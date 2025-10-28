Ιστορική παρθενική πτήση για το «αθόρυβο» υπερηχητικό σκάφος X-59 της NASA

Η NASA έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της αεροπορίας, καθώς το πειραματικό αεροσκάφος X-59 πραγματοποίησε την πρώτη του ιστορική πτήση πάνω από την Καλιφόρνια. Το νέο αυτό υπερηχητικό jet, σχεδιασμένο να σπάει το φράγμα του ήχου χωρίς να προκαλεί τον εκκωφαντικό «sonic boom» που παραδοσιακά συνοδεύει τέτοιες ταχύτητες, απογειώθηκε από το Palmdale Regional Airport το πρωί της 28ης Οκτωβρίου.

Το αεροσκάφος ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του U.S. Air Force Plant 42 και, αμέσως μετά την απογείωσή του, κατευθύνθηκε προς τον βορρά, πετώντας πάνω από την έρημο Mojave. Παρόλο που η NASA δεν είχε ανακοινώσει επίσημα την πτήση –πιθανότατα εξαιτίας της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης– φωτογράφοι και λάτρεις της αεροπορίας απαθανάτισαν τη στιγμή και ανάρτησαν βίντεο και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο φωτογράφος Jarod Hamilton ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κατέγραψαν το εντυπωσιακό, επιμηκυμένο μπλε-λευκό αεροσκάφος να πραγματοποιεί μια απότομη ανάβαση προς τον ουρανό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, το X-59 πέταξε για περίπου μία ώρα σε οβάλ διαδρομές πάνω από τη βάση Edwards Air Force Base, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια εκεί. Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί και το Armstrong Flight Research Center της NASA, το οποίο θα αποτελέσει το νέο «σπίτι» του αεροσκάφους. Από εδώ και στο εξής, το X-59 θα περάσει σε φάση εντατικών δοκιμών, με αποστολές που περιλαμβάνουν πτήσεις πάνω από μικρόφωνα διάσπαρτα στην έρημο, καθώς και συνοδείες από άλλα αεροσκάφη εξοπλισμένα με ειδικούς αισθητήρες για τη μέτρηση των ωστικών κυμάτων του.

Το X-59 είναι προϊόν συνεργασίας της NASA με τη Lockheed Martin, και πιο συγκεκριμένα του τμήματος Skunk Works της εταιρείας – το ίδιο που έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο πρωτοποριακά αεροσκάφη στην ιστορία της αεροναυπηγικής. Το αεροσκάφος σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου για έναν στόχο: να αποδειχθεί ότι το «ήσυχο» υπερηχητικό πέταγμα είναι εφικτό.

Η τεχνολογία πίσω από το X-59 εστιάζει στον έλεγχο των ωστικών κυμάτων που παράγονται όταν ένα αντικείμενο ξεπερνά την ταχύτητα του ήχου. Ενώ τα περισσότερα υπερηχητικά αεροσκάφη προκαλούν έναν δυνατό, εκρηκτικό ήχο –το γνωστό sonic boom– το X-59 έχει σχεδιαστεί ώστε αυτός ο ήχος να μετατρέπεται σε έναν πιο απαλό «θόρυβο», που η NASA αποκαλεί «sonic thump». Για να το πετύχει αυτό, οι μηχανικοί της Lockheed Martin δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα μακρύ και λεπτό σώμα, μήκους περίπου 30 μέτρων, με εκτεταμένη μύτη και ειδικά διαμορφωμένα φτερά που κατανέμουν την πίεση του αέρα πιο ομαλά.

Η σημασία αυτής της δοκιμής ξεπερνά κατά πολύ τα τεχνικά επιτεύγματα. Από το 1973, οι υπερηχητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές στις ΗΠΑ απαγορεύονται λόγω της ηχορύπανσης που προκαλούσαν τα booms. Αν το X-59 αποδείξει ότι μπορεί να πετά χωρίς να διαταράσσει τις περιοχές κάτω από την πορεία του, η NASA σκοπεύει να προτείνει την αναθεώρηση αυτών των κανονισμών. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των εμπορικών υπερηχητικών πτήσεων, πάνω από ξηρά, έπειτα από μισό αιώνα απαγόρευσης.

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν τεράστιες: ταξίδια μεταξύ Νέας Υόρκης και Λος Άντζελες σε λιγότερο από δύο ώρες, ταχύτερες αποστολές ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και γρηγορότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, οι τεχνολογίες του X-59 θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια νέα γενιά εμπορικών αεροσκαφών που συνδυάζουν ταχύτητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Προς το παρόν, η NASA επικεντρώνεται στις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από πτήσεις πάνω από κοινότητες στις ΗΠΑ, όπου κάτοικοι θα κληθούν να καταγράψουν τις αντιδράσεις τους στον ήχο που παράγει το X-59. Οι μετρήσεις αυτές θα βοηθήσουν την υπηρεσία να κατανοήσει πώς γίνεται αντιληπτή η υπερηχητική πτήση από το ανθρώπινο αυτί και αν πράγματι η νέα τεχνολογία μειώνει επαρκώς τον θόρυβο.