Πλέον θα μπορείς να ελέγχεις τον αλγόριθμο του παιδιού σου σε Facebook και Instagram

Σύνοψη

Εποπτεία Αλγορίθμου: Οι γονείς αποκτούν πρόσβαση στις θεματικές ενότητες που προτείνονται στα παιδιά τους.

Λειτουργία Reset: Δυνατότητα πλήρους διαγραφής του ιστορικού συστάσεων για επανεκκίνηση του feed.

Διαφάνεια AI: Αναλυτικά insights για το γιατί ο αλγόριθμος επιλέγει συγκεκριμένα video και posts.

Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση: Πλήρης εφαρμογή των κανόνων προστασίας ανηλίκων στην ελληνική αγορά.

Η Meta ανακοίνωσε μια σειρά από κρίσιμες αναβαθμίσεις στα εργαλεία εποπτείας για γονείς, εστιάζοντας στη διαφάνεια του αλγορίθμου που τροφοδοτεί το Instagram και το Facebook. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ασφάλεια των ανηλίκων, η εταιρεία εισάγει λειτουργίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «κλειστά κουτιά» για την τεχνολογική κοινότητα.

Το σημαντικότερο νέο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα επαναφοράς του αλγορίθμου. Όταν ένας γονέας ή ο ίδιος ο έφηβος διαπιστώσει ότι το feed κατακλύζεται από περιεχόμενο που δεν είναι πλέον επιθυμητό ή είναι επαναλαμβανόμενο, μπορεί να ενεργοποιήσει το "Reset". Αυτή η ενέργεια διαγράφει τα σήματα ενδιαφέροντος (likes, views, shares) που έχουν συγκεντρωθεί και αναγκάζει το σύστημα να ξεκινήσει τη διαδικασία μάθησης από την αρχή.

Από τεχνική σκοπιά, η Meta δεν διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, αλλά αποσυνδέει το προφίλ ενδιαφερόντων από τη μηχανή συστάσεων AI. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «echo chambers», όπου οι έφηβοι εκτίθενται συνεχώς σε παρόμοιες, συχνά επιβλαβείς, απόψεις.\

Μέσω του αναβαθμισμένου Family Center, οι γονείς θα έχουν πλέον πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία αναφορά. Η αναφορά αυτή δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα των συνομιλιών, αλλά κατηγοριοποιεί το περιεχόμενο που καταναλώθηκε περισσότερο. Αν, για παράδειγμα, ο αλγόριθμος προβάλλει κατά 60% περιεχόμενο που αφορά «extreme sports» ή «lifestyle πρότυπα», ο γονέας μπορεί να το δει και να το συζητήσει με τον έφηβο.\

Η Meta ισχυρίζεται ότι η διαφάνεια αυτή θα βοηθήσει στην καλλιέργεια ψηφιακής παιδείας. Τα δεδομένα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και περιλαμβάνουν επεξηγήσεις για τα «Targeted Topics», δίνοντας μια σαφή εικόνα της ψηφιακής καθημερινότητας του ανηλίκου.

