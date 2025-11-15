Ιστορική στιγμή για τη Blue Origin με την επιτυχημένη προσεδάφιση του πυραύλου New Glenn

Η Blue Origin του Jeff Bezos κατέγραψε την πιο εντυπωσιακή της επιτυχία μέχρι σήμερα: την Πέμπτη εκτόξευσε τον πύραυλο New Glenn μεταφέροντας τα δίδυμα διαστημικά σκάφη της NASA με προορισμό τον Άρη και, για πρώτη φορά στην ιστορία της, κατάφερε να επαναφέρει με ασφάλεια το booster της. Πρόκειται για ένα ορόσημο που αλλάζει τα δεδομένα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ανταγωνισμό στον εμπορικό διαστημικό τομέα.

Η εκτόξευση είχε καθυστερήσει αρκετές ημέρες, λόγω κακοκαιρίας τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα. Όταν όμως τελικά ο New Glenn σηκώθηκε από το Cape Canaveral στη Φλόριντα, το θέαμα δικαίωσε την αναμονή. Στην μόλις δεύτερη πτήση του, ο πύραυλος της Blue Origin πέτυχε αυτό που μέχρι σήμερα είχε καταφέρει μόνο η SpaceX: την κάθετη επαναπροσεδάφιση ενός orbital-class booster πάνω σε θαλάσσια πλατφόρμα.

Οι ζητωκραυγές στο launch site ξέσπασαν τη στιγμή που ο τεράστιος 98μετρος πύραυλος ακούμπησε ομαλά στην πλωτή εξέδρα, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο δύσκολες διαδικασίες στον σύγχρονο διαστημικό τομέα. Μέχρι σήμερα, ο Elon Musk ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε δει τέτοια τεχνολογία να λειτουργεί αξιόπιστα σε επιχειρησιακές συνθήκες.

Ακόμη και ο ανταγωνισμός το αναγνώρισε. Ο Jared Isaacman, στενός σύμμαχος του Musk και εκ νέου υποψήφιος για τη διοίκηση της NASA υπό τον Πρόεδρο Donald Trump, συνεχάρη αμέσως την Blue Origin στο X, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Damn that was exciting!” Λίγο αργότερα, και ο Elon Musk σχολίασε: “Congratulations @JeffBezos and the @BlueOrigin team!”

Η πορεία μέχρι την εκτόξευση δεν ήταν εύκολη. Οι αρχικές καθυστερήσεις την Κυριακή οφείλονταν στις καιρικές συνθήκες στη Γη, ενώ η αναβολή της Τετάρτης είχε σχέση με αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα, η οποία σύμφωνα με τη NASA θα μπορούσε να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο τα διαστημόπλοια. Η Πέμπτη έφερε νέες τεχνικές εμπλοκές, που η Blue Origin δεν εξήγησε λεπτομερώς. Τελικά, στις 3:55 μ.μ. τοπική ώρα, ο New Glenn απογειώθηκε.

Η αποστολή έχει ως στόχο τη μεταφορά του ESCAPADE, των δύο μικρών διαστημικών σκαφών που θα μελετήσουν το ιστορικό του κλίματος του Άρη, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντική ανθρώπινη παρουσία στον Κόκκινο Πλανήτη. Μετά την επιτυχημένη ανάπτυξή τους στο Διάστημα, το “Blue” και το “Gold” θα εισέλθουν αρχικά σε μια ασφαλή τροχιά για να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τον διαστημικό καιρό γύρω από τη Γη.

Από εκεί, όταν η Γη και ο Άρης ευθυγραμμιστούν ιδανικά το φθινόπωρο του 2026, τα δύο σκάφη θα πάρουν την απαραίτητη βαρυτική ώθηση και θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς τον Άρη, με αναμενόμενη άφιξη το 2027. Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στο μέλλον συχνότερες αποστολές, αφού δεν θα απαιτείται ο αυστηρός διετής κύκλος ευθυγράμμισης των πλανητών.

Η επιτυχία της Πέμπτης έχει ακόμη βαθύτερη σημασία για τη Blue Origin. Στην πρώτη πτήση του New Glenn τον Ιανουάριο, το φορτίο έφτασε με επιτυχία σε τροχιά, αλλά το πρώτο στάδιο χάθηκε κατά την επιστροφή. Η επαναχρησιμοποίηση booster αποτελεί σημαντικότατο στόχο της σύγχρονης διαστημικής οικονομίας, καθώς μειώνει δραματικά το κόστος ανά εκτόξευση.

Το επίτευγμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Trump πιέζει τη NASA να επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα για επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, εν μέσω ανταγωνισμού με την Κίνα. Η πρόοδος της Blue Origin αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρεία μπορεί πλέον να διεκδικήσει πιο κεντρικό ρόλο σε μελλοντικές αποστολές της NASA, ιδίως σε αυτές που απαιτούν συχνές, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές εκτοξεύσεις.