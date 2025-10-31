Threads: Νέες επιλογές για έλεγχο και απόκρυψη απαντήσεων

Η Meta φαίνεται να έχει βάλει στόχο να μετατρέψει το Threads σε έναν χώρο πιο ήρεμο, πιο ελεγχόμενο και –κυρίως– πιο προσωπικό. Η πλατφόρμα, που εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης-ρεκόρ, ανακοίνωσε μια σειρά από νέα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται καλύτερα το ποιος μπορεί να απαντήσει στα posts τους και ποια σχόλια τελικά θα εμφανίζονται δημόσια.

Η σημαντικότερη προσθήκη ονομάζεται Reply Approvals. Πρόκειται για μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στον δημιουργό ενός post να εγκρίνει ή να απορρίπτει απαντήσεις προτού αυτές γίνουν ορατές σε όλους. Αντί για ένα γενικό φίλτρο που θα ισχύει σε ολόκληρο το προφίλ, η Meta επέλεξε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση: οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν την επιλογή αυτή σε επιλεγμένα posts, ανάλογα με το περιεχόμενο ή τη συζήτηση.

Η λογική πίσω από το χαρακτηριστικό είναι να περιοριστεί ο «θόρυβος» που συχνά συνοδεύει τις δημόσιες συζητήσεις στα social media. Με την αυξανόμενη παρουσία των trolls και των ανεπιθύμητων σχολίων, το Threads προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τον διάλογο χωρίς να τον δηλητηριάζει. Ουσιαστικά, ο χρήστης αποκτά ρόλο moderator στη δική του ροή περιεχομένου.

Παράλληλα, η πλατφόρμα εισάγει νέους τρόπους για να φιλτράρει κανείς τις απαντήσεις κάτω από κάθε post. Οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν μόνο τις απαντήσεις από άτομα που ακολουθούν ή να ταξινομούν τα σχόλια ανάλογα με τις αναφορές (mentions). Αυτό δίνει τη δυνατότητα να εστιάσει κανείς στις πιο σχετικές ή αξιόπιστες συνομιλίες, αφήνοντας στην άκρη το υπόλοιπο «θόρυβο».

Το Threads προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια φύση του X και στη περισσότερο «ιδιωτική» φιλοσοφία του Instagram. Το αποτέλεσμα είναι μια πλατφόρμα που θέλει να διατηρεί τη ροή της συζήτησης ανοιχτή, αλλά όχι ανεξέλεγκτη. Η Meta φαίνεται να πειραματίζεται με τρόπους που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν ποιοι συμμετέχουν στη συζήτηση και πώς – χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε μπλοκαρίσματα ή μαζικές αναφορές.

Οι αλλαγές αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου το Threads δείχνει να βρίσκει τον ρυθμό του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Meta στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, η πλατφόρμα μετρά πλέον 150 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ημερησίως, ένα εντυπωσιακό νούμερο για μια υπηρεσία που ξεκίνησε πριν λιγότερο από δύο χρόνια ως «πείραμα» μέσα στο οικοσύστημα του Instagram.

Μέσα στην ίδια εβδομάδα, το Threads παρουσίασε και ένα ακόμη χαρακτηριστικό που μοιάζει αρκετά με τα γνωστά Stories του Instagram: τα «ghost posts». Πρόκειται για δημοσιεύσεις που εξαφανίζονται έπειτα από περιορισμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο χωρίς να παραμένει μόνιμα στο προφίλ τους.

Προς το παρόν, η Meta δεν έχει διευκρινίσει πότε οι νέες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες ή αν θα παραμείνουν σε δοκιμαστικό στάδιο για επιλεγμένες αγορές.

