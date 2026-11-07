Νέα ειδική μονάδα των ΗΠΑ για τον έλεγχο της Super Intelligence και των crypto

Σύνοψη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημιούργησε την ομάδα Super Intelligence Task Force για να επιβλέπει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μονάδα εστιάζει στην προστασία της τεχνολογίας από κυβερνοεπιθέσεις, ξένους κρατικούς παράγοντες και εγκληματικές οργανώσεις.

Παράλληλα, διευρύνει τις έρευνές της στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και των χρηματοοικονομικών αγορών.

Οι εταιρείες τεχνολογίας καλούνται πλέον να ενισχύσουν δραστικά τους εσωτερικούς ελέγχους ασφαλείας τους.

Η αλματώδης πρόοδος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η ενσωμάτωση εξαιρετικά πολύπλοκων αλγορίθμων στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και κρατικών υποδομών έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αναδυόμενες προκλήσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) προχώρησε στην επίσημη ίδρυση μιας νέας ειδικής μονάδας, η οποία φέρει την ονομασία Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF).

Ο βασικός πυρήνας της αποστολής της νεοσύστατης ομάδας επικεντρώνεται στην πρόληψη και την καταστολή της κακόβουλης χρήσης προηγμένων συστημάτων AI από ξένες κυβερνήσεις, διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις και άτομα που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν ψηφιακά συστήματα για ίδιον όφελος.Η συγκρότηση της ομάδας σηματοδοτεί τη συστηματική προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να θωρακίσει την τεχνολογική της καινοτομία και να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Επικεφαλής της προσπάθειας έχουν αναλάβει υψηλόβαθμα στελέχη, με τον Associate Attorney General Stanley Woodward και τον Associate Deputy Attorney General Stephen Weiss να καθοδηγούν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της επιτροπής. Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας Todd Blanche τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι η μονάδα θα συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο της SI Force, Jay Clayton, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες αιχμής δεν θα καταλήξουν ποτέ στα χέρια κακόβουλων παραγόντων που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια.

Το πεδίο δράσης της Super Intelligence Task Force δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε ζητήματα εθνικής άμυνας ή κυβερνοασφάλειας, αλλά εκτείνεται με μεγάλη έμφαση και στον αυστηρό έλεγχο των σύγχρονων χρηματοοικονομικών ροών. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ομάδα αναλαμβάνει να διερευνήσει διεξοδικά την πιθανή εργαλειοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς των εμπορευμάτων, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), της ρευστότητας των αγορών και, φυσικά, των κρυπτονομισμάτων. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διαθέτουν σήμερα την ικανότητα να αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και να πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες συναλλαγές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για χειραγώγηση των αγορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία της νέας Task Force δεν επιφέρει αλλαγές στο υφιστάμενο ποινικό δίκαιο των ΗΠΑ. Αντιθέτως, η μονάδα σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως ένας κεντρικός κόμβος που θα συντονίζει αποτελεσματικά τις τρέχουσες αστικές και ποινικές έρευνες, προτού καν φτάσουν στο στάδιο της άσκησης επίσημων διώξεων από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους κρατικούς φορείς να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα όταν εντοπίζουν προσπάθειες κρατικών παραγόντων να υποκλέψουν ή να αντιγράψουν αμερικανική τεχνολογία. Ακόμη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ότι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τη συμπεριφορά των αλγορίθμων που αναπτύσσουν και διαθέτουν στο ευρύ κοινό.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα την απόλυτη ανάγκη για τη θέσπιση και διατήρηση αυστηρότερων εσωτερικών ελέγχων στο εσωτερικό των ίδιων των τεχνολογικών κολοσσών. Η απαίτηση είναι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να συμπεριφέρονται αυστηρά με τον τρόπο για τον οποίο σχεδιάστηκαν, χωρίς απρόβλεπτες παρεκκλίσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια του πρόσφατου εκτελεστικού διατάγματος που υπεγράφη για τη ρύθμιση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και της δημιουργίας του πρώτου εξειδικευμένου πλαισίου τεχνητής νοημοσύνης για τα τραπεζικά ιδρύματα, αποδεικνύοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο προσαρμόζεται πλέον στους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι τεχνολογικοί γίγαντες αναγκάζονται να συμμορφωθούν με τα νέα αμερικανικά πρότυπα για να αποφύγουν εξοντωτικά πρόστιμα, οι εσωτερικοί μηχανισμοί αναφοράς ρίσκου και διαφάνειας που θα δημιουργήσουν αναμένεται να εφαρμοστούν καθολικά στις πλατφόρμες τους, επηρεάζοντας άμεσα και τους Ευρωπαίους προγραμματιστές και χρήστες.

*Η κεντρική εικόνα προέρχεται από το InterestingEngineering