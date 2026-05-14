Πώς λειτουργούν τα νέα Meta Instants του Instagram

Σύνοψη

Φωτογραφίες που διαγράφονται αυτόματα, χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας πέρα από μια απλή λεζάντα.

Το σύστημα μπλοκάρει ενεργά τη λήψη screenshots και την καταγραφή οθόνης.

Οι αντιδράσεις και οι απαντήσεις στις φωτογραφίες Instants εμφανίζονται αποκλειστικά στα DMs.

Αν και εξαφανίζονται για τους παραλήπτες, αποθηκεύονται στο ιδιωτικό αρχείο του αποστολέα για έναν χρόνο.

Ενσωματωμένο στο Instagram παγκοσμίως, με ξεχωριστή συνοδευτική εφαρμογή διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές ως πείραμα.

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία των Instants, μιας νέας μορφής διαμοιρασμού εικόνων στο Instagram, η οποία εστιάζει στην προσωρινότητα και τον αυθορμητισμό. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να στέλνουν φωτογραφίες που εξαφανίζονται μόλις τις δουν οι παραλήπτες ή μετά την πάροδο 24 ωρών. Η κίνηση αυτή φέρνει το οικοσύστημα της Meta σε άμεση αντιπαράθεση με τη βασική φιλοσοφία του Snapchat, ενισχύοντας τα εργαλεία ιδιωτικής επικοινωνίας εντός των Direct Messages (DMs).

Τα Instants διαχωρίζονται σαφώς από τα ήδη γνωστά Instagram Stories. Ο σχεδιασμός τους προωθεί την εντελώς ακατέργαστη οπτική επικοινωνία. Απουσιάζουν τα φίλτρα, τα αυτοκόλλητα και τα εργαλεία εκτενούς επεξεργασίας. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει αποκλειστικά μια απλή λεζάντα. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από τα εισερχόμενα μηνύματα, όπου έχει προστεθεί ένα νέο ειδικό εικονίδιο Instants στην κάτω δεξιά γωνία.

Πώς εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα

Η σημαντικότερη τεχνική διαφοροποίηση των Instants έγκειται στους αυστηρούς περιορισμούς καταγραφής. Το σύστημα ενσωματώνει δικλείδες ασφαλείας που αποτρέπουν τη λήψη screenshot και την καταγραφή οθόνης (screen recording). Αν κάποιος προσπαθήσει να αποθηκεύσει την εικόνα, η εφαρμογή θα τον εμποδίσει, διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία παραμένει αυστηρά εφήμερη.

Οι αντιδράσεις και οι απαντήσεις στα Instants δρομολογούνται αποκλειστικά στα προσωπικά μηνύματα (DMs). Αν και οι φωτογραφίες εξαφανίζονται από τη ροή της συνομιλίας, το Instagram αποθηκεύει τα Instants στο ιδιωτικό αρχείο του δημιουργού τους για χρονικό διάστημα ενός έτους. Μέσα από αυτό το αρχείο, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να τα επανακοινοποιήσει αργότερα στα Stories του, εάν το επιθυμεί.

Αυτόνομη εφαρμογή και παγκόσμια ενσωμάτωση

Η Meta επέλεξε μια διττή στρατηγική διανομής. Από τη μία, η λειτουργία των Instants ενσωματώνεται στον πυρήνα του Instagram, καθιστώντας την άμεσα διαθέσιμη σε δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) από σήμερα. Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε προς τους στενούς φίλους (Close Friends) είτε προς τους αμοιβαίους ακολούθους (Mutuals).

Από την άλλη, η εταιρεία ανέπτυξε παράλληλα μια εντελώς ξεχωριστή, αυτόνομη εφαρμογή Instants. Στόχος του αυτόνομου app είναι η ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στην κάμερα. Το αυτόνομο app βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και κυκλοφορεί μόνο σε επιλεγμένες χώρες. Η διαλειτουργικότητα είναι πλήρης: οι φωτογραφίες που αποστέλλονται από την αυτόνομη εφαρμογή εμφανίζονται στα DMs του Instagram και αντίστροφα.

Η στρατηγική και ο ανταγωνισμός

Η λειτουργία αποτελεί ξεκάθαρη επίθεση στο μερίδιο αγοράς του Snapchat. Η Meta χρησιμοποιεί την τεράστια βάση χρηστών του Instagram για να ενσωματώσει την εφήμερη επικοινωνία απευθείας στα DMs, τα οποία αποτελούν πλέον τον κύριο χώρο αλληλεπίδρασης των χρηστών, ξεπερνώντας το παραδοσιακό Feed.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί το timing της κυκλοφορίας. Τα Instants έρχονται λίγες ημέρες μετά την επίσημη κατάργηση της end-to-end κρυπτογράφησης στα DMs του Instagram. Αυτό το γεγονός εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το περιεχόμενο, παρότι προβάλλεται ως "εφήμερο" για τους χρήστες, παραμένει προσβάσιμο και ελεγχόμενο από τους servers της ίδιας της Meta.

