Lollylab: Το έξυπνο γλειφιτζούρι που μετρά τη φαρμακευτική αγωγή στα παιδιά!

Σύνοψη

Ερευνητές ανέπτυξαν το Lollylab, μια διαγνωστική συσκευή σε μορφή γλειφιτζουριού που αναλύει το σάλιο για επίπεδα φαρμάκων.

Η συσκευή απαιτεί μόλις 0.3 ml σάλιου (έξι σταγόνες) και εξάγει αποτελέσματα για την παρακεταμόλη μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Ένας υπερευαίσθητος αισθητήρας γραφενίου στο κάτω μέρος της συσκευής αναλαμβάνει την ηλεκτροχημική ανάλυση του δείγματος.

Η επικάλυψη με γεύση ροδάκινου διεγείρει τη σιελόρροια, διευκολύνοντας δραστικά τη διαδικασία εξέτασης σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Η διαδικασία λήψης ιατρικών δειγμάτων από μικρά παιδιά αποτελεί παραδοσιακά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς ο φόβος της βελόνας και η γενικότερη δυσκολία συνεργασίας καθιστούν την εμπειρία εξαιρετικά δυσάρεστη τόσο για τους μικρούς ασθενείς όσο και για τους γονείς τους.

Ερευνητές της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας παρουσίασαν μια καινοτόμο διαγνωστική συσκευή, η οποία επιχειρεί να εξαλείψει το άγχος της εξέτασης αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά ιατρικά εργαλεία με ένα αντικείμενο απόλυτα οικείο στα παιδιά. Ονομάζεται Lollylab και αποτελεί έναν προηγμένο βιοαισθητήρα ενσωματωμένο σε ένα λειτουργικό ραβδί που προσομοιάζει οπτικά και γευστικά σε ένα συνηθισμένο γλειφιτζούρι.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τη φιλικότητα προς τον χρήστη, το διαγνωστικό εργαλείο διαθέτει στο επάνω μέρος του μια κόκκινη επικάλυψη καραμέλας με γεύση ροδάκινου. Η γλυκιά επιφάνεια δεν εξυπηρετεί απλώς ψυχολογικούς σκοπούς, αλλά επιτελεί μια απολύτως πρακτική ιατρική λειτουργία: διεγείρει άμεσα τους σιελογόνους αδένες του παιδιού, προκαλώντας πλούσια παραγωγή σάλιου. Το παραγόμενο υγρό εισέρχεται στο εσωτερικό της συσκευής μέσω ενός συστήματος από μικροσκοπικές οπές που βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένες στην κορυφή. Από εκεί, η βαρύτητα και η τριχοειδής δράση αναλαμβάνουν να οδηγήσουν το δείγμα προς τα κάτω, διαμέσου του πλαστικού στελέχους, μέχρι να φτάσει στον πυρήνα της ανάλυσης.

Η τεχνολογία και ο αισθητήρας γραφενίου

Για την ορθή λειτουργία ενός διαγνωστικού εργαλείου που βασίζεται στο σάλιο, το κυριότερο εμπόδιο είναι ο όγκος του διαθέσιμου δείγματος. Οι ερευνητές κατόρθωσαν να βελτιστοποιήσουν την εσωτερική αρχιτεκτονική του στελέχους ώστε να απαιτείται μια ελάχιστη ποσότητα υγρού για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Οι δοκιμές στο εργαστήριο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ανθρώπινο σάλιο χρωματισμένο με μπλε χρωστική για λόγους οπτικής επιβεβαίωσης, απέδειξαν ότι η συσκευή χρειάζεται μόλις 0.3 χιλιοστόλιτρα (ml) σάλιου. Η ποσότητα αντιστοιχεί σε περίπου έξι σταγόνες και συλλέγεται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια λίγων μόνο δευτερολέπτων κατανάλωσης της καραμέλας. Το υγρό διασχίζει το εσωτερικό κανάλι του στελέχους και καταλήγει στη βάση του μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Στη βάση της διάταξης βρίσκεται τοποθετημένος ένας προηγμένος ηλεκτροχημικός αισθητήρας κατασκευασμένος από γραφένιο. Το γραφένιο αποτελεί ένα υλικό με κορυφαία ηλεκτρική αγωγιμότητα και τεράστια επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο του, προσφέροντας ασύγκριτη ευαισθησία στην ανίχνευση χημικών ενώσεων. Όταν τα μόρια του φαρμάκου που περιέχονται στο σάλιο έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του αισθητήρα, προκαλούν μια μετρήσιμη μεταβολή στην ηλεκτρική του αντίσταση. Η τεχνολογία επιτρέπει την άμεση ποσοτική ανάλυση της ουσίας, μεταφράζοντας την ηλεκτρική μεταβολή σε ακριβή δεδομένα συγκέντρωσης του φαρμάκου στον οργανισμό. Η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας στους ιατρούς ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στο σημείο φροντίδας χωρίς την ανάγκη αποστολής δειγμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια.

Ο ρόλος της παρακεταμόλης και η κλινική σημασία του ελέγχου

Η πρώτη έκδοση του πρωτοτύπου έχει ρυθμιστεί αποκλειστικά για την ανίχνευση της ακεταμινοφαίνης, ευρύτερα γνωστής στην ευρωπαϊκή αγορά ως παρακεταμόλη. Πρόκειται για το πλέον διαδεδομένο αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρμακο στον κόσμο, το οποίο χορηγείται σε τεράστιες ποσότητες στον παιδιατρικό πληθυσμό. Αν και θεωρείται εξαιρετικά ασφαλές όταν λαμβάνεται στις συνιστώμενες δόσεις, η υπέρβαση τους μπορεί να οδηγήσει σε οξεία ηπατική τοξικότητα με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για το συκώτι του παιδιού.

Τα βρέφη και τα νήπια δεν διαθέτουν την ικανότητα να περιγράψουν τα πρώιμα συμπτώματα μιας ενδεχόμενης υπερδοσολογίας. Επιπλέον, οι γονείς συχνά μπερδεύονται με τις δοσολογίες των διαφόρων σιροπιών, χορηγώντας ακούσια μεγαλύτερες ποσότητες από τις επιτρεπτές. Η παραδοσιακή μέθοδος ελέγχου των επιπέδων παρακεταμόλης στο αίμα απαιτεί φλεβοκέντηση, μια επεμβατική πράξη που προκαλεί πόνο και απαιτεί πολύτιμο χρόνο για την εξαγωγή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Το έξυπνο γλειφιτζούρι προσφέρει μια απόλυτα μη επεμβατική εναλλακτική λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στους παιδιάτρους να μετρήσουν άμεσα και με απόλυτη ακρίβεια τη συγκέντρωση του φαρμάκου, προλαμβάνοντας έγκαιρα τον κίνδυνο τοξικότητας.