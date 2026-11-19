Σύνοψη

Πρωτοποριακή μέθοδος: Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ δημιούργησαν πειραματικές σταγόνες μύτης που μεταφέρουν mRNA στον εγκέφαλο, παρακάμπτοντας τον ισχυρό αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ δημιούργησαν πειραματικές σταγόνες μύτης που μεταφέρουν mRNA στον εγκέφαλο, παρακάμπτοντας τον ισχυρό αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Εντολή αναγέννησης: Η τεχνολογία δίνει οδηγίες στα κύτταρα να παράγουν αυτόνομα την πρωτεΐνη BDNF, η οποία υποστηρίζει την επιβίωση και την υγιή λειτουργία των νευρώνων.

Η τεχνολογία δίνει οδηγίες στα κύτταρα να παράγουν αυτόνομα την πρωτεΐνη BDNF, η οποία υποστηρίζει την επιβίωση και την υγιή λειτουργία των νευρώνων. Εντυπωσιακά αποτελέσματα: Σε πειράματα με ηλικιωμένα ποντίκια, παρατηρήθηκε πλήρης αποκατάσταση της μνήμης στα επίπεδα νεαρών ζώων και υπερδιπλασιασμός της ανάπτυξης νέων κυττάρων, χωρίς ωστόσο να μειώνονται οι υπάρχουσες πλάκες αμυλοειδούς.

Σε πειράματα με ηλικιωμένα ποντίκια, παρατηρήθηκε πλήρης αποκατάσταση της μνήμης στα επίπεδα νεαρών ζώων και υπερδιπλασιασμός της ανάπτυξης νέων κυττάρων, χωρίς ωστόσο να μειώνονται οι υπάρχουσες πλάκες αμυλοειδούς. Χρονοδιάγραμμα δοκιμών: Οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους σχεδιάζεται να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνδυαστικές θεραπείες κατά της άνοιας.

Η αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων προσκρούει διαχρονικά σε ένα από τα πιο ανθεκτικά φυσικά εμπόδια του ανθρώπινου οργανισμού, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Το εξαιρετικά πυκνό δίκτυο αιμοφόρων αγγείων και ιστών που προστατεύει τον εγκέφαλο από βλαβερές ουσίες, ταυτόχρονα εμποδίζει την πλειονότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων να εισχωρήσουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Μια νέα ερευνητική προσέγγιση από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ προτείνει τη χρήση της ρινικής κοιλότητας ως ενός απευθείας διαύλου παραγωγής και μεταφοράς θεραπευτικών ουσιών στον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες κατάφεραν να αποκαταστήσουν τις γνωστικές λειτουργίες και να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη νέων νευρώνων σε ηλικιωμένα ποντίκια, χρησιμοποιώντας πειραματικές σταγόνες μύτης που βασίζονται στην τεχνολογία mRNA.

Η μελέτη αναδεικνύει την επιτυχή ενσωμάτωση του mRNA μέσα σε λιπιδικά νανοσωματίδια. Οι ερευνητές εκμεταλλεύτηκαν την τεχνογνωσία που βελτιστοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Ενώ τότε τα εμβόλια mRNA έδιναν οδηγίες στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος για την αναγνώριση της πρωτεΐνης ακίδας του ιού, εδώ το mRNA περιέχει τις απαραίτητες γενετικές οδηγίες προκειμένου τα κύτταρα να συνθέσουν τον Εγκεφαλικό Νευροτροφικό Παράγοντα (Brain-Derived Neurotrophic Factor - BDNF). Πρόκειται για μια απολύτως κρίσιμη πρωτεΐνη που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση των νευρώνων, στην ενίσχυση της συναπτικής πυκνότητας και στη συνολική διαδικασία της νευρογένεσης.

Πώς λειτουργεί η χορήγηση mRNA μέσω της ρινικής οδού

Η νέα πειραματική θεραπεία βασίζεται σε σταγόνες μύτης που περιέχουν mRNA συσκευασμένο σε λιπιδικά νανοσωματίδια, τα οποία μεταφέρονται απευθείας από τη ρινική κοιλότητα στον εγκέφαλο. Εκεί, το αγγελιαφόρο RNA δίνει τη γενετική εντολή στα κύτταρα να συνθέσουν την πρωτεΐνη BDNF, η οποία ενισχύει άμεσα τη νευρογένεση και αποκαθιστά τη μνήμη παρακάμπτοντας εντελώς τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Αυτονομία παραγωγής: Ο οργανισμός συνθέτει μόνος του την πρωτεΐνη BDNF εντός της ρινικής κοιλότητας, καθιστώντας περιττή την έγχυση εξωτερικών συνθετικών πρωτεϊνών.

Ο οργανισμός συνθέτει μόνος του την πρωτεΐνη BDNF εντός της ρινικής κοιλότητας, καθιστώντας περιττή την έγχυση εξωτερικών συνθετικών πρωτεϊνών. Μεγαλύτερη διάρκεια: Η πρωτεϊνική έκφραση παραμένει ανιχνεύσιμη στα κύτταρα για έως και τέσσερις ημέρες μετά από μία μόνο δόση, εξασφαλίζοντας παρατεταμένη θεραπευτική δράση.

Η πρωτεϊνική έκφραση παραμένει ανιχνεύσιμη στα κύτταρα για έως και τέσσερις ημέρες μετά από μία μόνο δόση, εξασφαλίζοντας παρατεταμένη θεραπευτική δράση. Στοχευμένη δράση: Η μέθοδος αξιοποιεί την οσφρητική οδό για να προσφέρει άμεση πρόσβαση στο κεντρικό νευρικό σύστημα χωρίς απολύτως καμία επεμβατική διαδικασία ή κίνδυνο λοιμώξεων στο κρανίο.

Τα υψηλά επίπεδα της πρωτεΐνης BDNF συνδέονται άρρηκτα με την υγιή γήρανση του εγκεφάλου, ενώ αντίθετα, η δραματική μείωση της εν λόγω ουσίας αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι σήμερα, οι απόπειρες απευθείας χορήγησης BDNF μέσω ρινικών σπρέι αντιμετώπιζαν σημαντικά εμπόδια λειτουργικότητας. Η πρωτεΐνη αποδομείται εξαιρετικά γρήγορα όταν έρχεται σε επαφή με τον ρινικό βλεννογόνο, καθιστώντας αδύνατη την παροχή επαρκών δόσεων. Η διαφοροποίηση της νέας μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι το σώμα δεν λαμβάνει έτοιμη την πρωτεΐνη, αλλά τον κώδικα για να την κατασκευάσει εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σταθερή ροή παραγωγής.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών και η βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών

Η ερευνητική ομάδα υπό την καθοδήγηση του γενετιστή Greg Neely προχώρησε στη δοκιμή του συστήματος σε ποντίκια ηλικίας 18 μηνών, τα οποία παρουσίαζαν φυσιολογική γνωστική έκπτωση λόγω προχωρημένου γήρατος. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες των επιστημόνων στο ακέραιο. Μετά τη χορήγηση των ρινικών σταγόνων, τα ηλικιωμένα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε σύνθετες δοκιμασίες μνήμης και εκμάθησης, καταγράφοντας επιδόσεις εντελώς συγκρίσιμες με εκείνες των νεαρών ζώων. Η γνωστική τους ικανότητα ουσιαστικά επέστρεψε στα επίπεδα της νεανικής τους ακμής, υποδηλώνοντας ισχυρή πλαστικότητα του εγκεφάλου.

Παράλληλα, η ιστολογική ανάλυση των εγκεφάλων φανέρωσε αξιοσημείωτες κυτταρικές μεταβολές. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, τα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία mRNA εμφάνισαν 2,4 φορές περισσότερα κύτταρα τα οποία εξέφραζαν την νταμπλκορτίνη (doublecortin - DCX). Αυτή η πρωτεΐνη αποτελεί τον βασικότερο βιοδείκτη για τον σχηματισμό νέων νευρώνων, πιστοποιώντας τη νευρογένεση που συντελέστηκε στην περιοχή του ιππόκαμπου, την κεντρική μονάδα επεξεργασίας της μνήμης.

Αξίζει να σημειωθεί η παρατήρηση σε ένα ξεχωριστό πείραμα που αφορούσε αποκλειστικά ποντίκια γενετικά τροποποιημένα ώστε να αναπτύσσουν παθολογία παρόμοια με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η χορήγηση ενίσχυσε την απόδοση της μνήμης και αύξησε τα επίπεδα των κυττάρων DCX, όμως δεν παρατηρήθηκε καμία μείωση στα επίπεδα των πλακών αμυλοειδούς. Οι συσσωρεύσεις αυτές θεωρούνται το κύριο παθολογικό σημάδι της νόσου και παραμένουν ανέπαφες από την πρωτεΐνη BDNF.

Το παραπάνω εύρημα ενδέχεται να αποδειχθεί κομβικό για τον μελλοντικό σχεδιασμό των νευρολογικών ιατρικών πρωτοκόλλων. Μέχρι πρότινος, οι περισσότερες εγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες επικεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στον καθαρισμό του εγκεφάλου από τις πλάκες αμυλοειδούς. Παρόλο που τα φάρμακα αυτά πέτυχαν τον στόχο τους στη μείωση των τοξικών στοιχείων, απέτυχαν επανειλημμένα να επαναφέρουν τις ήδη χαμένες γνωστικές ικανότητες των ασθενών. Αντιθέτως, η ρινική χορήγηση mRNA λειτουργεί μέσα από έναν εντελώς διαφορετικό βιολογικό μηχανισμό. Υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα των ίδιων των νευρώνων, αφήνοντας τις υπάρχουσες πλάκες στο εσωτερικό του εγκεφάλου.

Ο γενετιστής Greg Neely εξηγεί την προοπτική μιας διπλής ιατρικής προσέγγισης. Μια μελλοντική θεραπεία θα μπορούσε να συνδυάζει τα μονοκλωνικά αντισώματα καθαρισμού του αμυλοειδούς με τις ρινικές σταγόνες παραγωγής BDNF. Ένα τέτοιο σχήμα θα απομάκρυνε το τοξικό περιβάλλον και ταυτόχρονα θα ωθούσε τον εγκέφαλο να αναγεννήσει τα κατεστραμμένα νευρωνικά δίκτυα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση απέναντι στην καταστροφική φύση της άνοιας.

Πότε αναμένονται οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους

Πριν η επιστημονική κοινότητα προχωρήσει σε δοκιμές με ασθενείς, απαιτείται μια αυστηρή και χρονοβόρα σειρά ελέγχων ασφαλείας. Οι ανατομικές διαφορές μεταξύ της ρινικής κοιλότητας των ποντικιών και των ανθρώπων παραμένουν τεράστιες, επομένως η αποτελεσματικότητα της μεθόδου μεταφοράς πρέπει να πιστοποιηθεί αρχικά σε μεγαλύτερα θηλαστικά. Οι ερευνητές προσανατολίζονται στην έναρξη των πρώτων κλινικών δοκιμών μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Σε περίπτωση που η διαδικασία στεφθεί με επιτυχία στον άνθρωπο, η αξιοποίηση των λιπιδικών νανοσωματιδίων μέσω της μύτης θα ανοίξει ανεξερεύνητους δρόμους στη Νευρολογία. Οι εντολές του αγγελιαφόρου RNA δεν χρειάζεται να περιοριστούν αυστηρά στην παραγωγή του παράγοντα BDNF. Θα μπορούσαν να επαναπρογραμματιστούν προκειμένου να ενισχύσουν την παραγωγή άλλων νευροτροφικών πρωτεϊνών, όπως ο Αυξητικός Παράγοντας Νεύρων (NGF) ή ο Νευροτροφικός Παράγοντας Κυτταρικής Σειράς Γλοίας (GDNF), προσφέροντας ελπίδα για παθήσεις όπως η νόσος του Πάρκινσον ή οι σοβαροί τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού.

Για χώρες με ταχύτατα γηράσκοντα πληθυσμό, όπως η Ελλάδα, όπου τα ποσοστά εμφάνισης άνοιας καταγράφουν σταθερή άνοδο επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας, η ανάπτυξη μιας μη επεμβατικής και εύκολα χορηγούμενης θεραπείας έχει τεράστια αξία. Οι ασθενείς θα μπορούσαν να λαμβάνουν τη θεραπεία στο περιβάλλον του σπιτιού τους, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες ενδοφλέβιες εγχύσεις στα νοσοκομεία, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και αυτονομία.