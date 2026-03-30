Instagram Plus: Ξεκίνησαν οι δοκιμές για συνδρομή που στοχεύει στα Stories

Σύνοψη

Η Meta ξεκίνησε τις δοκιμές της νέας συνδρομητικής βαθμίδας Instagram Plus, με ενδεικτικό μηνιαίο κόστος περίπου 1 ευρώ.

Το πακέτο εστιάζει κυρίως σε αναβαθμίσεις των Stories, προσφέροντας ορατότητα 48 ωρών, Story Spotlight για προτεραιότητα προβολής και εξειδικευμένη αναζήτηση θεατών.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στο Reddit, όπου οι χρήστες εκφράζουν φόβους για απόκρυψη βασικών λειτουργιών πίσω από paywall.

Η κίνηση σηματοδοτεί τη σαφή πρόθεση της Meta να διαφοροποιήσει τα έσοδά της πέραν του παραδοσιακού διαφημιστικού μοντέλου, ακολουθώντας τα βήματα των Snapchat+ και X Premium.

Τι ακριβώς είναι η νέα συνδρομή Instagram Plus και τι προσφέρει;

Το Instagram Plus είναι μια νέα, προαιρετική συνδρομητική βαθμίδα της Meta η οποία στοχεύει στον μέσο χρήστη και όχι αποκλειστικά στους δημιουργούς περιεχομένου. Με αρχικό κόστος δοκιμής που αντιστοιχεί σε περίπου 1 ευρώ, η συνδρομή ξεκλειδώνει μια σειρά από λειτουργίες που βελτιώνουν τον έλεγχο, την ορατότητα και τη διαχείριση του περιεχομένου, με κύρια έμφαση στα Instagram Stories.

Σε αντίθεση με τα υφιστάμενα εργαλεία δημιουργών που αφορούν τη δημιουργία εσόδων, το Plus πακέτο εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής εμπειρίας. Οι χρήστες αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μοιράζονται στιγμιότυπα, αυξάνοντας τον χρόνο προβολής τους και οργανώνοντας πιο στοχευμένα το κοινό τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της συνδρομής

Ορατότητα Stories 48 Ωρών: Η διάρκεια ζωής των Stories διπλασιάζεται, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διατηρούν το περιεχόμενό τους ενεργό για δύο ολόκληρα 24ωρα, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για περιστασιακούς χρήστες.

Λειτουργία Story Spotlight: Ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά την εβδομάδα. Μεταφέρει άμεσα το Story του συνδρομητή στην κορυφή της ουράς αναμονής των ακολούθων του, εξασφαλίζοντας μέγιστη προβολή.

Εξειδικευμένη Αναζήτηση Θεατών: Η παραδοσιακή λίστα όσων είδαν ένα Story αποκτά μπάρα αναζήτησης, καταργώντας το ατελείωτο scrolling για την εύρεση συγκεκριμένων λογαριασμών.

Πολλαπλές Λίστες Κοινού: Οι συνδρομητές ξεφεύγουν από τον περιορισμό της μίας λίστας Close Friends, δημιουργώντας πολλαπλές, ξεχωριστές ομάδες κοινού για στοχευμένο διαμοιρασμό περιεχομένου.

Η οργή της κοινότητας: Το τοπίο στο Reddit και οι ανησυχίες των χρηστών

Η διαρροή των δοκιμών του Instagram Plus προκάλεσε σημαντική αναταραχή στους τακτικούς χρήστες της πλατφόρμας. Στο Reddit (και συγκεκριμένα στο r/Instagram), τα νήματα συζητήσεων κατακλύστηκαν από αρνητικά σχόλια, με χαρακτηριστικό τίτλο «Who tf came up with this». Οι αντιδράσεις δεν εστιάζουν τόσο στο ύψος της τιμής – το οποίο παραμένει χαμηλό – αλλά στη γενικότερη φιλοσοφία της εισαγωγής ενός συνδρομητικού μοντέλου σε μια εφαρμογή που θεμελιώθηκε ως απόλυτα δωρεάν.

Υπάρχει έντονος φόβος πως, μακροπρόθεσμα, η Meta θα αρχίσει να αφαιρεί ήδη υπάρχουσες δωρεάν λειτουργίες (όπως η ταξινόμηση των θεατών ή ο έλεγχος των μηνυμάτων), προκειμένου να τις εντάξει αποκλειστικά στο Plus πακέτο. Αρκετοί επισημαίνουν ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας έχει ήδη μειώσει δραματικά την οργανική απήχηση, και το Story Spotlight εκλαμβάνεται ως άμεση παραδοχή πως η εταιρεία απαιτεί χρήματα για να εμφανίσει το περιεχόμενο ενός χρήστη στους ίδιους του τους φίλους.

Οι βασικές ενστάσεις των χρηστών

Αποξένωση της βάσης: Η δημιουργία "απλών" και "premium" χρηστών διαταράσσει την ισορροπία της πλατφόρμας.

Φόβος υποβάθμισης του δωρεάν: Η ανησυχία ότι η δωρεάν έκδοση του Instagram θα καταντήσει δυσλειτουργική ή σκόπιμα περιορισμένη.

Κόπωση συνδρομών: Η απογοήτευση των καταναλωτών από το γεγονός ότι κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί πλέον μηνιαίο πάγιο για στοιχειώδεις αναβαθμίσεις.

Η στρατηγική της Meta και η μετάβαση σε νέα μοντέλα εσόδων

Το λανσάρισμα του Instagram Plus δεν αποτελεί μεμονωμένο πείραμα, αλλά δομικό στοιχείο της ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής της Meta. Παρατηρώντας την επιτυχία του Snapchat+, το οποίο συγκέντρωσε εκατομμύρια συνδρομητές προσφέροντας παρόμοια «αισθητικά» και λειτουργικά προνόμια, η Meta κατανοεί πως υπάρχει ένα κοινό πρόθυμο να πληρώσει ένα μικρό αντίτιμο για μικρές βελτιώσεις της καθημερινής του εμπειρίας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στην εταιρεία να αντλήσει έσοδα από χρήστες που ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές στοχευμένες διαφημίσεις. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (GenAI). Ήδη, η Meta πειραματίζεται με φίλτρα φωνής τεχνητής νοημοσύνης, αυτόματη δημιουργία αυτοκόλλητων (stickers) και έξυπνη επεξεργασία φωτογραφιών. Στο μέλλον, τα πιο απαιτητικά, υπολογιστικά, εργαλεία AI της πλατφόρμας αναμένεται να αποτελούν το βαρύ πυροβολικό της συνδρομής Plus, δικαιολογώντας πιθανώς και μια μελλοντική αύξηση της τιμής.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

Αυτή τη στιγμή, το Instagram Plus δοκιμάζεται σε αγορές όπως οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία και το Μεξικό, με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ μηνιαίως (βάσει των τοπικών ισοτιμιών). Η ακριβής τιμολογιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της Meta, είναι εξαιρετικά πιθανό η τιμή εκκίνησης στη χώρα μας να διαμορφωθεί ελαφρώς υψηλότερα, γύρω στα 1,99€ ή 2,99€, αναλόγως των ΦΠΑ και των τελών των App Store και Google Play. Η άφιξη της υπηρεσίας στην Ευρώπη εξαρτάται επίσης από τη συμμόρφωση της Meta με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει ήδη επιβάλει αυστηρούς κανόνες στον τρόπο που η εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα και τις χρεώσεις των ευρωπαίων πολιτών (βλ. το μοντέλο Pay or Consent για τη διαφήμιση).

Οι Έλληνες χρήστες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί στα Stories, θα κληθούν να αποφασίσουν αν εργαλεία όπως η παρατεταμένη διάρκεια των 48 ωρών αξίζουν μια επιπλέον μηνιαία πάγια χρέωση.

Με τη ματιά του Techgear

Η κίνηση της Meta επιβεβαιώνει αυτό που η αγορά της τεχνολογίας γνωρίζει καλά τα τελευταία τρία χρόνια: το δωρεάν διαδίκτυο όπως το γνωρίζαμε φτάνει στο τέλος του.

Το Instagram Plus, με τη φαινομενικά αθώα τιμή του 1 ευρώ, αποτελεί τον «δούρειο ίππο» για να εκπαιδεύσει το κοινό στην ιδέα ότι τα social media απαιτούν συνδρομή. Το εργαλείο Story Spotlight είναι ίσως το πιο ενδεικτικό: η εταιρεία ζητάει άμεσα χρήματα για να λύσει το πρόβλημα της μειωμένης απήχησης που η ίδια δημιούργησε με τον αλγόριθμο της.

Η οργή στο Reddit είναι απολύτως δικαιολογημένη, διότι η ιστορία έχει δείξει πως όταν μια πλατφόρμα εισάγει συνδρομές, η δωρεάν εμπειρία σταδιακά υποβαθμίζεται. Ωστόσο, τα νούμερα υπαγορεύουν την επιτυχία: αν μόλις το 5% των χρηστών του Instagram πληρώσει τη συνδρομή, η Meta θα καταγράψει αστρονομικά κέρδη. Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά το πόσα βασικά χαρακτηριστικά θα έχουν «κλειδωθεί» πίσω από το paywall μέχρι να φτάσει.