iPhone Air και iPhone 17 Pro: Πρόβλημα με τις κάμερες, αλλά η Apple υπόσχεται άμεση λύση

Λίγες μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία των νέων iPhone, η Apple βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη δυσκολία. Σύμφωνα με αναφορές, τα μοντέλα iPhone Air και iPhone 17 Pro εμφανίζουν σφάλματα στην κάμερα, με αποτέλεσμα φωτογραφίες να βγαίνουν με μαύρα τετράγωνα και λευκές γραμμές. Η εταιρεία παραδέχτηκε το πρόβλημα και διαβεβαίωσε ότι έχει ήδη έτοιμο το patch που θα φτάσει σύντομα στους χρήστες μέσω αναβάθμισης λογισμικού.

Το ζήτημα έγινε γνωστό χάρη στον δημοσιογράφο Henry Casey του CNN Underscored, ο οποίος δοκίμασε το iPhone Air σε συναυλία και παρατήρησε τα περίεργα σφάλματα. Δεν άργησε να αποκαλυφθεί ότι το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και στο iPhone 17 Pro. Η Apple, απαντώντας σχετικά, παραδέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος και ανακοίνωσε ότι η λύση θα δοθεί με την πρώτη διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού.

Για τους χρήστες, η αναγνώριση του σφάλματος πριν την επίσημη διάθεση των συσκευών αποτελεί θετική εξέλιξη. Τα νέα iPhone αναμένεται να φτάσουν στα χέρια των πρώτων κατόχων στις 19 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό το update να είναι ήδη διαθέσιμο από την πρώτη ημέρα χρήσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που νέες τεχνολογίες συναντούν εμπόδια στην αρχή. Συχνά, ακόμα και οι πιο εκτενείς εσωτερικοί έλεγχοι δεν καταφέρνουν να εντοπίσουν όλα τα πιθανά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, πολλοί παρατηρητές έμειναν έκπληκτοι που ένα ζήτημα τόσο εμφανές διέφυγε των δοκιμών της Apple πριν σταλούν οι συσκευές στα μέσα ενημέρωσης για αξιολόγηση. Παρ’ όλα αυτά, η ταχύτητα με την οποία η εταιρεία αντέδρασε καθησυχάζει όσους έχουν ήδη παραγγείλει τα νέα μοντέλα.

