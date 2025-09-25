It: Welcome to Derry, ο Pennywise επιστρέφει σε ένα trailer γεμάτο τρόμο

Ο Pennywise επιστρέφει για να στοιχειώσει ξανά τις οθόνες μας. Ο θρυλικός χαρακτήρας του Stephen King επανέρχεται στη νέα σειρά τρόμου του HBO, It: Welcome to Derry, έτοιμος να φέρει ξανά εφιάλτες στους τηλεθεατές.

Η σειρά αναπτύχθηκε από τους Andy Muschietti και Barbara Muschietti, τους δημιουργούς των ταινιών It και It: Chapter Two, και αντλεί έμπνευση από τα επεισόδια με τον Mike Hanlon στο μυθιστόρημα του King. Η ιστορία τοποθετεί τους θεατές στο Derry του Maine το 1962 και μας παρουσιάζει τους νέους κατοίκους Leroy και Charlotte Hanlon, ερμηνευμένους από τους Jovan Adepo και Taylour Paige. Οι φανς του It θα αναγνωρίσουν τον Leroy ως παππού του Mike Hanlon, συνδέοντας την ιστορία με το αρχικό μυθιστόρημα.

Οι Hanlons, που ελπίζουν σε μια ήρεμη ζωή μετά από οκτώ χρόνια σε στρατιωτική βάση, έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα της ρατσιστικής συμπεριφοράς των κατοίκων του Derry, ένα στοιχείο που το trailer προβάλλει με ανατριχιαστικό τρόπο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο κακό που τους περιμένει. Ο Pennywise επιστρέφει για να σπείρει τον τρόμο στην πόλη, προκαλώντας εξαφανίσεις παιδιών και πανικό σε ολόκληρη την κοινότητα.

Οι δημιουργοί έχουν ενσωματώσει πλήθος αναφορών και «easter eggs» από τα έργα του Stephen King, όπως μια αναφορά στη φυλακή Shawshank, συνδέοντας την αφήγηση με το ευρύτερο σύμπαν του συγγραφέα. Στη σειρά εμφανίζεται επίσης ο Chris Chalk στον ρόλο του Dick Hallorann, γνωστός από τα έργα The Shining και Doctor Sleep, αλλά και παρών στο It.

Εκτός από τους πρωταγωνιστές, η σειρά περιλαμβάνει και γνωστές υποστηρικτικές ερμηνείες από τους James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe και Rudy Mancuso, προσφέροντας ένα ευρύ καστ ικανό να αναδείξει την ατμόσφαιρα τρόμου και αγωνίας που χαρακτηρίζει τον κόσμο του Derry.

Η πρεμιέρα του It: Welcome to Derry έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο HBO Max.