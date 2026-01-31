Καταδίκη πρώην μηχανικού της Google: Πώς έκλεψε AI μυστικά για την Κίνα

Σε μια απόφαση που υπογραμμίζει την κλιμάκωση του τεχνολογικού πολέμου μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ένοχο τον πρώην μηχανικό λογισμικού της Google, Linwei "Leon" Ding, για κλοπή άκρως ευαίσθητων εμπορικών μυστικών. Η υπόθεση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026, αποκάλυψε ένα οργανωμένο σχέδιο διαρροής της τεχνογνωσίας που επιτρέπει στην Google να εκπαιδεύει τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Ο Κινέζος υπήκοος βρέθηκε ένοχος σε επτά κατηγορίες οικονομικής κατασκοπείας και επτά κατηγορίες κλοπής εμπορικών μυστικών. Οι ένορκοι χρειάστηκαν ελάχιστο χρόνο για να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους, επισφραγίζοντας μια υπόθεση που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χαρακτήρισε ως νίκη-ορόσημο για την προστασία της αμερικανικής καινοτομίας.

Τα «διαμάντια» του θησαυροφυλακίου της Google

Το αντικείμενο της κλοπής δεν ήταν απλός κώδικας εφαρμογών, αλλά η αρχιτεκτονική πίσω από τους υπερυπολογιστές της Google. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο Ding υπέκλεψε πληροφορίες για το λογισμικό που διαχειρίζεται τα TPUs (Tensor Processing Units) — τα εξειδικευμένα μικροτσίπ που σχεδιάζει η Google για να «τρέχουν» και να εκπαιδεύουν μοντέλα AI.

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αφορούσαν τις εκδόσεις v4 και v6 των TPUs. Η τεχνογνωσία αυτή θεωρείται υψίστης σημασίας για την εταιρεία, καθώς επιτρέπει στα κέντρα δεδομένων της να λειτουργούν με την ταχύτητα και την αποδοτικότητα που απαιτεί η σύγχρονη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η κατοχή αυτών των μυστικών από ανταγωνιστές θα μπορούσε να γεφυρώσει χρόνια έρευνας και επενδύσεων δισεκατομμυρίων μέσα σε λίγους μήνες.

Η μέθοδος «Apple Notes» και η διπλή ζωή

Ο τρόπος δράσης του Ding θυμίζει σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας, προσαρμοσμένο όμως στα ψηφιακά δεδομένα της Silicon Valley. Ξεκινώντας από το 2022, ο μηχανικός άρχισε να αντιγράφει συστηματικά εσωτερικά αρχεία. Για να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας της Google που εμποδίζουν την άμεση εξαγωγή δεδομένων (Data Loss Prevention), εφάρμοσε μια απλή αλλά αποτελεσματική τακτική:

Αντέγραφε το περιεχόμενο των αρχείων πηγαίου κώδικα. Το επικόλλουσε στην εφαρμογή Apple Notes στο εταιρικό του MacBook. Μετέτρεπε τις σημειώσεις σε αρχεία PDF. Τα ανέβαζε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Google Cloud.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να φυγαδεύσει πάνω από 500 μοναδικά αρχεία, τα οποία περιείχαν χιλιάδες σελίδες τεχνικών προδιαγραφών.

Την ίδια στιγμή που πληρωνόταν από την Google, ο Ding έχτιζε μια παράλληλη καριέρα στην Κίνα. Τα στοιχεία έδειξαν ότι είχε αναλάβει ρόλο Chief Technology Officer (CTO) σε μια startup τεχνολογίας με έδρα το Πεκίνο, την Rongshu, ενώ είχε ιδρύσει και τη δική του εταιρεία, την Shanghai Zhisuan. Μάλιστα, σε παρουσιάσεις προς επενδυτές στην Κίνα, καυχιόταν ότι κατείχε την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν την υπολογιστική ισχύ της Google.

Η «σκιά» στα γραφεία της Καλιφόρνια

Η θρασύτητα του σχεδίου κορυφώθηκε όταν ο Ding χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Κίνα για επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ υποτίθεται ότι εργαζόταν στα γραφεία της Google στις ΗΠΑ. Για να καλύψει τα ίχνη του, έδωσε την κάρτα εισόδου του (badge) σε έναν συνάδελφό του, ζητώντας του να τη «χτυπάει» στις πύλες του κτιρίου, ώστε να φαίνεται στο σύστημα ότι ο Ding βρισκόταν κανονικά στο πόστο του.

Η δράση του έλαβε τέλος όταν υπέβαλε την παραίτησή του τον Δεκέμβριο του 2023. Οι ύποπτες κινήσεις δεδομένων και η άρνησή του να επιστρέψει άμεσα τον εξοπλισμό της εταιρείας χτύπησαν «κόκκινο» στο τμήμα ασφαλείας, οδηγώντας στην εμπλοκή του FBI. Συνελήφθη τελικά στο Newark της Καλιφόρνια, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν τις ηλεκτρονικές του συσκευές.

Οι ποινές και το μήνυμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η καταδίκη του Ding φέρνει αντιμέτωπο τον πρώην μηχανικό με βαρύτατες ποινές. Κάθε κατηγορία οικονομικής κατασκοπείας επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 15 έτη, ενώ κάθε κατηγορία κλοπής εμπορικών μυστικών μπορεί να προσθέσει ακόμη 10 έτη. Επιπλέον, προβλέπονται πρόστιμα που αγγίζουν τα εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland, σχολιάζοντας την απόφαση, τόνισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα ανεχθεί την κλοπή προηγμένων τεχνολογιών που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η υπόθεση Ding αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση ότι στον αγώνα δρόμου για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και η τεχνογνωσία είναι τα πιο πολύτιμα νομίσματα, και οι εταιρείες —καθώς και τα κράτη— είναι διατεθειμένα να τα προστατεύσουν με κάθε κόστος.