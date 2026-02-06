Ιστορικό επίτευγμα από την Κίνα: Έφτιαξε τον ισχυρότερο μαγνήτη στον κόσμο

Στις εγκαταστάσεις της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS) γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες ιστορία. Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολογικής Μηχανικής (IEE) ανακοίνωσε την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία ενός πλήρως υπεραγώγιμου μαγνήτη, ο οποίος παρήγαγε σταθερό μαγνητικό πεδίο έντασης 35,6 Tesla.

Το νούμερο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά μια θεμελιώδη ανατροπή στη μηχανική των υλικών. Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα του επιτεύγματος, αρκεί να σκεφτούμε ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης κυμαίνεται περίπου στα 50 microtesla.

Ο νέος κινεζικός μαγνήτης είναι εκατοντάδες χιλιάδες φορές ισχυρότερος, ξεπερνώντας σημαντικά τα όρια που είχαν τεθεί από προηγούμενες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η τεχνολογική υπεροχή του «All-Superconducting»

Η ειδοποιός διαφορά σε αυτή την επιτυχία κρύβεται στον όρο «πλήρως υπεραγώγιμος» (all-superconducting). Μέχρι σήμερα, για την επίτευξη τόσο υψηλών πεδίων, οι επιστήμονες κατέφευγαν συχνά σε υβριδικές λύσεις, συνδυάζοντας υπεραγώγιμους μαγνήτες με συμβατικούς (ωμικούς) μαγνήτες. Οι υβριδικές αυτές διατάξεις, αν και ισχυρές, είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες και απαιτούν πολύπλοκα συστήματα ψύξης.

Αντιθέτως, η ομάδα του IEE κατάφερε να φτάσει τα 35,6 Tesla χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υπεραγώγιμα υλικά. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα ρέει μέσα από τα πηνία χωρίς καμία ηλεκτρική αντίσταση, μηδενίζοντας τις απώλειες ενέργειας και επιτρέποντας τη δημιουργία μιας συμπαγούς και ενεργειακά αποδοτικής συσκευής. Η τεχνική πρόκληση εδώ ήταν τεράστια: σε τόσο υψηλές εντάσεις, οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις που ασκούνται στα υλικά είναι καταστροφικές. Η διαχείριση αυτών των τάσεων, ώστε να μην διαλυθεί ο μαγνήτης από την ίδια του την ισχύ, αποτελεί τον πραγματικό άθλο των Κινέζων μηχανικών.

Πίσω από την καινοτομία: Υλικά και τεχνική

Η επιτυχία βασίστηκε στη χρήση υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας (High-Temperature Superconductors - HTS), και συγκεκριμένα ταινιών σπάνιων γαιών-βαρίου-χαλκού-οξειδίου (ReBCO). Οι ερευνητές εφάρμοσαν καινοτόμες μεθόδους περιέλιξης και θωράκισης για να ελέγξουν το φαινόμενο των «screening currents», τα οποία συνήθως προκαλούν αστάθεια και μειώνουν την ποιότητα του μαγνητικού πεδίου.

Με διάμετρο οπής στα 30 χιλιοστά, ο μαγνήτης αυτός δεν είναι απλώς ένα πείραμα επίδειξης ισχύος, αλλά ένα λειτουργικό εργαλείο έτοιμο να υποδεχθεί δείγματα για ανάλυση. Η σταθερότητα και η ομοιογένεια του πεδίου που επετεύχθη επιτρέπουν την άμεση αξιοποίησή του σε κρίσιμους τομείς.

Γιατί μας αφορά: Οι εφαρμογές στην πραγματική ζωή

Η ανακοίνωση του ρεκόρ των 35,6 Tesla δεν αφορά μόνο τους φυσικούς στα εργαστήρια. Οι πρακτικές προεκτάσεις αυτής της τεχνολογίας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα και την επιστημονική πρόοδο τα επόμενα χρόνια:

Φασματοσκοπία NMR (Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός):Αυτή είναι η πιο άμεση εφαρμογή. Τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία προσφέρουν υψηλότερη ανάλυση και ευαισθησία. Για τους βιολόγους και τους χημικούς, αυτό σημαίνει τη δυνατότητα παρατήρησης της δομής πρωτεϊνών και μορίων με ακρίβεια που δεν ήταν εφικτή μέχρι σήμερα. Η κατανόηση της δομής των ιών ή της δράσης νέων φαρμάκων σε μοριακό επίπεδο περνάει πλέον σε άλλη κλίμακα. Ιατρική Απεικόνιση (MRI):Αν και οι κλινικοί μαγνητικοί τομογράφοι λειτουργούν συνήθως στα 1,5 με 3 Tesla, η έρευνα σε υπερ-υψηλά πεδία ανοίγει τον δρόμο για σαρωτές επόμενης γενιάς. Αυτοί θα μπορούσαν να ανιχνεύουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες (όπως το Αλτσχάιμερ) σε πολύ πιο πρώιμα στάδια, χάρη στην καθαρότερη απεικόνιση των ιστών του εγκεφάλου. Πυρηνική Σύντηξη:Η αναζήτηση καθαρής ενέργειας μέσω της σύντηξης απαιτεί τη συγκράτηση πλάσματος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο με ισχυρότατα μαγνητικά πεδία. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τον μαγνήτη των 35,6 Tesla είναι άμεσα μεταφερόμενη στην ανάπτυξη αντιδραστήρων Tokamak, φέρνοντας το όνειρο της απεριόριστης ενέργειας ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Η Κίνα, με αυτό το επίτευγμα, εδραιώνει τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στην τεχνολογία των υπεραγωγών. Το προηγούμενο διάστημα, ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ (όπως το Εθνικό Εργαστήριο Υψηλού Μαγνητικού Πεδίου στη Φλόριντα) και στην Ευρώπη ανταγωνίζονταν για την πρωτιά, ωστόσο η προσέγγιση του Πεκίνου με τους αμιγώς υπεραγώγιμους μαγνήτες δείχνει να κερδίζει το στοίχημα της αποδοτικότητας και της σταθερότητας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο επενδύσεων και έρευνας στη Δύση, καθώς η μαγνητική τεχνολογία θεωρείται πλέον στρατηγικής σημασίας για την εθνική επιστημονική υποδομή κάθε χώρας.

Το επόμενο βήμα

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολογικής Μηχανικής δεν δείχνει σημάδια εφησυχασμού. Ήδη υπάρχουν αναφορές ότι η ομάδα σχεδιάζει την επόμενη γενιά μαγνητών, στοχεύοντας στο φράγμα των 40 Tesla. Αν η τρέχουσα επιτυχία αποτελεί ένδειξη, η τεχνολογία των υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να υποστηρίξει τέτοιους στόχους.

Το ρεκόρ των 35,6 Tesla είναι η απόδειξη ότι η επιστήμη των υλικών έχει ξεπεράσει τα θεωρητικά μοντέλα και παράγει πλέον εργαλεία που θα επιταχύνουν τις ανακαλύψεις στον 21ο αιώνα. Από την κατανόηση της ανθρώπινης βιολογίας μέχρι την παραγωγή ενέργειας, ο «μαγνητικός γίγαντας» της Κίνας υπόσχεται να φωτίσει πτυχές του φυσικού μας κόσμου που παρέμεναν στο σκοτάδι.