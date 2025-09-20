iPhone Air: Πόσο ανθεκτικό είναι το υπέρλεπτο iPhone; [Videos]

Η Apple ξεκίνησε χθες τη διάθεση (και) του iPhone Air, τη λεπτότερη συσκευή στην ιστορία της με πάχος που ξεκινά από μόλις 5,6 χιλιοστά στο πιο λεπτό σημείο του. Η παρουσίαση του στο πρόσφατο Apple Event έφερε άμεσα στη μνήμη το περιβόητο “bendgate” του iPhone 6, το οποίο, με το πάχος των 6,9 χιλιοστών, είχε κατηγορηθεί ότι λύγιζε εύκολα όταν βρισκόταν σε τσέπες ή υπό πίεση. Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η νέα συσκευή της Apple θα αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα.

Για να προλάβει τις ανησυχίες, η Apple έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο μέσω του Tom’s Guide, στο οποίο φαίνεται το iPhone Air να περνά από δοκιμασία κάμψης. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε σε μηχάνημα που άσκησε πίεση περίπου 60kg στο κέντρο της συσκευής, προσομοιώνοντας ακραίες συνθήκες χρήσης. Σύμφωνα με την αναφορά, η συσκευή επανήλθε στο αρχικό της σχήμα χωρίς να μείνει μόνιμη καμπύλη ή ζημιά στο πλαίσιο.

Η διαφορά φαίνεται να οφείλεται κυρίως στα υλικά κατασκευής. Το iPhone 6 είχε αλουμινένιο πλαίσιο, ενώ το iPhone Air στηρίζεται σε τιτάνιο, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και στιβαρότητα. Η ίδια η Apple υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο «υπερβαίνει τα αυστηρά πρότυπα αντοχής σε κάμψη» που έχει θέσει εσωτερικά, παρουσιάζοντάς το ως το πιο ανθεκτικό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Αν επιβεβαιωθεί και από ανεξάρτητες δοκιμές, η εταιρεία φαίνεται να έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μέχρι στιγμής προέρχονται από την ίδια την Apple. Αυτό σημαίνει ότι, αν και δίνουν μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες της συσκευής, η πραγματική απόδειξη θα έρθει μόνο μέσα από ανεξάρτητες δοκιμές που δεν ελέγχονται από την εταιρεία. Στο παρελθόν, αντίστοιχα βίντεο είχαν αφήσει χώρο για αμφιβολίες, καθώς πραγματικοί χρήστες ανέφεραν διαφορετικά αποτελέσματα στην καθημερινή χρήση.

Στο ίδιο πακέτο παρουσιάσεων, η Apple έδωσε και άλλα βίντεο με δοκιμές αντοχής σε νεότερα μοντέλα. Μεταξύ αυτών, φαίνεται το Ceramic Shield 2 που καλύπτει την οθόνη των iPhone 17, το οποίο υπόσχεται τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Ένα άλλο βίντεο δείχνει το iPhone 17 Pro να περνάει από δοκιμές πτώσης, με αποτελέσματα που, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίζονται ευνοϊκά. Και πάλι, όμως, οι ανεξάρτητες μετρήσεις θα δώσουν την πραγματική εικόνα.

