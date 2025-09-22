iPhone Air: Τα μυστικά της κατασκευής του πιο λεπτού iPhone [Video]

Η Apple παρουσίασε πριν από μερικές ημέρες το iPhone Air, το λεπτότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη σχεδιαστική αλλαγή στη σειρά εδώ και χρόνια. Η ιστοσελίδα iFixit, γνωστός για τα λεπτομερή teardowns των συσκευών της Apple, αποκάλυψε μέσα από την τελευταία του ανάλυση πώς η εταιρεία κατάφερε να χωρέσει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σε ένα σώμα πάχους μόλις 5,6 χιλιοστών.

Για να επιτύχει αυτό το απίστευτα λεπτό προφίλ, η Apple σχεδίασε μια ιδιόμορφη διάταξη: τη λογική πλακέτα που «εισχωρεί» μέσα στο εξόγκωμα της κάμερας, το λεγόμενο camera plateau. Η λύση αυτή δημιουργεί χώρο για μια μεγάλη μπαταρία, η οποία μάλιστα είναι καλυμμένη με μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερη αντοχή. Επιπλέον, η τοποθέτηση της πλακέτας σε αυτή τη θέση την προστατεύει από την πίεση κάμψης, σε περίπτωση που το τηλέφωνο λυγίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με δοκιμές, το τιτάνιο πλαίσιο του iPhone Air είναι σχεδόν αδύνατο να λυγίσει.

Ωστόσο, όταν το iFixit δοκίμασε να λυγίσει το πλαίσιο χωρίς τα εσωτερικά εξαρτήματα, διαπίστωσε ότι αυτό ήταν πιο ευάλωτο. Η ύπαρξη πλαστικών κενών σε συγκεκριμένα σημεία, που έχουν προστεθεί για να μειώσουν την παρεμβολή στο σήμα, δημιουργεί αδύναμα σημεία. Αν αυτά θα εξελιχθούν σε πραγματικό πρόβλημα για τους χρήστες, μένει να φανεί με την πάροδο του χρόνου.

Η ανάλυση του iFixit επιβεβαίωσε επίσης ότι η Apple χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια μπαταρία τόσο στο iPhone Air όσο και στο MagSafe Battery Pack, το εξωτερικό power bank που σχεδίασε για το μοντέλο. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 12,26 watt-hour και μπορεί να αφαιρεθεί από το MagSafe Battery και να τοποθετηθεί κατευθείαν σε ένα iPhone Air χωρίς κανένα πρόβλημα. Η επιλογή αυτή δείχνει μια ασυνήθιστη αλλά πρακτική στρατηγική ανακύκλωσης εξαρτημάτων από την Apple.

Παρά τον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, το iPhone Air αποδείχτηκε πιο εύκολο στην επισκευή από όσο θα περίμενε κανείς. Η λεπτή κατασκευή δεν αφήνει χώρο για πολλές στρώσεις εξαρτημάτων, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση. Η οθόνη και το πίσω γυαλί είναι τοποθετημένα με τρόπο που επιτρέπει σχετικά εύκολη αφαίρεση. Όσο για την μπαταρία, η Apple χρησιμοποιεί ειδική κόλλα που μπορεί να διαλυθεί με χαμηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα – μια τεχνική που είχε πρωτοεμφανιστεί στο iPhone 16 και πλέον εφαρμόζεται σε περισσότερα μοντέλα.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο αφορά τη θύρα USB-C. Η Apple την κατασκεύασε με τρισδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιώντας κράμα τιτανίου, ώστε να χωρέσει στο εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο. Το iFixit παρατήρησε ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι τόσο ανθεκτικό στις γρατζουνιές όσο το υπόλοιπο πλαίσιο, αλλά παραμένει στιβαρό. Η θύρα είναι κολλημένη, όμως είναι αποσπώμενη και αντικαθίσταται σε περίπτωση ανάγκης.

Η λογική πλακέτα του iPhone Air ενσωματώνει πλήρως σχεδιασμένα από την Apple εξαρτήματα: το modem C1X 5G, το networking chip N1 και τον επεξεργαστή A19 Pro. Πρόκειται για το πρώτο iPhone που συγκεντρώνει τόσα πολλά custom chips σε μια μόνο συσκευή. Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς iPhone 17 διαθέτουν επίσης τα A19 και N1, αλλά μόνο το iPhone Air έχει το C1X, αφήνοντας στο παρελθόν τα modem της Qualcomm.

Συνολικά, το iFixit έδωσε στο iPhone Air προσωρινή βαθμολογία επισκευασιμότητας 7 στα 10. Η πρόσβαση στη μπαταρία είναι πιο εύκολη από ποτέ, ενώ και η αντικατάσταση της οθόνης δεν παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Σημαντικό είναι επίσης ότι η Apple έχει αρχίσει να διαθέτει ανταλλακτικά και οδηγούς επισκευής στο κοινό, ενώ ταυτόχρονα έχει περιορίσει τους περιορισμούς που σχετίζονται με το «ζευγάρωμα» εξαρτημάτων μέσω λογισμικού.