Metal Slug: Η SNK ανακοίνωσε επίσημα το reboot της θρυλικής σειράς με αφορμή την 30η επέτειο!

Ακριβώς 30 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του θρυλικού Metal Slug στα συστήματα Neo Geo MVS (Multi Video System), η SNK προχώρησε σε μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση. Μέσω της δημιουργίας μιας ειδικής επετειακής ιστοσελίδας και την προβολή ενός αναλυτικού retrospective βίντεο, η ιαπωνική εταιρεία κατέστησε σαφές ότι η σειρά δεν ανήκει απλώς στο παρελθόν. Το κλείσιμο του βίντεο, το οποίο προβάλλει μια κλασική καμπίνα arcade με το μήνυμα Mission Reboot και τη φράση A New Mission Awaits, επιβεβαιώνει την ενεργή ανάπτυξη νέων τίτλων για το εμβληματικό franchise.

Όταν το αρχικό Metal Slug έκανε το ντεμπούτο του το 1996, επαναπροσδιόρισε οπτικά και μηχανικά την κατηγορία των side-scrolling shooters. Η Nazca Corporation, η ομάδα ανάπτυξης που στη συνέχεια ενσωματώθηκε πλήρως στην SNK, παρέδωσε ένα τεχνικό αριστούργημα. Η ποιότητα του pixel art παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα. Κάθε χαρακτήρας, από τους πρωταγωνιστές Marco Rossi, Tarma Roving, Eri Kasamoto και Fio Germi, μέχρι τους απλούς στρατιώτες της αντίπαλης Rebellion Army, σχεδιάστηκε με εκατοντάδες καρέ χειροποίητου animation. Οι κωμικές αντιδράσεις των εχθρών, οι αλλαγές στο σώμα των πρωταγωνιστών (όπως η μεταμόρφωση σε μούμια, ζόμπι ή η αύξηση του βάρους από την υπερκατανάλωση τροφής) και τα επιβλητικά boss fights, διαμόρφωσαν την ταυτότητα της σειράς.

Το gameplay βασίστηκε στην αυστηρή αλλά δίκαιη δυσκολία, απαιτώντας ακρίβεια στις κινήσεις, άριστη χρήση των power-ups και συνεχή κίνηση. Τα οχήματα Slugs, με πρώτο το περίφημο τανκ SV-001, πρόσφεραν μια επιπλέον διάσταση στη δράση, επιτρέποντας στους παίκτες να απορροφήσουν επιπλέον ζημιά και να χρησιμοποιήσουν βαρύ οπλισμό. Εξίσου σημαντικός ήταν και ο ηχητικός σχεδιασμός. Η χαρακτηριστική φωνή του εκφωνητή στην απόκτηση όπλων (το θρυλικό Heavy Machine Gun!), τα ηχητικά εφέ των εκρήξεων και το κορυφαίο soundtrack, συνέθεσαν μια αξέχαστη ακουστική εμπειρία. Το Metal Slug 3 ενίσχυσε περαιτέρω αυτή τη φόρμουλα εισάγοντας διακλαδούμενα μονοπάτια (branching paths), αυξάνοντας κατακόρυφα το replayability και τοποθετώντας τον πήχη εξαιρετικά ψηλά για όλα τα μελλοντικά sequels.

Η επιλογή του όρου «Reboot» εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την τεχνική προσέγγιση της SNK. Η βιομηχανία σήμερα προσφέρει δύο βασικά μονοπάτια για τίτλους αυτής της κατηγορίας: την υιοθέτηση ενός 2.5D γραφικού περιβάλλοντος, όπου τρισδιάστατα μοντέλα κινούνται σε άξονα δύο διαστάσεων (παρόμοια με την προσέγγιση του Contra: Operation Galuga), ή τη δημιουργία υψηλής ανάλυσης 2D pixel art, διατηρώντας την παραδοσιακή αισθητική (αντίστοιχη φιλοσοφία με το Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge).

Εάν η SNK επιλέξει την παραδοσιακή 2D προσέγγιση, οι τεχνικές απαιτήσεις για τη διατήρηση της ομαλότητας των καρέ στα σύγχρονα 4K panels και της λεπτομέρειας των animations θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Επιπλέον, οι παίκτες αναμένουν υποχρεωτικά ενσωματωμένο online co-op με rollback netcode για υποδειγματική απόκριση στο διαδίκτυο, ένα χαρακτηριστικό που η SNK εφαρμόζει πλέον επιτυχώς στα fighting παιχνίδια της. Η επετειακή καμπάνια, η οποία περιλαμβάνει διαγωνισμούς στα social media και εορταστικά artworks, αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες τους προσεχείς μήνες.