Ερευνητική ομάδα του Hoag Family Cancer Institute στην Καλιφόρνια εντόπισε ένα μοριακό σήμα στο αίμα που μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη του καρκίνου των ωοθηκών χρόνια πριν σχηματιστεί διηθητικός όγκος.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, αυξημένα επίπεδα ενός μορίου RNA με την ονομασία Tu-Stroma ανιχνεύουν το προκαρκινικό στάδιο της νόσου με ευαισθησία 92,3% και αναγνωρίζουν σωστά το 98,2% των υγιών γυναικών.

Η έγκαιρη διάγνωση του υψηλού βαθμού ορώδους καρκίνου των ωοθηκών (high-grade serous ovarian cancer - HGSOC) αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της ογκολογίας, καθώς η νόσος εντοπίζεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο. Οι υπάρχουσες μέθοδοι προληπτικού ελέγχου, όπως το διακολπικό υπερηχογράφημα και η μέτρηση της πρωτεΐνης CA-125 στο αίμα, παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς, αφού τα επίπεδα της CA-125 αυξάνονται και για μη καρκινικούς λόγους, αφήνοντας την οριστική διάγνωση στην απεικόνιση και τη βιοψία.

Ο μηχανισμός του μορίου RNA Tu-Stroma και ο ρόλος των εξωκυττάριων κυστιδίων

Ο υψηλού βαθμού ορώδης καρκίνος των ωοθηκών ξεκινά συχνά στις σάλπιγγες ως ορώδες ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα των σαλπίγγων (serous tubal intraepithelial carcinoma - STIC), μια συστάδα μικροσκοπικών, μη διηθητικών κυττάρων που παραμένουν αόρατα στις συμβατικές απεικονιστικές και αιματολογικές εξετάσεις. Μέχρι πρότινος, οι αλλοιώσεις STIC εντοπίζονταν σχεδόν αποκλειστικά τυχαία, κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων αφαίρεσης σαλπίγγων ή ωοθηκών.

Οι Dr. Rajan Gogna και Dr. Esha Madan, επικεφαλής της έρευνας στο Hoag Memorial Hospital Presbyterian, προσέγγισαν το πρόβλημα αναζητώντας τα πρώιμα μοριακά ίχνη της κυτταρικής αλληλεπίδρασης αντί για ολοένα και μικρότερους όγκους. Όπως διαπίστωσαν, το μόριο RNA Tu-Stroma κυκλοφορεί στον ορό του αίματος μέσα σε εξωκυττάρια κυστίδια, δηλαδή μικροσκοπικά σφαιρικά πακέτα που εκκρίνουν τα κύτταρα για να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αποβάλλουν ουσίες.

Προηγούμενη εργασία της ίδιας ομάδας είχε δείξει ότι τα εξωκυττάρια κυστίδια που μεταφέρουν το Tu-Stroma προέρχονται από καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών και συμμετέχουν ενεργά στην αποδυνάμωση των γειτονικών υγιών κυττάρων, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εξάπλωση της νόσου. Καταγράφοντας αυτόν τον πρώιμο βιολογικό ανταγωνισμό, οι επιστήμονες ανέδειξαν τον πρώτο πιθανό αιματολογικό βιοδείκτη για το στάδιο STIC.

Τα αποτελέσματα της οκταετούς μελέτης σε 506 γυναίκες

Για την ανάπτυξη και την αρχική επαλήθευση της εξέτασης χρειάστηκε μια διεθνής, πολυκεντρική προσπάθεια διάρκειας οκτώ ετών, στην οποία εξετάστηκαν δείγματα αίματος από συνολικά 506 γυναίκες. Το δείγμα περιλάμβανε 232 ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών σε διάφορα στάδια, 43 γυναίκες με προκαρκινικές αλλοιώσεις STIC, 88 γυναίκες με καλοήθεις μάζες στις ωοθήκες και 143 υγιείς συμμετέχουσες ως ομάδα ελέγχου.

Σε μια ξεχωριστή ομάδα επικύρωσης, η μέτρηση του Tu-Stroma πέτυχε ποσοστό ανίχνευσης 92,3% στις γυναίκες με STIC, ενώ ταυτοποίησε ορθά το 98,2% των υγιών γυναικών. Όταν οι ερευνητές προσομοίωσαν τη συμπεριφορά της εξέτασης σε έναν πληθυσμό υψηλού κινδύνου, υπολόγισαν ότι περίπου το 72% των θετικών αποτελεσμάτων θα ήταν ακριβή, ενώ ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα ήταν αξιόπιστο σε ποσοστό σχεδόν 100%.

Περιορισμοί, ψευδώς θετικά αποτελέσματα και τα επόμενα κλινικά βήματα

Παρά τα ενθαρρυντικά ποσοστά, η μετάβαση από το ερευνητικό εργαστήριο στην καθημερινή κλινική πρακτική απέχει ακόμη σημαντικά. Όλες οι περιπτώσεις που αναλύθηκαν στη δημοσίευση είχαν ήδη επιβεβαιωμένη διάγνωση πριν από τη μελέτη, γεγονός που σημαίνει ότι η ικανότητα του Tu-Stroma να εντοπίζει αδιάγνωστα περιστατικά στον γενικό πληθυσμό δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη στην πράξη.

Επιπλέον, η έρευνα κατέγραψε ορισμένα ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, σε γυναίκες με ενδομητρίωση, καθώς και σε μικρό αριθμό υγιών συμμετεχουσών, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο αυστηρά εξειδικευμένος είναι ο δείκτης στον καρκίνο των ωοθηκών. Παράλληλα, δεν υπάρχει ακόμη κλινική απόδειξη ότι η πρωιμότερη ανίχνευση του STIC βελτιώνει τελικά τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.

Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ρητά ότι τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσουν σε καμία αλλαγή στα ισχύοντα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής αφαίρεσης σαλπίγγων και ωοθηκών για γυναίκες με κληρονομική προδιάθεση. Για την κάλυψη αυτών των κενών, το Hoag σχεδιάζει προοπτικές κλινικές μελέτες που θα παρακολουθούν σε βάθος χρόνου γυναίκες με και χωρίς αυξημένο γενετικό κίνδυνο, ώστε να διαπιστωθεί πόσο νωρίς εμφανίζεται το σήμα και πόσο αξιόπιστα μπορεί να καθοδηγήσει ιατρικές αποφάσεις.

Προοπτικές για γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2

Εφόσον οι μελλοντικές κλινικές δοκιμές επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της εξέτασης, το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται να αφορά γυναίκες με αυξημένο κληρονομικό κίνδυνο, όπως όσες φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 ή BRCA2. Σήμερα, πολλές από αυτές καλούνται να αποφασίσουν αν θα υποβληθούν σε προληπτική χειρουργική επέμβαση βασιζόμενες αποκλειστικά στη γενετική τους πιθανότητα, συχνά πριν ολοκληρώσουν την οικογένειά τους και με συνέπεια την πρόωρη εμμηνόπαυση, χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχουν πράγματι προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Όπως επισημαίνει η Dr. Esha Madan, η παροχή αυτής της βιολογικής πληροφορίας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα, καθώς η ομάδα εργάζεται ήδη πάνω σε θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αναστολή της εξέλιξης των μικροσκοπικών αλλοιώσεων STIC.

Απώτερος στόχος των ερευνητών δεν είναι απλώς η έγκαιρη διάγνωση, αλλά η αποτροπή της εμφάνισης διηθητικού καρκίνου και, ενδεχομένως, η μελλοντική εξάλειψη της ανάγκης για προληπτικά χειρουργεία.