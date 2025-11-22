Jmail: Διαθέσιμα τα περίφημα emails του Jeffrey Epstein σε μορφή... Gmail

Οι πάνω από 20.000 σελίδες email του Jeffrey Epstein που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα από την House Oversight Committee έχουν ήδη προκαλέσει νέο κύμα ερευνών γύρω από τον καταδικασμένο επιχειρηματία και το δίκτυο των συνεργατών του. Τώρα, δύο δημιουργοί από τη Νέα Υόρκη βρήκαν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να κάνουν αυτά τα έγγραφα πιο προσβάσιμα: τα μετέτρεψαν σε κάτι που μοιάζει ακριβώς με Gmail και το ονόμασαν Jmail.

Οι Luke Igel και Riley Walz πήραν τα ακατέργαστα κυβερνητικά έγγραφα και τα μετέτρεψαν σε μια web διεπαφή που θυμίζει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια το inbox του Gmail. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη αρχειακό site, αλλά πρόκειται για ένα πλήρως searchable περιβάλλον όπου ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα email του Epstein σαν να είναι αποθηκευμένα στον προσωπικό του λογαριασμό. Είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο σύνολο αμφιλεγόμενων δεδομένων παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο.

Ο Walz δήλωσε ότι βασίστηκε στο Gemini της Google για την εξαγωγή κειμένου από τα έγγραφα. Η AI του επέτρεψε να πραγματοποιήσει optical character recognition (OCR), μετατρέποντας τις σκαναρισμένες σελίδες σε καθαρό, αναγνώσιμο, και κυρίως searchable κείμενο. Το αποτέλεσμα; Μπορείς να πληκτρολογήσεις Trump, SEO ή οποιονδήποτε όρο και να δεις ακριβώς τι αναφέρεται στις σχετικές επικοινωνίες του Epstein που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής.

Για να ενισχύσουν τη διαφάνεια, οι δημιουργοί πρόσθεσαν ένα one-click κουμπί που σε οδηγεί απευθείας στα πρωτότυπα έγγραφα στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επαληθεύσει μόνος του ότι το κείμενο στο Jmail είναι ακριβής αναπαράσταση των επίσημων αρχείων.

Οι αποκαλύψεις από τα email δεν έχουν μόνο δημιουργήσει κύμα δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά έχουν επηρεάσει και την πολιτική σκηνή. Πριν λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος Trump υπέγραψε το Epstein Files Transparency Act. Ο νέος νόμος απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα μη-διαβαθμισμένα αρχεία, επικοινωνίες και υλικό έρευνας που σχετίζονται με τον Epstein, σε downloadable και searchable μορφή μέσα σε 30 ημέρες.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε άμεσα όλα τα αρχεία. Όπως σημειώνει το CNN, ο νόμος αφήνει χώρο για προσωρινή απόκρυψη υλικού που θα μπορούσε να επηρεάσει εν εξελίξει ομοσπονδιακές έρευνες ή ενεργές διώξεις. Παρ’ όλα αυτά, ό,τι τελικά δοθεί στη δημοσιότητα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρει τον δρόμο του προς το Jmail, όπου θα ενσωματωθεί με τον ίδιο εύχρηστο, σχεδόν παιχνιδιάρικο τρόπο.

Η σημασία ενός τέτοιου εργαλείου δεν είναι μικρή. Οι υποθέσεις γύρω από τον Epstein συνεχίζουν να προκαλούν βαθιές πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, και ο όγκος των εγγράφων είναι τόσο μεγάλος που η αναζήτησή τους αποτελεί από μόνη της πρόκληση. Το Jmail μετατρέπει ένα σκληρό, άχαρο αρχείο σε μια διεπαφή που επιτρέπει σε δημοσιογράφους, ερευνητές αλλά και οποιονδήποτε πολίτη να εντοπίσει το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η αντιγραφή του Gmail style μπορεί να φαίνεται σαν μια ειρωνική ή ακόμα και κυνική επιλογή, αλλά στην πράξη καθιστά το υλικό πολύ πιο προσιτό. Οι δημιουργοί παρουσιάζουν το Jmail ως ένα εργαλείο διαφάνειας, όχι ως σχόλιο πάνω στην υπόθεση.