iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 και macOS 26 έρχονται στις 15 Σεπτεμβρίου: Οι συσκευές που θα αναβαθμιστούν

Στο πλαίσιο του μεγάλου φθινοπωρινού event, η Apple ανακοίνωσε όχι μόνο τη νέα σειρά iPhone 17 αλλά και την ημερομηνία διάθεσης των επόμενων εκδόσεων των λειτουργικών της συστημάτων. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν τις τελικές εκδόσεις των iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 και macOS 26, βάζοντας τέλος στη φάση beta που προηγήθηκε το καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, αφού φέρνει μαζί της δύο μεγάλες αλλαγές. Η πρώτη αφορά τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα, με την Apple να εισάγει τη σχεδιαστική γλώσσα Liquid Glass. Ολόκληρο το περιβάλλον αποκτά περισσότερη διαφάνεια, πιο ρευστές κινήσεις και αισθητική συνέπεια σε όλες τις συσκευές. Η δεύτερη μεγάλη διαφοροποίηση έχει να κάνει με την αρίθμηση των λειτουργικών. Αν και ίσως ξενίσει το άλμα από το iOS 18 στο iOS 26, η Apple αποφάσισε να ευθυγραμμίσει τις εκδόσεις με το έτος κυκλοφορίας, ώστε να υπάρχει σαφής και εύκολη κατανόηση από τους χρήστες.

Η νέα σειρά iPhone 17 θα κυκλοφορήσει με το iOS 26 προεγκατεστημένο, όμως το λειτουργικό θα είναι διαθέσιμο και σε αρκετές παλαιότερες συσκευές. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να το εγκαταστήσουν όσοι διαθέτουν iPhone 11 ή νεότερο, όλες τις εκδόσεις iPhone 12, 13, 14, 15 και 16, καθώς και τα μοντέλα iPhone SE δεύτερης γενιάς και μεταγενέστερα. Έτσι, εκατομμύρια χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο νέο περιβάλλον χωρίς να χρειαστεί να αναβαθμίσουν άμεσα τη συσκευή τους.

Αντίστοιχα απλή είναι η εικόνα για το watchOS 26. Η νέα έκδοση θα υποστηρίζεται από όλα τα νεότερα μοντέλα Apple Watch, τη δεύτερη γενιά Apple Watch SE, το Apple Watch Series 6 και μεταγενέστερα, καθώς και από όλα τα Apple Watch Ultra. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία διασφαλίζει ότι οι περισσότερες από τις σύγχρονες συσκευές χειρός θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες λειτουργίες, που περιλαμβάνουν καλύτερη παρακολούθηση υγείας, μεγαλύτερη αυτονομία και νέα εργαλεία παραγωγικότητας.

Η κατάσταση γίνεται λίγο πιο περίπλοκη όταν μιλάμε για iPadOS 26 και macOS 26. Η έκδοση του macOS, που φέρει την κωδική ονομασία Tahoe, θα είναι διαθέσιμη μόνο σε νεότερα Mac με Apple silicon, αλλά και σε ορισμένα παλαιότερα μοντέλα. Συγκεκριμένα, θα τη λάβουν όλα τα MacBook Air και MacBook Pro με Apple silicon από το 2020 και μετά, το MacBook Pro 16 ιντσών του 2019, το MacBook Pro 13 ιντσών του 2020 με τέσσερις θύρες Thunderbolt 3, το Mac mini από το 2020 και έπειτα, καθώς και το Mac Studio που κυκλοφόρησε το 2022. Η επιλογή αυτή δείχνει τη στρατηγική στροφή της Apple στη μετάβαση προς το δικό της hardware, αφήνοντας σταδιακά πίσω τα μοντέλα με Intel επεξεργαστές.

Στην περίπτωση του iPadOS 26, η Apple συνεχίζει να προσφέρει υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών, αλλά με συγκεκριμένους περιορισμούς. Το νέο λειτουργικό θα διατεθεί σε όλα τα iPad Pro 12.9 ιντσών τρίτης γενιάς και νεότερα, στα iPad Pro 11 ιντσών από την πρώτη γενιά και μετά, στο iPad Air τρίτης γενιάς και μεταγενέστερα, στα iPad όγδοης γενιάς και σε όλα τα iPad mini πέμπτης γενιάς και νεότερα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και συσκευές που κυκλοφόρησαν πριν από αρκετά χρόνια θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις.

Η ευθυγράμμιση των εκδόσεων με το έτος κυκλοφορίας θεωρείται από πολλούς μια στρατηγική κίνηση που απλοποιεί την επικοινωνία με τους χρήστες. Μέχρι σήμερα, η αρίθμηση συχνά δημιουργούσε σύγχυση, καθώς δεν αντανακλούσε άμεσα το πότε κυκλοφόρησε κάθε λειτουργικό. Με το νέο σύστημα, θα είναι σαφές ότι το iOS 26 αντιστοιχεί στο 2026, το iOS 27 στο 2027 και ούτω καθεξής.

Πέρα από τις αλλαγές στον σχεδιασμό και στην αρίθμηση, τα νέα λειτουργικά υπόσχονται να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης. Με το Liquid Glass, οι εφαρμογές αποκτούν περισσότερο βάθος και διαφάνεια, ενώ η συνολική πλοήγηση γίνεται πιο ομαλή και εντυπωσιακή. Παράλληλα, η Apple συνεχίζει να επενδύει στην ενσωμάτωση της Apple Intelligence, της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης που φέρνει λειτουργίες όπως αυτόματη μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, έξυπνη αναζήτηση και προτάσεις που προσαρμόζονται στις συνήθειες του χρήστη.