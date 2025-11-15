Ισχύς που διαρκεί: Τρία Motorola smartphones με απίστευτη αυτονομία

Η δύναμη της μπαταρίας αποκτά νέο νόημα με τρεις συσκευές της Motorola που ανεβάζουν τον πήχη στην αντοχή, την απόδοση και τη διάρκεια χρήσης. Τα motorola edge 60 pro, moto g86 power 5G και moto g06 power σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν εντυπωσιακή αυτονομία, εξαιρετική ισχύ, προηγμένες κάμερες και κομψό σχεδιασμό — για χρήση που δεν σταματά ποτέ.

edge 60 pro : Με μπαταρία 6.000 mAh, το edge 60 pro εξασφαλίζει χρήση έως και δύο ημέρες . Παράλληλα είναι μία από τις πρώτες συσκευές της Motorola με quad-curved οθόνη, ενώ παρέχει εξαιρετικά υψηλά πρότυπα αντοχής στρατιωτικού επιπέδου και πιστοποίηση MIL-STD 810H προστατεύει τη συσκευή σας από ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία 95%, μεγάλο υψόμετρο και πτώσεις με IP Rating IP68 & IP69, ενώ προσφέρει νέες προηγμένες λειτουργίες moto ai που μεταμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία χρήσης. Διαθέτει το πιο δυνατό σύστημα κάμερας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή edge, με τέσσερις κάμερες υψηλής ποιότητας και αισθητήρα Sony LYTIA™ 700C που έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικές φωτογραφίες.

Σε έναν κόσμο όπου η συνδεσιμότητα και η καθημερινή χρήση απαιτεί συσκευές με υψηλή αντοχή, η Motorola τοποθετεί την αυτονομία στο επίκεντρο — γιατί η ζωή δεν περιμένει για φόρτιση.

Με μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας σε εξαιρετικές τιμές, τα smartphones της προσφέρουν δύναμη που διαρκεί, ελευθερία κινήσεων και απόδοση χωρίς περιορισμούς. Και επειδή το στυλ είναι εξίσου σημαντικό με την απόδοση, η Motorola, σε συνεργασία με την Pantone, φέρνει τη δύναμη του χρώματος στα χέρια σας χαρίζοντας στις συσκευές σας μια προσωπικότητα που συμβαδίζει με τις τάσεις της μόδας, σε αποχρώσεις που αναδεικνύουν το προσωπικό σας στυλ. Η Motorola αποδεικνύει ότι η πραγματική ισχύς κρύβεται εκεί όπου η τεχνολογία συναντά το στυλ.

Τέλος, από σήμερα 14 Νοεμβρίου θα βρείτε τις απίστευτες προσφορές Black Friday της Μotorola για το edge 60 pro και το moto g86 power 5G, σε επιλεγμένους συνεργάτες της εταιρείας.