών. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να συνδέονται με τους φίλους τους γύρω από όσα ανακαλύπτουν στο Instagram. Θα επενδύσουμε περισσότερο στη λειτουργία των μηνυμάτων, θα κάνουμε την κατανάλωση περιεχομένου πιο διαδραστική και κοινωνική και θα διερευνήσουμε νέους τρόπους για να ενισχύσουμε την επικοινωνία», είχε γράψει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι με την προοπτική του Picks. Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η εφαρμογή έχει ήδη υπερφορτωθεί με λειτουργίες, που συχνά περνούν απαρατήρητες ή απλώς δεν τις ζήτησε ποτέ το κοινό. Το παράδειγμα του Instagram Map, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και προκάλεσε αρνητικά σχόλια, είναι χαρακτηριστικό: αρκετοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους λέγοντας πως η πλατφόρμα προσθέτει δυνατότητες που τελικά δεν χρησιμοποιούνται.

Παρά τις αντιδράσεις, η Meta δείχνει να επιμένει στην κατεύθυνση του «social discovery» – της διαδικασίας δηλαδή μέσω της οποίας οι χρήστες δεν ανακαλύπτουν απλώς περιεχόμενο, αλλά και νέους τρόπους να συνδεθούν μεταξύ τους. Το Picks εντάσσεται σε αυτή τη λογική, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει το Instagram από μια εφαρμογή καθαρής κατανάλωσης εικόνων και βίντεο σε ένα πιο προσωπικό και κοινωνικό εργαλείο.