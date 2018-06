Just Cause 4: Το νέο επεισόδιο έρχεται στις 4 Δεκεμβρίου για Xbox One, PS4 και Windows PC [Videos]

Το Just Cause 4 είναι open-world, όπως και τα προηγούμενα της σειράς, με πρωταγωνιστή τον Rico Rodriguez . Ο Rico καλείται να απελευθερώσει το φανταστικό κράτος Solis , που βρίσκεται στη νότια Αμερική, από τη φατρία του Black Hand . Πλέον, οι ακραίες καιρικές συνθήκες όπως ανεμοστρόβιλοι, χιονοθύελλες, αμμοθύελλες και κεραυνοί θα εμφανίζονται σε όλο το χάρτη. Επίσης, η εταιρεία πρόσθεσε νέα οχήματα, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους παίχτες να δημιουργήσουν πανικό και σύγχυση.

Η Avalance Studios παρουσίασε στο συνέδριο Ε3 2018 το νέο επεισόδιο της σειράς Just Cause, το Just Cause 4 . Το trailer του παιχνιδιού μας έδωσε μια γενική εικόνα του gameplay αλλά και των καιρικών συνθηκών, που όπως είπε η εταιρεία θα είναι πολύ πιο σκληρές.

This entry was posted in Gaming and tagged E3 2018 . Bookmark the permalink