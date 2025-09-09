iPhone 17: Διέρρευσαν όλα τα specs της σειράς λίγες ώρες πριν την παρουσίαση

Η Apple ετοιμάζεται να τραβήξει για ακόμη μια φορά τα βλέμματα με την επίσημη παρουσίαση της νέας γενιάς iPhone. Λίγες μόνο ώρες πριν από το πολυαναμενόμενο keynote, μια σημαντική διαρροή από την Νότια Κορέα έρχεται να αποκαλύψει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια για τα τέσσερα νέα μοντέλα της σειράς iPhone 17. Η πηγή της πληροφορίας είναι η KT Telecom, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους της χώρας, η οποία φαίνεται πως άθελα της έφερε στο φως έναν αναλυτικό πίνακα με τις πλήρεις προδιαγραφές και τις τιμές για την τοπική αγορά.

Η σειρά περιλαμβάνει τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, με την Apple να στοχεύει να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις χρηστών. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα βλέμματα στρέφονται όχι μόνο στις επιδόσεις αλλά και στις νέες τεχνολογίες που θα προσφέρουν τα μοντέλα της εταιρείας.

Το βασικό iPhone 17

Το απλό iPhone 17 θα διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών, τον νέο επεξεργαστή A19 της Apple, μνήμη RAM 8GB και επιλογές αποθήκευσης 128GB, 256GB ή 512GB. Στο κομμάτι της κάμερας δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς θα διατηρηθεί ο συνδυασμός 48MP κύριας κάμερας και 12MP ultrawide, όπως ακριβώς και στο iPhone 16. Ωστόσο, η μπαταρία φαίνεται να έχει αναβαθμιστεί, φτάνοντας στα 3.600mAh, κάτι που υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία.

Στην κορεατική αγορά, το iPhone 17 θα ξεκινά από 1.250.000 γουόν (περίπου €765), ενώ θα διατίθεται σε τέσσερις χρωματισμούς: Black, White, Lime και Red.

Η έκπληξη με το iPhone 17 Air

Η Apple εισάγει φέτος ένα νέο μοντέλο με το όνομα iPhone 17 Air. Παρόλο που θα διατηρεί τις ίδιες βασικές προδιαγραφές με το iPhone 17 –δηλαδή τον επεξεργαστή A19, μνήμη RAM 8GB και την 48MP κάμερα– θα ξεχωρίζει χάρη στην μεγαλύτερη οθόνη των 6,6 ιντσών. Εκεί όμως έρχεται και η μεγάλη αντίφαση: η μπαταρία του Air περιορίζεται μόλις στα 2.800mAh, κάτι που προκαλεί ήδη αρκετά σχόλια και προβληματισμούς για το πόσο ανθεκτικό θα είναι το τηλέφωνο σε καθημερινή χρήση.

Η αρχική τιμή του iPhone 17 Air αναμένεται στα 1.400.000 γουόν (περίπου €850) για την έκδοση με αποθήκευση 128GB, ενώ τα διαθέσιμα χρώματα θα είναι τα ίδια με το βασικό μοντέλο.

Τα ισχυρά iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max

Στο πάνω μέρος της γκάμας βρίσκονται τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, δύο μοντέλα που στοχεύουν στους πιο απαιτητικούς χρήστες. Και τα δύο θα εξοπλίζονται με το αναβαθμισμένο chipset A19 Pro, σε συνδυασμό με 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει έως και το 1TB.

Το iPhone 17 Pro θα διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών, ενώ θα ξεκινά από τα 128GB αποθήκευσης – σε αντίθεση με τις φήμες που ήθελαν την Apple να ανεβάζει τη βάση στα 256GB. Η μπαταρία του θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από το απλό iPhone 17, στα 3.700mAh.

Το iPhone 17 Pro Max, από την άλλη, θα φέρει εντυπωσιακή οθόνη 6,9 ιντσών και θα ξεκινά από τα 256GB αποθήκευσης, με δυνατότητα αναβάθμισης έως το 1TB. Η μπαταρία του θα αγγίζει τα 5.000mAh, καθιστώντας το το πιο ανθεκτικό σε διάρκεια χρήσης από όλα τα μοντέλα.

Και τα δύο Pro μοντέλα θα διαθέτουν σύστημα τετραπλής κάμερας, με τρεις από αυτές να φτάνουν τα 48MP (κύρια, ultrawide και telephoto), υποστηρίζοντας μάλιστα βίντεο ανάλυσης έως και 8K.

Σύμφωνα με τις διαρροές, το iPhone 17 Pro θα ξεκινά από τα 1.550.000 γουόν (περίπου €950), ενώ το Pro Max θα κοστίζει τουλάχιστον 1.940.000 γουόν (περίπου €1200). Και τα δύο θα είναι διαθέσιμα σε τέσσερις αποχρώσεις: White, Black, Blue και Gold.

Μένει να δούμε τι θα επαληθευτεί από όλα αυτά στη σημερινή παρουσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

